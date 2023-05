US-Schauspieler Ricky Schroder erzählt von »Ritualen« und hat keine Angst vor den Illuminaten

Unsere Führungskräfte, insbesondere in der Politik und in Hollywood, sind korrupt, sagt der US-Schauspieler Ricky Schroder in einem Video in den sozialen Medien.

Es gibt viele Untersuchungen über die Korruption, aber niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Schroder glaubt zu wissen, warum: Die Personen, die die Ermittlungen durchführen, werden erpresst.

Als er jung war, hatte er ältere Freunde. Eines Tages spielte ihm einer von ihnen eine VHS-Kassette vor, in der ein Raum zu sehen war, in dem ein Mann auf einem Tisch saß. Menschen in Gewändern betraten den schwach beleuchteten Raum und führten eine Art Ritual durch. Mit einem Messer schnitten sie in die Seite des Mannes. Außerdem sangen sie.

Blut begann zu fließen. Darunter befanden sich auch Frauen, die sich auszogen, ihre Körper mit dem Blut beschmierten und mit sexuellen Handlungen vollzogen, sagt Schroder.

Der Hollywood-Schauspieler zeigte das VHS-Band jemandem, dem er vertraute. Die betreffende Person wies ihn an, es sich nie wieder anzusehen und das Band verschwinden zu lassen. Schroder hat sich immer gefragt, warum er nicht gefragt hat, woher das Band stammt.

Schroder glaubt, dass er einige der Sektenmitglieder getroffen hat, als er jünger war. „Möglicherweise gehören sie zu den Illuminaten“, sagt er.

Er fragt sich, ob der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wird, weil die Leute, die für Gerechtigkeit sorgen sollen, von dieser Sekte, die „weltweit operiert“, korrumpiert sind.

„Ich habe keine Angst vor ihnen“, sagt Schroder, der diese Videobotschaft in der Hoffnung teilt, dass die Leute, die im FBI und in der CIA ermitteln und nicht korrumpiert sind, erkennen, dass ihre Vorgesetzten niemals für Gerechtigkeit sorgen werden.