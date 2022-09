Die Menschen sterben. Frag nicht und erzähl es nicht weiter!

Die Zensur hat sich durchgesetzt. Aber die neuen Daten über Verletzungen und Todesfälle sind vielleicht zu groß, um sie zu ignorieren.

Dieser Artikel ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen RESCUE und Trial Site News.

Der 37-jährige Mountainbiker Rab Wardell starb an einem Herzstillstand, wenige Tage nachdem er die schottische Meisterschaft der Senioren im Cross-Country-Radfahren gewonnen hatte. (Instagram)

Nachdem er monatelang die YouTube-Zensur umgangen hatte, fiel die Axt auf den Medizinpädagogen Dr. John Campbell, als er am 20. August vierzehn Minuten lang Zahlen zu zwei beunruhigenden Trends im Vereinigten Königreich analysierte. Erstens waren die Todesfälle im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 um alarmierende 14 Prozent höher als in den vorangegangenen fünf Jahren, wobei allein in der Woche bis zum 5. August 1 480 zusätzliche Todesfälle zu verzeichnen waren, die nicht auf Covid zurückzuführen sind.

Zweitens waren die Zahlen zu den Todesfällen nach den Covid-Impfungen äußerst uninformativ. Ein Regierungsdokument bezifferte sie auf nur 10 – „unglaublich“, sagte Campbell -, während ein anderer offizieller Bericht sie auf bis zu 21.000 bezifferte, wenn man die Dunkelziffer berücksichtigt.

Als sorgfältiger, evidenzbasierter Analytiker mit 2,4 Millionen Abonnenten wollte Campbell es wissen: „Warum spricht in Großbritannien niemand darüber?“

YouTube gab eine Antwort: „Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die Gemeinschaftsrichtlinien von YouTube verstößt.“

In der Tat wagen es außer einer kleinen Schar mutiger Ärzte und Forscher nur wenige, über die Folgen der Covid-Behandlung in Großbritannien, den USA und anderswo zu diskutieren – und vor allem über die Sinnhaftigkeit wiederholter Impfungen. Stattdessen durchzieht das fragwürdige Mantra „sicher und wirksam“ die Medienberichte und bemerkenswerterweise auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die manchmal genau das Gegenteil beweisen.

„Wir haben eine Million Verletzungen und all diese Todesfälle“, sagte Dr. Meryl Nass mit Blick auf die Zahlen des US-Impfstoffmeldesystems, „und es gibt eine Kombination aus dem Verschweigen von Informationen und der Fehlinterpretation von Daten in der Öffentlichkeit durch die CDC und die FDA.“

Nass, eine Ärztin aus Maine und Expertin für Milzbrandimpfstoffe, kennt den Preis, den man zahlen muss, wenn man das Dogma der Impfung infrage stellt. Ihre ärztliche Zulassung wurde im Januar letzten Jahres entzogen, weil sie Covid-Impfstoffe nicht unterstützte und Behandlungen anwandte, die zwar legal waren, aber für Covid-19 „nicht zugelassen oder genehmigt“ waren.

„Ich habe Ivermectin und Hydroxychloroquin verschrieben“ – die sich in vielen Studien als lebensrettend erwiesen haben – „und vom Impfstoff abgeraten“, sagte sie mir. Im Gegenzug ordnete die Ärztekammer von Maine eine neuropsychologische Untersuchung an – im Wesentlichen ein Test ihrer geistigen Stabilität -, weil sie „Fehlinformationen über die SARS-CoV2-Pandemie und die offizielle Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens, die zu Impfungen aufruft“, verbreitet hat. Eine Anhörung wird in den kommenden Monaten stattfinden.

Auch wenn Leute wie Campbell und Nass weiterhin im Fadenkreuz stehen, haben mir prominente Experten aus der Welt der Alternativimpfstoffe vor ein paar Tagen von einem Aufschwung berichtet. Diese Ansicht beruht nicht auf einer deutlichen Verschiebung in der öffentlichen Wahrnehmung oder einem festen offiziellen Dogma. So lautete eine Schlagzeile im Wall Street Journal vom 28. August: Die neuesten Covid-Verstärker sollen auf den Markt kommen, bevor die Tests am Menschen abgeschlossen sind.

Dennoch sagen Experten, dass die Beweise für die Schäden, die nach der Covid-Epidemie entstanden sind – durch eine impfzentrierte Reaktion auf die Pandemie, die eine frühzeitige Behandlung ablehnte – zu groß werden, um sie zu ignorieren.

„Der Damm bricht“, sagte Dr. Paul Marik, ein Experte für Intensivpflege und Vorsitzender der Front Line Covid Critical Care Alliance. „Die Daten kommen ans Licht“, sagte er mir.

