US-TV: Es ist unsere Aufgabe, zu kontrollieren, wie die Leute denken… Nicht Elon Musk’s

Während es für viele offensichtlich ist, warum die Mainstream-Medien – und alles, was sich nach links neigt – über die Entscheidung des reichsten Mannes der Welt, Twitter zu kaufen, so sehr erzürnt sind, dient ein kurzer Schlag aus der Vergangenheit von MSNBC als wichtige Erinnerung daran, wie die Medien und ihre Oberherren ihre Rolle in der modernen Gesellschaft sehen.

Während stundenlange Berichterstattung und eine Lawine von Meinungsäußerungen losgetreten werden, um den Massen zu erklären, warum sie ihre Mistgabeln ergreifen sollten, wenn Elon Musk anbietet, eine Social-Media-Plattform mit einem erheblichen Aufschlag für die Aktionäre zu kaufen, fasst dieser kurze MSNBC-Clip aus dem Jahr 2017 perfekt zusammen, wo die wahre Panik liegt.

Keine Geringere als Mika Brzezinski von MSNBCs „Morning Joe“ sagte die folgenden Worte….

Die gefährlichen Seiten an der Sache sind, dass er versucht, die Medien zu untergraben und seine eigenen Fakten zu erfinden, und es könnte sein, dass er, während sich die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaft verschlechtern, die Berichterstattung so sehr untergraben hat, dass er tatsächlich genau kontrollieren kann, was die Leute denken…

Hoppla, plötzlich rutsch dann noch die Wahrheit raus:

„…und das ist unsere Aufgabe.“

Worauf der aufbrausende Joe Scarborough antwortet:

„Ja“.

“Elon is trying to control how people think. That is our job”. 😂😂😂 pic.twitter.com/NywLXXu8hz — Dave Portnoy (@stoolpresidente) April 15, 2022

Und für den Fall, dass Sie dachten, dass sich ihre Meinung im Laufe der Jahre geändert hat und sie den Irrtum ihrer Verleumdungen eingesehen hat, schlug Brezinski in der Sendung „Morning Joe“ am Freitag noch einmal Alarm wegen einer möglichen Umstrukturierung des Managements von Twitter und nannte eine hypothetische Übernahme durch Elon Musk einen „sehr gefährlichen Präzedenzfall“ für Amerika.

Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ihn zu stoppen, wenn er Twitter kaufen will? Gibt es irgendwelche Leitplanken, um so etwas zu verhindern? Denn das könnte ein sehr gefährlicher Präzedenzfall sein.

„Er glaubt nicht an die Konsequenzen von Worten“, fügte Brezinkis Gast hinzu, der zuvor geschrieben hatte, dass „Elon Musks Versuch, Twitter zu kaufen, eine neue, beängstigende Bedrohung darstellt, wenn Milliardärstrolle, die sozialen Medien übernehmen.“ Video hier zu finden.

Da habt ihr es also, Leute… habt Angst, große Angst davor, selbst zu denken!