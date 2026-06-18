Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson via Modernity,

Frankreich erlitt letzte Woche einen weiteren direkten Schlag gegen sein christliches Erbe, als zwei historische religiöse Stätten innerhalb weniger Stunden nacheinander in Flammen aufgingen.

Eine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert in der Bretagne verlor den größten Teil ihres Daches und einen Teil ihres Dachstuhls, während im Südwesten die Bibliothek eines jahrhundertealten Klosters, in dem Tausende seltener Bücher aufbewahrt wurden, vollständig zerstört wurde.

Diese Brände reihen sich in eine zunehmende Welle von Angriffen auf Kirchen und heilige Stätten ein, die keine Anzeichen einer Abschwächung zeigt – und das, obwohl der Staat behauptet, ihm fehlten die Mittel für den Denkmalschutz, während er die Ressourcen anderweitig einsetzt.

Another church on fire in France last night. pic.twitter.com/7lzLToSOvg — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 13, 2026

Übersetzung von „X“: Noch eine Kirche in Frankreich brannte letzte Nacht nieder.

Die Vorfälle ereigneten sich am 12. Juni. In Trégastel im Departement Côtes-d’Armor wurde die 1635 erbaute Kapelle Sainte-Anne-des-Rochers von Flammen verschlungen, die bereits seit März aus baulichen Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit geschlossen war.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, der etwa 75 Prozent des Schieferdachs zerstörte und zum Einsturz eines Teils des Dachstuhls führte. Kunstwerke und denkmalgeschützte Statuen im Inneren konnten gerettet werden.

Ein vielfach geteilter Beitrag fasste die Ereignisse treffend zusammen: „Letzte Nacht brannte in Frankreich erneut eine Kirche.“ Er hob die Kapelle in Trégastel hervor und wies darauf hin, dass dies einer von zwei solchen Bränden an diesem Tag war.

Hier une Chapelle à Tregastel est en feu mais aussi un cloître à Condom où des livres du XVIe siècle partent en fumée (plus de 4300 livres archivés).

C'est quand même curieux tous ces édifices religieux qui font la fierté de la France et ses racines chrétiennes qui brulent!

Et… pic.twitter.com/nc84Clfy0r — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) June 13, 2026

Übersetzung von „X“: Hier eine Kapelle in Trégastel steht in Flammen, aber auch ein Kloster in Condom, wo Bücher aus dem 16. Jahrhundert in Rauch aufgehen (mehr als 4300 archivierte Bücher). Es ist doch wirklich seltsam, all diese religiösen Gebäude, die der Stolz Frankreichs und seine christlichen Wurzeln sind, die brennen! Und da der Staat kein Geld mehr hat (na ja, außer um Masseneinwanderung, die Ukraine… zu finanzieren!), sollte die Fondation du Patrimoine in den nächsten Wochen einen Aufruf zu Spenden starten, um das Gebäude zu renovieren!!!

Einige Stunden später brach in Condom im Departement Gers ein Feuer aus in der Mediathek, die sich im historischen Kreuzgang der Kathedrale befindet. Hunderte Quadratmeter Dachfläche brannten nieder, und der Bestand von über 4.300 archivierten Bänden erlitt durch Flammen, Wasser und Rauch schwere Schäden.

Das Gebäude der Kathedrale selbst blieb unversehrt, doch der Verlust für die lokale Geschichte und Wissenschaft ist gravierend.

Christliche Kulturerbestätten, die die französische Identität prägen, brennen immer wieder nieder, während der Staat bei Reparaturen auf fehlende Mittel verweist, gleichzeitig aber reichlich Ressourcen für Masseneinwanderung und andere Prioritäten aufbringt. Crowdfunding-Aufrufe und Bitten an die „Fondation du Patrimoine“ scheinen bei diesen „zufälligen“ Verlusten mittlerweile zur Routine geworden zu sein.

Diese jüngsten Brände ereignen sich vor dem Hintergrund eines nachweislichen Anstiegs von Vorfällen, die sich gegen christliche Gotteshäuser richten. Berichten zufolge gab es allein im Jahr 2024 fast 50 Brände oder Brandstiftungsversuche an Kirchen und christlichen Stätten in Frankreich, was einem Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber den 38 Vorfällen des Vorjahres entspricht.