„Die Daten über die Übersterblichkeit, die Fehlgeburten und die sinkenden Geburtenraten häufen sich an vielen Orten der Welt. Alle Daten stehen im Zusammenhang mit der Einführung von Impfstoffen“, stimmte der Präsident von FLCCC, Dr. Pierre Kory, zu, als ich ihn nach seiner Meinung zu diesen Trends fragte. „Es handelt sich um eine humanitäre Katastrophe ohne Ende, die systematisch zensiert wird“.

Jetzt, da das Covid zurückgeht, sehen diese Experten Impfstoffe als Problem Nummer eins.

„Kein vernünftiger Mensch würde das ganze Land mit einem experimentellen Impfstoff impfen, ohne ihn zu testen“, so Dr. Nass. „Zumal das ganze Land bereits eine gewisse Immunität besitzt, die Ansteckungsgefahr gering ist und“ – und darum geht es in diesem Artikel – „die Beweise dafür sprechen, dass die Gesamtmortalität mit zunehmender Zahl der Impfdosen steigt.“

Immer noch mehr Tote

Während sich das Kapitel Omikron schließt und die Zahl der Todesfälle bei den Covid-Viren zurückgeht, zeichnet sich ein weiterer bedrohlicher Trend ab, der sich seit vielen Monaten abzeichnet. Menschen in der Blüte ihres Lebens sterben in unerwartet hoher Zahl.

Wie ich im vergangenen Januar schrieb, wurde der Trend im dritten Quartal 2021 festgestellt, als die Versicherungsgruppe OneAmerica einen 40-prozentigen Anstieg der Todesfälle bei den 18- bis 64-Jährigen meldete. „Unsere Daten“, so teilte mir das Unternehmen damals mit, „zeigen einen Anstieg der Sterberaten in unserem Geschäft in den gesamten USA, der sich mit dem deckt, was wir in den nationalen Branchendaten sehen.“ Von 250.000 Todesfällen in dieser Altersgruppe, so die Aussage des Unternehmens, wurden nur 20 Prozent, 50.600, auf Covid zurückgeführt. Das Unternehmen lehnte es ab, weitere Fragen zu beantworten.

Was einen Monat später in Deutschland geschah, könnte erklären, warum.

Die obige Grafik mit der Bezeichnung „Anzahl der Impfungen im Vergleich zur überhöhten Sterblichkeit“ stammt aus einer deutschen Studie über überhöhte Pandemie-Todesfälle. Sie besagt: „Die rote Linie zeigt das Sterbedefizit und die überzähligen Todesfälle, die vier gestrichelten Linien die Anzahl der Impfungen von Januar 2021 bis Juni 2022.“

Im Februar 2022 meldete der Kassenriese BKK ProVita in einer Untersuchung von 10,9 Millionen Kundenakten aus den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 erschreckende Ergebnisse. Fast 217.000 Patienten hätten nach einer Impfung gegen Covid ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, so die Studie. Damit liege die Zahl der Impfgeschädigten mehr als zehnmal so hoch wie die offiziellen Schätzungen und entspreche einer bundesweiten Quote von 4 bis 5 Prozent der Geimpften.

Firmenchef Andreas Schöfbeck schrieb in einem Brief, dass die Daten auf eine „signifikante Untererfassung von vermuteten Nebenwirkungen nach Coronaimpfungen“ im staatlichen Tracking-System hinweisen.

„Wir halten dies für ein deutlich alarmierendes Signal, das bei der weiteren Verwendung von Impfstoffen berücksichtigt werden muss“, schrieb er.

Neun Tage später wurde Schöfbeck entlassen, mit der Begründung, er suche Aufmerksamkeit und zeige „peinliche Unwissenheit oder heimtückische Täuschungsabsicht“. Das passiert, wenn 11 Millionen Datensätze eine Antwort geben, die dem Impfstoff-Narrativ widerspricht. „Eine Gefahr für das menschliche Leben kann nicht ausgeschlossen werden“, hatte der in Ungnade gefallene Beamte in seinem Schreiben gewarnt.

Einige sehen diese Gefahr bereits verwirklicht.

Dr. Eyal Shahar, ein Arzt und pensionierter Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Arizona, analysierte kürzlich drei Datensätze zu Todesfällen in den Vereinigten Staaten, darunter zwei von den Centers for Disease Control und einen von Our World in Data.

