Mit Freunden wie den Vereinigten Staaten von Amerika braucht Europa keine Feinde.

Die US-Wirtschaftssanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar sind spektakulär gescheitert. Sie haben Russlands Bestreben, einen – wenn auch kriminellen – Krieg zu führen, seine Grenzsicherheitsinteressen mit der NATO zu verfolgen und die von der westlich orientierten ukrainischen Regierung brutal behandelten Ukrainer im Donbass zu schützen, in keiner Weise beeinträchtigt.

Indem sie den Kauf von russischem Erdöl und Erdgas unterbinden, schneiden sich die USA und die EU ins eigene Fleisch, um ihr Gesicht zu wahren. Europas Industriesektor ist auf Erdgas angewiesen. Europa leidet bereits unter einem katastrophalen Energiemangel, um seine Wirtschaft zu betreiben, seine Fahrzeuge anzutreiben und seine Häuser zu heizen. Die Benchmark-Gaspreise sind bereits um 33 % gestiegen.

In der Zwischenzeit hat Russland den Großteil der verlorenen Energieverkäufe an die USA, Kanada und Europa durch Verkäufe in den Rest der Welt ersetzt. Und warum? Abgesehen von den bereits erwähnten Ländern boykottieren die meisten der 195 Länder der Welt den US-Boykott, weil sie entweder den russischen Krieg unterstützen oder neutral bleiben. Sie sind es leid, dass die USA versuchen, die Welt zu kontrollieren, einschließlich der NATO-Erweiterung bis an die Grenzen Russlands.

Die russischen Ölgewinne sind in diesem Jahr um 27 % von 14,6 Mrd. USD im letzten Jahr auf 20 Mrd. USD monatlich gestiegen, was auf den von den USA verursachten Anstieg der Gaspreise zurückzuführen ist. Als Reaktion darauf versuchen die USA, Europa und die G7, die Ölpreise zu deckeln, um die russischen Gewinne zu senken. Als Reaktion darauf hat Russland alle Erdgaslieferungen nach Deutschland über die Nord Stream I-Pipeline unterbrochen. Die Bemühungen der USA, die russischen Ölgewinne zu begrenzen, könnten nach Ansicht der Analysten von JP Morgan Chase dazu führen, dass der Ölpreis von derzeit 100 Dollar auf über 300 Dollar pro Barrel steigt.

Die derzeitige Inflation in den USA, die auf die völlig gescheiterten Russland-Sanktionen zurückzuführen ist, ist nur ein Bruchteil der Inflation in Europa, und mit dem nahenden Winter wird es noch viel schlimmer werden. Aber wenn Europa in eine ausgewachsene Rezession schlittert, wird es beginnen, seine jährlichen US-Importe im Wert von 365 Milliarden Dollar zu reduzieren. Kann man sagen: „Die US-Rezession wurde durch eine gut gemeinte, aber selbstzerstörerische Politik herbeigeführt“?

In diesem Winter haben die Europäer viel mehr zu befürchten als eine Rezession. Dank Onkel Sam wird ihre größte Sorge einfach sein, nicht zu erfrieren.