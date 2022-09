Geier sind Vögel, die verwundete Tiere aufspüren, die kurz vor dem Tod stehen, und sich dann auf sie stürzen, wenn sie tot (oder dem Tod nahe) sind, und sie verschlingen – aphrodisierend, indem sie ihnen die Augen ausstechen.

Geier gehören in der Regel nicht in die Gruppe der warmen und kuscheligen“ anthropomorphen Tiere, obwohl sie der Ökologie des Planeten einen großen Dienst erweisen, so wie andere Tiere, die in den Ekel“-Eimer der menschlichen Wahrnehmung geworfen werden, wie Fliegen, Spinnen, lachende Hyänen und Aaskäfer (wer weiß schon, was ein Aaskäfer ist?- sie SIND hübsch, und bevor man weiß, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen, mag man sie vielleicht).

Sind wir also menschliche Aasgeier, wenn wir uns auf tote oder sterbende Menschen stürzen, von denen wir gehört haben, um zu sehen, ob sie geimpft sind oder nicht und ob das, woran sie leiden oder sterben, auf die Impfung zurückzuführen ist? Zwei? Drei, Gott bewahre, vier?

Zu Beginn des Impfwahns war ich ziemlich dreist und platzte unverschämt heraus, wenn ich von jemandes Unglück hörte: „Wurden sie geimpft?! Ich war nie so dreist, dies die betroffene Person zu fragen (natürlich nur, wenn sie tot war), aber ich fragte ihre Freunde oder jeden, der mir erklärte, was passiert war.

Schließlich habe ich die persönlichen Vorfälle, die ich erlebte, aufgegeben, weil es mir ein bisschen zu geierhaft vorkam, aber ich fragte immer noch die Schafe in meiner Gesellschaft, was sie von den Dutzenden von Sportlern hielten, die auf den Feldern umkippten, was sich jetzt auf Durchschnittsmenschen ausweitet, die nicht mehr aufwachen, oder auf Ärzte, die viel zu jung sind, um solche schweren Herzprobleme zu haben.

Jetzt tue ich nicht einmal mehr das. Ich höre einfach zu.

Es scheint, als genieße dieser spezielle Geier den Schock, dass niemand (Schafe) das Geheimnis erkennt. „Du wirst schon sehen“, sage ich mit meiner bösen Geierstimme zu mir selbst. „Du wirst schon sehen.“

Na, ist das nicht krank? Mag sein. Aber wozu soll uns diese Erfahrung sonst treiben, wenn nicht zu einem unsympathischen Wahnsinn? Denken Sie an Gollum aus Herr der Ringe. Ist es nicht das, was ihn umgebracht hat?

Man hat uns in die unhaltbare Lage versetzt, im Trauma eines anderen „Freude“ oder zumindest „Befriedigung“ zu finden. Im schlimmsten Fall ist es eine Form der Schadenfreude, ein Vergnügen, das aus dem Unglück eines anderen entsteht. Ich würde jedoch behaupten, dass dies nicht wirklich der Fall ist. Ich glaube nicht, dass das, was wir empfinden (vorausgesetzt, die anderen sind Mit-Impfgeier), „Freude“ ist, und was immer wir empfinden, ist nicht auf das gesundheitliche Unglück eines anderen zurückzuführen.

Natürlich schließt die Definition „Selbstbefriedigung durch das Versagen anderer“ ein – vielleicht kommt das der Definition von „Schadenfreude“ bei Impfgeiern am nächsten.

Ich erinnere mich an eine Szene in dem Film Fail Safe mit Henry Fonda, Larry Hagman und Walter Matthau in den Hauptrollen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen den Film gesehen haben, und werde nicht näher darauf eingehen: Die Szene, von der ich spreche, spielt im Operationssaal, in dem alle Militärs die Aufgabe erhalten haben, ihre eigenen Flugzeuge abzuschießen, weil sie den falschen Befehl erhalten hatten, Moskau zu bombardieren.

Den USA gelingt es, eines der Flugzeuge abzuschießen und so eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Alle im Operationsraum jubeln. Sie werden sofort aufgefordert, die Klappe zu halten, was sie auch tun und ihren „Fehler“ einsehen.

Wir könnten in unserem täglichen Leben sicherlich in eine ähnliche Situation geraten, in der die einzige Möglichkeit, ein großes Problem zu beheben, darin besteht, dass die Menschen die Folgen des Problems (z. B. die negativen Auswirkungen von Impfstoffen) selbst sehen, indem sie das Problem direkt erleiden. Das ist sicher ein kognitiv dissonanter Moment, aber zumindest verständlich, wenn man sich der ganzen Wahrheit bewusst ist, die ihn umgibt.