Dabei stellte er fest, dass der Anteil der überzähligen Todesfälle, die über das normale Maß hinausgehen und nicht durch Covid abgedeckt werden, im Laufe der Zeit zunahm, selbst als die angeblich beste Methode zur Bekämpfung der Pandemie – die Impfung – eingeführt wurde. Von April bis Dezember 2020 lag der Anteil der nicht durch Covid verursachten überzähligen Todesfälle in den Datensätzen zwischen 11 und 27 Prozent aller überzähligen Todesfälle; von Juni bis September 2021 verdoppelte er sich ungefähr auf 26 bis 43 Prozent, stellte Shahar fest. Er schätzt, dass allein in diesen vier Monaten zwischen 47.000 und 82.000 ungeklärte, nicht Covid Todesfälle zu verzeichnen waren.

Shahar war über seine Ergebnisse so beunruhigt, dass er die Todesstatistiken in seinem Heimatstaat Arizona untersuchte. Der Trend war derselbe. Zweiundzwanzig Prozent der überzähligen Todesfälle in den achtzehn Monaten bis September 2021 – mehr als 5.000 Menschen in Arizona – waren nicht auf Covid zurückzuführen, stellte er fest. Auf die Frage, warum die Zahl der Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, so enorm ansteigt, antwortete er: „Ich wünschte, ich wüsste es“.

Die Theorien für diesen Anstieg konzentrieren sich auf zwei komplexe Dynamiken:

Lockdown-Effekte im Zusammenhang mit unbehandelten Krankheiten, wirtschaftlicher Deprivation, Gewalt, Selbstmord und Überdosierung.

Die Rolle von Covidimpfstoffen.

Während die erste Dynamik allgemein anerkannt ist, wurde die zweite heruntergespielt und abgetan. Sie schreit nach einer ehrlicheren wissenschaftlichen Untersuchung. Eine neue, von Fachleuten begutachtete Studie in der Fachzeitschrift Vaccine, die die Folgen von Impfungen analysiert hat, deutet vielleicht auf eine Trendwende hin und zeigt schwerwiegende und wenig untersuchte Verletzungen auf: „Diese Ergebnisse geben Anlass zur Besorgnis, dass mRNA-Impfstoffe mit mehr Schäden verbunden sind, als zum Zeitpunkt der Notfallzulassung ursprünglich angenommen wurde“.

Zu früh verlorene Leben – auch im Mutterleib

In der vielleicht bisher umfassendsten Analyse, die am 18. August online veröffentlicht wurde, haben Forscher zweier deutscher Universitäten beunruhigende Trends in den Todesdaten festgestellt. „Etwas muss im April 2021 passiert sein, das zu einem plötzlichen und anhaltenden Anstieg der Sterblichkeit in den Altersgruppen unter 80 Jahren geführt hat“, heißt es in der Studie. „Während der COVID-19-Pandemie wurden bisher keine derartigen Auswirkungen auf die Sterblichkeit beobachtet.“

Anders als bei Covid, das überproportional viele ältere Menschen tötet, war die explosionsartige Zunahme der nicht an Covid gestorbenen Menschen in Deutschland „fast ausschließlich auf einen Anstieg der Todesfälle in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren zurückzuführen“, heißt es in dem Bericht. Die Gruppe mit dem größten Anteil an ungeklärten Todesfällen – 9,3 Prozent mehr als erwartet – war die der 40- bis 49-Jährigen; aber auch bei den 15- bis 29-Jährigen gab es 3,5 Prozent mehr ungeklärte Todesfälle.

Als die Forscher die Zahlen auswerteten, sahen sie unheimliche Parallelen, die sogenannten „Covaries“, zwischen vier Covid-Impfkampagnen und einem gleichzeitigen Anstieg der Todesfälle. Wie sie es ausdrücken, „korreliert der starke Anstieg der Sterblichkeit im April 2021 und die weitere Entwicklung der Covarie der überzähligen Todesfälle mit dem starken Anstieg der Zahl der Impfungen“. Mit anderen Worten, mehr Impfungen gingen mit mehr Todesfällen einher.

Die obige Grafik mit dem Titel „Monatliche Totgeburten in den Jahren 2020 bis 2022 in Deutschland“ stammt aus einer deutschen Studie über überhöhte Pandemie-Todesfälle. Sie besagt: „Das obere Feld zeigt die Anzahl der Lebendgeburten pro Quartal seit 2019; das mittlere Feld die Anzahl der Totgeburten pro Quartal seit 2019; und das untere Feld die Anzahl der Totgeburten pro 1000 Geburten pro Quartal seit 2019.“

Als wäre das nicht schon schlimm genug, stellte die Studie, die von einem Versicherungsmathematiker und Psychologen durchgeführt wurde, einen Anstieg der Totgeburten um 10,9 Prozent zwischen 2020 und dem zweiten Quartal 2021 fest. Der Anstieg, der laut der Studie ebenfalls „plötzlich und anhaltend“ war, setzte sich im ersten Quartal 2022 fort, als 9,9 Prozent mehr Totgeburten im Verhältnis zu den Geburten verzeichnet wurden. „Im Jahr 2021, beginnend im April, wird ein auffälliger Überschuss an [Totgeburten-]Sterblichkeit beobachtet“, schreiben sie.

