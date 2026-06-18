Von Jon Fleetwood

Obwohl die Impfung sechsmal schwerwiegendere Nebenwirkungen auslöst, beträgt der absolute Nutzen weniger als 1 %.

Von den National Institutes of Health (NIH) und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanzierte Forscher haben in der Fachzeitschrift Nature Immunology eine Studie veröffentlicht, die den experimentellen mRNA-Grippeimpfstoff mRNA-1010 von Moderna unterstützt.

Die US-Steuerzahler finanzieren diese Arbeit, obwohl Modernas eigene Wissenschaftler in einer früheren Studie bestätigt haben, dass mRNA-1010 sechsmal schwerwiegendere Nebenwirkungen auslöst, während der absolute Nutzen bei weniger als 1 % liegt.

Die neue Studie untersuchte die Immunreaktionen bei gesunden Erwachsenen, die den mRNA-basierten saisonalen Grippeimpfstoff von Moderna im Rahmen einer klinischen Studie erhielten, und verglich diese mit den Empfängern des konventionellen Grippeimpfstoffs „Fluarix“ von GlaxoSmithKline.

Im Abschnitt zur Finanzierung heißt es:

Diese Arbeit wurde teilweise durch Fördermittel des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) der National Institutes of Health (NIH) sowie von Moderna unterstützt. Das Genome Technology Access Center der Abteilung für Genetik an der Washington University School of Medicine wird teilweise durch den Cancer Center Support Grant P30 CA91842 des National Cancer Institute (NCI) an das Siteman Cancer Center der US-amerikanischen NIH gefördert. A.H.E. gibt bekannt, dass die Forschung im Rahmen dieser Arbeit vom NIAID unterstützt wurde (Förderungen U01AI141990 und U01AI144616; Verträge 75N93021C00014 und 75N93019C00051). H.C.M. gibt an, Unterstützung vom NIAID (T32AI007172) und vom NCI (T32CA009547) erhalten zu haben. J.L. gibt an, für die Forschung im Rahmen dieser Arbeit Unterstützung von den NIH (Fördermittel P20GM113132 und P01AI089618) erhalten zu haben. T.-G.Y. gibt an, Unterstützung von der vom Bildungsministerium finanzierten Nationalen Forschungsstiftung Koreas (RS-2024-00411420) erhalten zu haben. J.D.B. gibt an, für die Forschung im Rahmen dieser Arbeit Unterstützung vom NIAID (Fördermittel R01AI165821; Vertrag 75N93021C00015) erhalten zu haben. C.K. gibt eine Förderung durch das NIAID (T32AI083203) an. J.D.B. ist Forscher am Howard Hughes Medical Institute. F.K. gibt eine Förderung für die Forschung im Rahmen dieser Arbeit durch das NIAID (Vertrag 75N93019C00051) an. Der Inhalt dieses Manuskripts liegt ausschließlich in der Verantwortung der Autoren und gibt nicht unbedingt die offizielle Meinung der NIH oder des NIAID wieder.

Die Ergebnisse der Studie sind von großer Bedeutung, da sie wissenschaftliche Belege liefern, auf die sich Moderna zur Untermauerung seiner mRNA-Influenza-Plattform berufen kann, während das Unternehmen die Entwicklung von mRNA-1010 und anderer mRNA-basierter Impfstoffe gegen Atemwegserkrankungen fortsetzt.

Sie können hier Kontakt zum NIAID aufnehmen, hier zum NIH und hier zum HHS, um Ihren Widerstand gegen steuerfinanzierte Forschung zu äußern, die Medikamente mit schwerwiegenderen Nebenwirkungen und nahezu null absolutem Nutzen unterstützt.

Insbesondere, wenn diese Medikamente den Bürgern während eines von der Regierung ausgerufenen Ausbruchs aufgezwungen werden.

Sie können Moderna hier kontaktieren.

Probleme mit der Studie

Die Veröffentlichung steht dem Impfstoff von Moderna überaus positiv gegenüber und ist so verfasst, dass sie die Schlussfolgerung stützt, dass mRNA-1010 eine überlegene Immunantwort hervorruft.

