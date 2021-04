Die Vorbereitungen für einen offenen Konflikt in der Ukraine sind im Gange, da ein Gefühl der drohenden Dringlichkeit in der Luft zu spüren ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky lud in einer Videoansprache den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Treffen in der Ostukraine ein. Er sagte, dass er jeden Monat an die Kontaktlinie fahre und behauptete, dass Gespräche geführt werden müssten, wenn ein Krieg vermieden werden solle.

Es gibt eine diplomatische Sackgasse zwischen Russland und der Ukraine und ihren Verbündeten. Überall wurden Diplomaten ausgewiesen und jegliche Gespräche scheinen in einer Sackgasse zu enden. Dem US-Botschafter in Moskau wurde bereits am 16. April empfohlen, Russland zu verlassen. Zunächst prahlte er damit, dass er dem Druck nicht nachgeben würde, ging dann aber zurück in die USA, um „Verwandte zu besuchen“.

Am 20. April gingen auch die Gespräche im Normandie-Format zu Ende und brachten nichts von Bedeutung.

Russland sperrte vom 20. bis 24. April den Luftraum über dem Schwarzen Meer und der Krim für zivile Flüge aufgrund von Sicherheitsbedrohungen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, dass die Kampffähigkeiten des südlichen Militärbezirks aufgrund der Versuche der NATO, sich der Normalisierung der Situation in einigen Ländern des Kaukasus und des Nahen Ostens entgegenzustellen, zunehmen. Infolgedessen sei im Bezirk eine neue motorisierte Gewehrdivision gebildet worden.

Am 20. April führten Soldaten der russischen Militärbasis in Abchasien an der Schwarzmeerküste einen kontrollierten Beschuss aus verschiedenen Waffentypen durch. Mehr als 2.000 Soldaten sowie mehr als 500 Einheiten moderner militärischer Ausrüstung waren daran beteiligt.

Die Übungen im Schwarzen Meer wurden von der russischen Schwarzmeerflotte sowie von Kampfflugzeugen der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte durchgeführt. Dutzende von Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen waren daran beteiligt.

Die Konzentration der russischen Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenzen ist eine Tatsache, und sie umfasst Einheiten aus allen Zweigen des Militärs.

Auf der anderen Seite treffen am 21. April amerikanische F-15E Strike Eagle-Kampfbomber zu Trainingsflügen in Estland ein.

Am 19. April wurden zwanzig amerikanische F-15 von der RAF Lakenheath in Großbritannien und vier F-16 vom Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Deutschland im Rahmen einer Agile Combat Employment Übung nach Polen entsandt.

Das Vereinigte Königreich wird Kriegsschiffe ins Schwarze Meer schicken, und alle Hebel sind in Bewegung gesetzt und warten auf den kommenden Sturm.

Die Ukraine selbst bereitet sich auf Feindseligkeiten vor. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat für seine Einheiten in allen Regionen höchste Alarmbereitschaft ausgerufen. Berichten zufolge hat Kiew damit begonnen, Gräben auszuheben und Minen und Befestigungen in der Oblast Cherson, nördlich der Krim, zu errichten.

Die ukrainische 128. Gebirgsjägerbrigade aus der Region Transkarpatien wurde in den Süden der DVR, in die Nähe von Mariupol, verlegt. Die Einheit ersetzte die 36. Marinebrigade, die sich an ihren ständigen Einsatzort begab.

Eine Kettenreaktion wurde am 15. April mit der erneuten Reihe von Sanktionen der Vereinigten Staaten und dem Beginn der diplomatischen Ausweisungen eingeleitet, und sie alle könnten in den kommenden Tagen zu einem neuen heißen Krieg führen.