Studienautor Matthias Reitzner, ein viel publizierter Mathematiker von der Universität Osnabrück, sagte mir, er sei überrascht, dass die Übersterblichkeit mit Hilfe von versicherungsmathematischen Standardmodellen, die seit Langem von Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds verwendet werden, kaum erforscht worden sei.

„Vielleicht passt das Ergebnis der Berechnungen nicht in die offizielle COVID19-Erzählung“, schrieb er in einer E-Mail. „In allen großen deutschen Medien wird dieses Thema völlig ignoriert, da es nicht in die Erzählung passt, die die Regierung veröffentlichen möchte.“

Ungezählt, unterrepräsentiert

Obwohl das Problem nicht anerkannt wird, äußern viele Analysten, Ärzte und Wissenschaftler wachsende Besorgnis über die Auswirkungen von Covid-Impfstoffen auf die Schwangerschaft.

Pfizer-Dokumente, die auf Anordnung eines Richters freigegeben wurden, zeigen eine astronomische Todesrate von 87,5 Prozent bei Föten und Neugeborenen nach der Impfung der Mutter: Bei 32 Schwangerschaften kam es zu 25 Fehlgeburten und drei Todesfällen bei Neugeborenen. Die Dokumente waren undurchschaubar, vielleicht sogar absichtlich, denn laut einem Artikel von Dr. Kory von FLCCC wurde für weitere 238 Schwangerschaften „kein Ergebnis angegeben“.

Es ist verlockend, solche Zahlen als kontextlos abzutun, wie es ein AP-„Faktencheck“ tat. Auf der Grundlage ihrer eigenen Studie bezeichnet die CDC die Impfung in der Schwangerschaft als „sicher und wirksam“. Doch diese „vorläufige“ Studie verwendete Daten, die über Online-Überwachungssysteme erfasst wurden, auf selektive Weise, wie Forscher herausfanden.

Bei 827 Frauen, die während der Schwangerschaft geimpft wurden, waren die Fehlgeburtenraten mit denen vor der Pandemie vergleichbar, so die CDC-Studie. Doch bei 127 Frauen, die vor der 20. Schwangerschaftswoche geimpft wurden, endeten 104 Schwangerschaften – 82 Prozent – mit einem Spontanabort, so die Kritik in Science, Public Policy and the Law.

„Unsere erneute Analyse deutet auf eine kumulative Häufigkeit von Spontanaborten hin, die 7- bis 8-mal höher ist als die Ergebnisse der ursprünglichen Autoren“, heißt es in der Studie vom November 2021.

Mit Stand vom 19. August 2022 listet das Vaccines Adverse Events Reporting System 1.769 Fehlgeburten in den Vereinigten Staaten und ihren Territorien auf, bei einer Gesamtzahl von 4.963, einschließlich ausländischer Meldungen.

Regierung und Medien tun diese Zahlen routinemäßig als anekdotisch und wenig fundiert ab.

In Wirklichkeit waren die öffentlichen Meldesysteme vor dem Covid weithin dafür bekannt, dass die Zahl der Schäden erheblich unterschätzt wird. Eine US-Studie aus dem Jahr 2009 schätzte, dass nur 1 Prozent der Impfschäden gemeldet wurden, während im Vereinigten Königreich „nur 10 % der schwerwiegenden Reaktionen und zwischen 2 und 4 % der nicht schwerwiegenden Reaktionen gemeldet werden“, so ein Regierungsbericht von 2018.

Dies lässt vermuten, dass die 1.769 in den USA gemeldeten todgeweihten Schwangerschaften nur die Spitze des Eisbergs sind.

„Die Gründe für diese erschreckenden Zahlen [der überzähligen Todesfälle] sind kompliziert und niemand von uns versteht sie vollständig“, sagte der Londoner Arzt Charles Levinson in einem seltenen britischen Medienbericht. „Genau deshalb sollte es eine dringende und umfassende Untersuchung der Regierung geben.“ Stattdessen sah er „völliges Schweigen“ zu diesem Thema.

Die deutschen Wissenschaftler forderten in ähnlicher Weise „eine Neubewertung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Sterblichkeitslast“.