Allerdings könnten mehrere Einschränkungen und Befunde in der Veröffentlichung den Lesern Anlass geben, die optimistischen Schlussfolgerungen der Studie kritisch zu hinterfragen:

Bei der Studie handelte es sich um eine Beobachtungsstudie und nicht um eine randomisierte kontrollierte Studie , was bedeutet, dass die Teilnehmer nicht nach dem Zufallsprinzip der Impfstoffgruppe zugewiesen wurden.

, was bedeutet, dass die Teilnehmer nicht nach dem Zufallsprinzip der Impfstoffgruppe zugewiesen wurden. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie stammten von einer kleinen Untergruppe von Teilnehmern . Nur bei 13 Empfängern des Moderna-Impfstoffs wurde die Lymphknotenentnahme durchgeführt, auf die sich viele der wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie stützen.

. Nur bei 13 Empfängern des Moderna-Impfstoffs wurde die Lymphknotenentnahme durchgeführt, auf die sich viele der wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie stützen. Einige der tiefergehenden Analysen des Immunsystems wurden an einer noch kleineren Teilnehmerzahl durchgeführt, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

Die Forscher verglichen keine identischen Impfstoffe. In der Veröffentlichung wird eingeräumt, dass der Impfstoff von Moderna und die herkömmliche Grippeimpfung leicht unterschiedliche Influenzastämme enthielten, was direkte Vergleiche erschwert.

enthielten, was direkte Vergleiche erschwert. Obwohl von breiteren Immunantworten berichtet wurde, räumten die Autoren ein, dass sie „keine signifikanten Erhöhungen der Bindungsaffinitäten“ bei den analysierten Immunzellklonen feststellen konnten.

bei den analysierten Immunzellklonen feststellen konnten. Die Studie ergab zudem keinen signifikanten Vorteil bei den Hämagglutinationshemmungstitern (HAI) , einem der traditionellen Messgrößen zur Bewertung der Reaktion auf Grippeimpfstoffe.

, einem der traditionellen Messgrößen zur Bewertung der Reaktion auf Grippeimpfstoffe. Die Studie untersuchte Marker des Immunsystems und nicht reale Ergebnisse wie die Verringerung von Grippeinfektionen, Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen.

Die Teilnehmer waren gesunde Erwachsene im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, was bedeutet, dass die Ergebnisse nicht unbedingt auf Kinder, ältere Menschen oder Personen mit erheblichen Vorerkrankungen übertragbar sind.

Die Moderna-Studie berichtet über biologische Unterschiede zwischen den Impfstoffen, doch mehrere ihrer wichtigsten Schlussfolgerungen basieren auf kleinen Teilnehmergruppen, nicht randomisierten Beobachtungen und Messungen des Immunsystems statt auf direkten klinischen Ergebnissen.

Fazit

US-Steuerzahler finanzieren Forschung, die Moderna nutzen kann, um seinen neuen mRNA-Grippeimpfstoff zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

Auch wenn die wichtigsten Ergebnisse der Studie größtenteils auf kleinen Teilnehmergruppen, nicht randomisierten Beobachtungen und immunologischen Labormarkern beruhen und nicht auf einer tatsächlichen Verringerung von Grippeinfektionen, Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen in der Praxis.

Die Studie äußert sich offen optimistisch bezüglich mRNA-1010 und hebt die anhaltende Aktivität des Immunsystems als Vorteil hervor.

Dennoch räumen die Autoren auch ein, dass sie keine signifikante Verbesserung der Antikörper-Bindungsaffinität und keinen signifikanten Vorteil bei einem traditionellen Leistungsmaßstab für Grippeimpfstoffe feststellen konnten.

Die Studie zeigt zumindest, dass von Steuerzahlern finanzierte Forscher des NIH und des NIAID dazu beitragen, die wissenschaftliche Grundlage für ein pharmazeutisches Produkt zu schaffen, von dem Moderna profitieren wird.