Umfassendere Erhebungen der letzten Jahre weisen auf weit über 100 solcher Vorfälle hin. Frankreich verzeichnet durchweg eine der höchsten Zahlen an antichristlichen Handlungen und Kirchenbränden in Europa.

Just a coincidence… pic.twitter.com/0GhfhSSPmG — Gerda van de Pol (@Gerdavande12965) June 13, 2026

Übersetzung von „X“: Nur ein Zufall…

In früheren Berichten wurde über die Brandzerstörung historischer Kirchen in ganz Frankreich berichtet, wobei die Behörden oft schnell Unfälle oder Buschbrände als Ursache anführten, während angesichts der schieren Anzahl der Vorfälle und des zeitlichen Zusammenfalls die Skepsis wächst.

Ähnliche Brände sind in Kanada und Großbritannien ausgebrochen, wobei die Regierungen im Vergleich zu ihren Reaktionen auf, sagen wir mal … andere Themen, wenig Dringlichkeit an den Tag legen.

Im Vereinigten Königreich äußerte Premierminister Starmer nach einem Vorfall umgehend seine Besorgnis und sprach sich für eine Aufstockung der Mittel für die Sicherheit von Moscheen aus, schwieg jedoch, als historische Kirchen in Flammen standen.

Dieser Kontrast offenbart selektive Prioritäten. Christliche Stätten, die seit Jahrhunderten bestehen, sind wiederholter Zerstörung ausgesetzt, während die politische Klasse offenbar mehr an einem demografischen Wandel interessiert ist als am Schutz der Zivilisation, die diese Nation geschaffen hat.

Die Berichterstattung in den Mainstream-Medien betrachtet jeden Brand oft isoliert und beruft sich dabei auf Ermittlungen ohne klare Schlussfolgerungen oder Motive. Doch die kumulative Wirkung ist unverkennbar: eine stetige Aushöhlung der physischen Symbole des Christentums.

Denkmalschützer warnen schon seit langem davor, dass ländliche Kirchen und kleinere Stätten im Vergleich zu Vorzeigeprojekten nur unzureichenden Schutz und zu geringe finanzielle Mittel erhalten. Wenn Brände ausbrechen, greift man häufig automatisch auf Spendenaktionen zurück, anstatt auf systematische Prävention oder eine ernsthafte Untersuchung der Muster zu setzen.

Insbesondere die christlichen Wurzeln Frankreichs stehen unter anhaltendem Druck durch Vandalismus, Schändung, Brandstiftung und demografische Veränderungen, die durch eine Politik der offenen Grenzen vorangetrieben werden. Jeder neue Vorfall untergräbt das greifbare Erbe der westlichen Zivilisation, während die Eliten globalistische Projekte und Massenmigration über den Erhalt des Kulturerbes stellen.

Diese Brände sind kein zufälliges Pech oder vereinzelte Ausrutscher. Sie sind Teil eines umfassenderen Angriffs auf das Christentum und die kulturellen Grundlagen, die es für Europa und den gesamten Westen geschaffen hat. Wenn Regierungen diesen Trend herunterspielen, die Einwanderung auf Ersatzniveau beschleunigen und als Lösung lediglich Crowdfunding anbieten, signalisieren sie damit, dass das christliche Erbe auf der Prioritätenliste ganz unten steht.

Nationen, die ihre Identität ernst nehmen, lassen ihre grundlegenden Wahrzeichen nicht verbrennen und berufen sich dabei auf Hilflosigkeit. Sie sichern ihre Grenzen, setzen Gesetze ohne Ansehen der Person durch und behandeln Angriffe auf den Kern ihrer Zivilisation als die Notfälle, die sie sind.

Die wiederholten Verluste Frankreichs dienen als Warnung: Ohne eine entschiedene Kurskorrektur hin zu Souveränität und kultureller Selbsterhaltung werden weitere unersetzbare Teile des christlichen Erbes verschwinden.

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