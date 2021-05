US-Senat verabschiedet Änderung zum Verbot der Regierung, Gain-of-Function-Forschung für in China hergestellte Viren zu finanzieren

„Wir wissen vielleicht nicht, ob dies jemals aus einem Labor in Wuhan hervorgegangen ist, aber ich denke, dass Gain-of-Function-Forschung … falsch ist“, sagte Paul.

Der Senat verabschiedete am Mittwoch Sen. Rand Pauls Änderung, das, wenn es zum Gesetz wird, der US-Regierung die Finanzierung der gain-of-function Forschung in China zu verbieten würde.

„Wir werden vielleicht nie erfahren, ob die Pandemie aus dem Labor in Wuhan entstanden ist, aber wir wissen, dass bisher kein tierischer Zwischenwirt entdeckt wurde“, sagte Paul vor der Abstimmung im Plenarsaal.

„Tausende von Tieren auf dem Markt sind untersucht worden. Keines von ihnen hat COVID-19 getragen. Wir haben versucht, COVID-19 in Fledermäusen zu infizieren. Es wächst nicht gut in Fledermäusen. Es scheint am besten für Menschen angepasst und geeignet zu sein. Wir wissen vielleicht nicht, ob es jemals aus einem Labor in Wuhan hervorgegangen ist, aber ich denke, dass Gain-of-Function-Forschung, bei der wir ein tödliches Virus nehmen – manchmal viel tödlicher als COVID – und dann seine Übertragbarkeit auf Säugetiere erhöhen, falsch ist. Im Jahr 2014 hat das NIH diese Forschung gestoppt. Ich bin zur gleichen Überzeugung gekommen das die gain-of-function-Forschung nicht mit dem Geld der US-Steuerzahler in China finanziert werden und ich empfehle eine Ja-Stimme“, Paul sagte.

Der Änderungsantrag des Republikaners aus Kentucky wird von mehreren anderen GOP-Senatoren mitunterstützt.

SENATE: The Senate chamber erupts into cheers after an amendment proposed by @RandPaul that bans US funding of gain-of-function research in China is passed by unanimous voice vote pic.twitter.com/8fQ6hAWpuW