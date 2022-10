US-TV enthüllt: Der Konflikt in der Ukraine ist Teil eines globalistischen Plans

„Dies ist eine mit den Konzernmedien koordinierte Vernebelungskampagne, um den größten Betrug in der Geschichte unseres Landes, vielleicht sogar der Weltgeschichte, zu vertuschen.

Aber stellen Sie keine Fragen.

Schwenken Sie einfach Ihre Fahne für die Ukraine. Und denken Sie daran: Während die Demokraten unsere Wirtschaft lahmlegen und all unser Geld und unsere Waffen in die Ukraine schicken, um den Dritten Weltkrieg auszulösen, ist Putin der Bösewicht.“

Führende Globalisten wie Joe Biden und George Soros treiben ihren Stellvertreterkrieg mit Russland bis zum Äußersten. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem sie davor warnen, dass der Konflikt in der Ukraine den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. One America’s Pearson Sharp hat mehr.