Natürlich ist der Impfstoff-„Jubel“ nicht dasselbe wie die Szene aus Fail Safe. Es gibt definitiv keinen Jubel, nur ein krankes Gefühl der Verzweiflung, aber auch das Gefühl der Bestätigung, das ist der heikle Teil, „das ist genau das, was sie gesagt haben, dass es passieren würde.“

Das ist natürlich ernüchternd, aber es gibt auch einen Hauch von Hoffnung. „Vielleicht reicht das aus, damit alle Bescheid wissen und dann etwas dagegen tun. Es gibt Behandlungen zur Abschwächung der Pathologie der Impfstoffe, aber natürlich weiß niemand oder nur sehr wenige, dass sie sie benötigen.

Ich habe vor kurzem die Sendung von Stew Peters gesehen, in der es darum ging, dass kanadische Ärzte „in Scharen sterben“, seit sie die vierte Auffrischungsimpfung erhalten müssen, um arbeiten zu können (ich glaube, das war in der kanadischen Provinz Alberta, aber ich bin sicher, dass es auch in anderen Orten passiert). Warum wird dies nicht als unverschämt angesehen und einfach ignoriert? „Nun, vielen anderen Ärzten, die den Booster genommen haben, geht es gut, nur 28 sind plötzlich gestorben.“ Zwei von ihnen hatten Krebs… fallen sie damit aus dem Pool der „Impfstoffverursacher“ heraus? Ich glaube nicht.

In letzter Zeit gab es viele ähnliche Präsentationen in Talkshows über solche Dinge, das „Sudden Adult Death Syndrome“, Ärzte, die nach der letzten Auffrischungsimpfung starben, Krebserkrankungen, die nach Jahren der Remission wieder auftraten, Kinder, die an Myokarditis starben. Dies sind nur einige Beispiele, die mir zur Kenntnis gebracht wurden: hier, hier und hier.

Und das ist nicht nur in den alternativen Medien so. Ich höre dieselben Geschichten von Freunden und Kollegen. Wenn es sich um Schafe handelt, die mir davon erzählen, sind sie einfach nur schockiert, bringen es aber natürlich nicht mit dem Impfstoff in Verbindung. Wenn sie Spitzmäuse sind, sind sie ebenfalls schockiert, aber nicht so sehr über das, was passiert, sondern darüber, dass niemand sonst (die Schafe) es überhaupt zu verstehen scheint.

Erst neulich fuhr ich mit meiner Frau zu einem Restaurant und kam an einem Haus in der Nachbarschaft vorbei, in dessen Einfahrt ein Polizeiauto stand und ein schwarzer Leichenwagen auf das Haus zuhielt. Meine Frau sagte: „Oh Gott, ich glaube, jemand ist gestorben. Wie traurig.“

Auf dem Heimweg sahen wir in einem anderen Teil des Viertels einen Krankenwagen mit Blaulicht in der Einfahrt eines Hauses. „Wow“, sagt meine Frau. „Wow, in der Tat“, murmle ich – zwei Wows aus zwei verschiedenen Gründen. Meine Frau denkt, es sei einfach ein Zufall. Ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben.

Aber ist es ein Zufall? Bin ich paranoid? Mag sein. Aber bei mir geht der Geieralarm los und ich wünschte, ich wüsste, ob eines der Opfer geimpft war.

Ich bin kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass der Hauptschuldige für das Einschlafen der Schafe die Medien sind. Die Medien haben schon immer die Rolle des unvoreingenommenen Familienmitglieds gespielt, das uns über jede Korruption informiert, die es bei unseren Führern oder anderen Gruppen sieht, die versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich denke, das ist immer noch so (dass die Menschen sich aus diesem Grund auf die Medien verlassen), aber die Korruption ist jetzt in den Medien, zumindest in den Mainstream-Medien.

Man hat uns eine Gehirnwäsche verpasst, damit wir glauben, dass alles, was nicht von der New York Times, der Washington Post, CNN oder anderen Marionetten des Systems stammt, reiner Unsinn ist. Jetzt ist es genau andersherum. Ich glaube, wenn einer dieser „Mediengötter“ eine Geschichte bringen würde, wie wir sie tagtäglich in den alternativen Medien sehen, würden sich viele Schafsköpfe umdrehen, unabhängig davon, was die verehrten redenden Köpfe der Regierung und der Macht zu sagen hätten.

Der Rest von uns kämpft und versucht, sich einen Reim auf all das zu machen. So treten die Geier nicht als Aasfresser auf, sondern als neugierige und teilweise verwirrte Spitzmäuse, die versuchen, in einem Meer von unerbittlichen Lügen Bestätigung zu finden. Wir wollen nicht, dass unsere Mitmenschen leiden und sterben, wir wollen nur, dass alle die Wahrheit so sehen wie wir.

Chicken Little wollte nicht, dass der Himmel einstürzt, sie wollte nur, dass alle wissen, dass er einstürzt, damit sie die niederschmetternden und zerstörerischen Folgen vermeiden können. Unsere Chicken-Little-Geschichte unterscheidet sich von der klassischen Geschichte, denn in unserer Geschichte stürzt der Himmel wirklich ein, und nur sehr wenige sehen das auch.