Das ist natürlich der Punkt. Herauszufinden, was vor sich geht. Stattdessen stellte Dr. Campbell die Frage auf YouTube und wurde zensiert. Als Journalist habe ich mich für eine frühzeitige Behandlung von Covid eingesetzt und wurde auf Lebenszeit von Twitter suspendiert, weil ich über das mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ivermectin getwittert habe, das Hunderttausende vor dem Covid-Tod hätte bewahren können.

Eine einzige Studie

Überlassen Sie es den Forschern in Thailand, das zu tun, was die Vereinigten Staaten und andere Länder nicht getan haben: Sie verfolgten eine Gruppe gesunder Jugendlicher, die doppelt gegen Covid-19 geimpft waren, und untersuchten, wie es ihnen erging. Laut Dr. Marik ist dies die erste prospektive Studie, die seit der Einführung des Impfstoffs durchgeführt wurde, und zwar an allen Personen, insbesondere an jungen Menschen. „Das ist wirklich wichtig“, sagte er.

In der thailändischen Studie mit 301 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren wurden nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff signifikante kardiale und andere Anomalien festgestellt. Fast 18 Prozent hatten abnormale Elektrokardiogramme, 7,6 Prozent litten an Herzrasen, 4 Prozent an Bluthochdruck und jeweils 4,3 Prozent an Herzklopfen und Brustschmerzen. Ferner wurden bei 2,3 Prozent chemische Marker für eine Herzentzündung gefunden, darunter ein Jugendlicher mit Myokarditis, zwei mit Verdacht auf Perikarditis und vier mit wahrscheinlicher „subklinischer Myokarditis“.

In einem Kommentar zum Vorabdruck der Studie bezeichnete Dr. Rosamund Jones, eine britische Kinderärztin und Kritikerin von Covid-Impfstoffen für Kinder, die Ergebnisse als „äußerst besorgniserregend“ und forderte, wie auch andere, die schwache Schlussfolgerung, dass Jugendliche nach einer Covid-Impfung überwacht werden sollten. Dies ist typisch für die Zugeständnisse, die solche Studien machen, um veröffentlicht zu werden.

„In normalen Zeiten wäre die Schlussfolgerung gewesen, dieses Medikament dringend vom Markt zu nehmen“, schrieb Dr. Jones.

Ein anderer Arzt, Dr. Paul Spradbery, bezeichnete die in der Studie vorgenommene Charakterisierung der Myoperikarditis-Fälle als „in der Regel leicht“ als „gefährlich“. Die Erkrankung führe zu einer Vernarbung des Herzgewebes und damit zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeit, Blut zu pumpen“, schrieb er.

Während in anderen Studien Herzschäden bei Jugendlichen nach der Impfung festgestellt wurden – in einer Studie wurde eine 133-fach höhere Rate von Myokarditis bei geimpften Jungen im Teenageralter festgestellt -, deuten die thailändischen Untersuchungen darauf hin, dass die Schäden weitaus häufiger sind, als in retrospektiven Studien festgestellt wurde.

Einer unter vielen

Am 22. August erlitt der 37-jährige schottische Mountainbiker Rab Wardell einen Herzstillstand, als er mit seiner Partnerin, der olympischen Radsportlerin Katie Archibald, im Bett lag. Sie versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Der Tod des Sportlers trat zwei Tage nach dem Gewinn der schottischen Cross-Country-Meisterschaft der Senioren ein, nachdem Wardell zwei Jahrzehnte zuvor den Titel bei den Junioren gewonnen hatte. „Er schrieb auf Instagram, wo er nur wenige Stunden vor seinem Tod ein Foto von seinem Auftritt bei The Nine, einer schottischen BBC-Sportsendung, gepostet hatte.

Statistisch gesehen passt Wardell ganz sicher in die Kategorie des Augenblicks: ungeklärter, früher, nicht von Covid verursachter Tod.

Bemerkenswert ist, dass das schottische Parlament im vergangenen Januar eine Untersuchung über einen wachsenden Trend zu überdurchschnittlich vielen Todesfällen einleitete, der Mitte 2021 auftrat. Im vergangenen Mai gab der Gesundheitsminister des Landes eine Antwort auf die Bedenken des COVID-19-Genesungsausschusses des schottischen Parlaments, die wenig über die Gründe für das Sterben der Schotten verriet.

„Wir haben in jüngster Vergangenheit den Inhalt und die Häufigkeit aller COVID-19-Datenmeldungen in Zusammenarbeit mit Public Health Scotland und National Records of Scotland überprüft“, schrieb Humza Yousef, „und werden die überzähligen Todesfälle weiterhin genau beobachten.“

Das Wort Impfstoff wurde nicht erwähnt.