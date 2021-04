US-Senator Rand Paul: Biden sollte öffentlich im TV die Gesichtsmaske verbrennen

Auf dem TV-Sender FOX-News kritisirte der US-Senator Rand Paul, Bidens oberster Berater für Covid. Fauci propagiert unentwegt, dass diejenigen, die geimpft worden sind, immer noch das Virus übertragen können und daher sollten sie weiterhin eine Maske tragen.

„Wenn Sie wollen, dass sich mehr Menschen impfen lassen, sollte Joe Biden im nationale Fernsehen auftreten, seine Maske abnehmen und sie verbrennen und eine Fackel damit anzünden und sagen: „Ich habe mich impfen lassen und bin jetzt von dieser Seuche gerettet. Wenn Sie den Impfstoff nehmen, dann sind auch Sie sicher“ so Rand Paul bei FOX-NEWS.

.@RandPaul: "If Dr. Fauci can prove that people who are vaccinated are spreading the disease, I'll listen to him … but there is no evidence of that.



If you want more people to be vaccinated, Joe Biden should go on national TV, take his mask off, and burn it." pic.twitter.com/9KlS730jQ7