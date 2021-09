US-Südgrenze bricht zusammen: Tausende illegale Einwanderer warten unter der Brücke in Texas auf ihre Abfertigung

Die am Donnerstag, dem 16. September, veröffentlichten Bilder zeigen erneut eine kritische Situation an der Südgrenze der Vereinigten Staaten, in der mehr als 8.000 illegale Einwanderer versuchen, ins Land zu kommen, und darauf warten, von den Grenzbehörden registriert und abgefertigt zu werden.

Die schockierenden Bilder, die mit einer Fox News-Drohne aufgenommen wurden, zeigen, dass sich schätzungsweise mindestens 8200 illegale Einwanderer, hauptsächlich aus Haiti, unter einer Brücke in Texas versammeln und darauf warten, sich dem US-Grenzschutz zu stellen, um als Flüchtlinge ins Land zu kommen.

Die veröffentlichten Bilder zeigen Tausende von Menschen unter der Brücke, die darauf warten, von der Grenzpolizei aufgegriffen zu werden. Offiziellen Berichten zufolge hat sich die Zahl in weniger als 24 Stunden verdoppelt.

BREAKING: Our drone is back over the international bridge in Del Rio, TX. Per source, the number of migrants waiting to be processed has now swelled to approx 8,200. It was 4,000 yesterday AM. Doubled in one day. BP overwhelmed, & I’m told situation is “out of control” @FoxNews pic.twitter.com/ThJJJ0JWCT — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2021

Ein Korrespondent von Fox News hat vor einigen Stunden ein Video veröffentlicht, auf dem die Karawane mit Tausenden von Menschen, die sich unter der internationalen Brücke in Del Rio, Texas, aufstellen und Schutz vor der Sonne suchen, in allen Einzelheiten zu sehen ist.

Law enforcement source on the ground at the bridge this morning just sent me this video showing the situation there. I’m told a large majority of the migrants are Haitians and more are crossing into the US and arriving at the bridge by the minute. BP w/ limited manpower @FoxNews pic.twitter.com/dHWCrhFikq — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2021

Am Mittwoch befanden sich etwa 4.000 Migranten unter der Brücke, aber die Zahl stieg über Nacht auf etwa 8.200 an.

Die atemberaubenden Bilder kommen einen Tag, nachdem berichtet wurde, dass im August mehr als 200.000 illegale Einwanderer an der südlichen Grenze aufgegriffen wurden, was den zweiten Monat in Folge bedeutet, in dem die Zahl diese Zahl überstieg

Illegale Einwanderer warten in dem Gebiet darauf, an US-Grenzbeamte übergeben zu werden, die sie zur Aufnahme und Bearbeitung in Einrichtungen der Grenzpolizei bringen werden.

Infolge des massiven Zustroms von Ausländern in diesem Gebiet haben die US-Behörden unter der Brücke Trinkwasser, Handtücher und chemische Toiletten aufgestellt, was viele dazu veranlasst hat, sich dort zu versammeln.

Die Republikaner haben der Regierung Biden die Schuld an der Krise an der Grenze gegeben, weil der Präsident viele der einwanderungspolitischen Maßnahmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die genau darauf abzielten, illegale Einwanderer abzuschrecken, rückgängig gemacht hat.

Einer der größten Kritiker dieser progressiven Maßnahmen des Weißen Hauses ist der texanische republikanische Senator Ted Cruz, der auf seinem Twitter-Account schrieb: „Das ist Joe Bidens Schuld. Das ist Kamala Harris‘ Schuld. Das ist … barbarisch“.

This is Joe Biden’s fault.



This is Kamala Harris’s fault.



This is…barbaric.#BidenBorderCrisis https://t.co/TU2j2hxSmX — Ted Cruz (@tedcruz) September 16, 2021

Nach mehreren Wochen, in denen sich die prominentesten Kritiker dieser Situation darauf konzentrierten, den chaotischen Abzug der USA aus Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban anzuprangern und darüber zu berichten, lenkten diese neuen Bilder den Fokus wieder auf die Einwanderungskrise im Lande.

Senator Lindsey Graham war ein weiterer derjenigen, die Biden in einer eindringlichen Twitter-Botschaft für seinen Umgang mit der Grenze verantwortlich machten, in der er auch an die schlechten Entscheidungen in Afghanistan erinnerte:

„Bei all dem Chaos in der Welt, das durch Bidens unverantwortliche Außenpolitik verursacht wird, wäre es leicht, die Probleme an unserer kaputten Südgrenze zu übersehen. Ich habe die verfehlte Grenzpolitik von Präsident Biden nicht vergessen.“