Pharmaschlangen: Dreizehn unwiderlegbare Fakten über Schlangengift, Big Pharma und biologische Waffen

Da das Konzept der „Gifttheorie“ diese Woche um die Welt ging, sind viele Menschen schockiert, wenn sie feststellen, dass viele pharmazeutische Medikamente fast vollständig aus Klapperschlangengift, Gila-Monster-Reptiliengift, Grubenviperngift, Skorpiongift und anderen derartigen Quellen gewonnen werden.

Ein Schmerzmittel mit dem Namen Prialt (siehe Prialt.com) wird tatsächlich synthetisiert, indem das Gift der Magischen Kegelschnecke (Conus magus) kopiert wird. Dieses Gift erzeugt Halluzinationen, Verwirrung, veränderte Bewusstseinszustände und mehr. Auf dem Beipackzettel des Medikaments Prialt finden sich bizarre Warnungen wie: „Patienten sind während der Einnahme von PRIALT nicht mehr ansprechbar oder stuporös geworden.“

Patienten, die durch das Medikament bewusstlos werden, scheinen bei vollem Bewusstsein zu sein, fast so, als befänden sie sich in einem Zombiezustand. In dem Warnhinweis heißt es: „Während dieser Episoden scheinen die Patienten manchmal bei Bewusstsein zu sein und die Atmung ist nicht beeinträchtigt. Wenn Bewusstseinseinschränkungen auftreten, setzen Sie PRIALT ab, bis das Ereignis abgeklungen ist…“

Wir erkennen an, dass Medikamente wie Prialt für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, aber aus verschiedenen Gründen keine stark süchtig machenden Opioide einnehmen können, praktische und nützliche Anwendungen haben können. Wir beanstanden jedoch die Tatsache, dass Arzneimittelhersteller und Ärzte den Patienten die Herkunft dieser Medikamente zu verheimlichen scheinen. Die meisten Ärzte sind sich nicht einmal bewusst, dass Toxine, Gifte und Gifte als Vorlagen für die Synthese extrem giftiger Peptide verwendet werden, die häufig in verschreibungspflichtigen Medikamenten eingesetzt werden, darunter Mittel gegen Herzinfarkt, Diabetes, Bluthochdruck und mehr.

Reptiliengifte können zu Waffen gemacht und in groß angelegte chemische Waffensysteme verwandelt werden

Noch schlimmer ist, dass diese Reptiliengifte zu Waffen gemacht und in Massenproduktion hergestellt werden können, um dann in einem groß angelegten chemischen Angriff auf die Bevölkerung eingesetzt zu werden, indem diese Toxine in Lebensmittel, Wasser, Luft oder Kontaktflächen eingebracht werden. So wie Fentanyl durch Aerosolisierung und Drohneneinsatz zu einer Waffe gemacht werden kann, können auch diese Reptiliengiftpeptide zu einer Waffe gemacht und zum Massenmord an einer großen Anzahl von Menschen eingesetzt werden.

Einige Beobachter glauben, dass dies bereits geschehen ist und dass die mRNA-„Impfstoffe“, die Menschen derzeit injiziert werden, Anweisungen für die Synthese von Giftpeptiden in den Körperzellen hinterlegen können. Sollte dies der Fall sein, würde dies den Körper von innen heraus in eine Reptiliengiftfabrik verwandeln.

Dies könnte auch erklären, warum so viele Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen so eng mit den bekannten Auswirkungen einer Envenomisierung (Biss einer Schlange, Viper, Skorpion usw.) übereinstimmen.

Dr. Bryan Ardis behandelt dies ausführlich in Teil 3 meines jüngsten Interviews mit ihm. Viele Leute sagen, dass dieser dritte Teil bei weitem der informativste ist, und alles wird durch akribische wissenschaftliche Forschung gestützt:

Wie ToxinTech.com auf ihrer Website erklärt und das pharmazeutische Potenzial der Giftpeptide in ihrer Bibliothek anpreist:

Die biologische Funktion von Tiergiften besteht darin, Beute oder Raubtier innerhalb von Sekunden bis Minuten bewegungsunfähig zu machen und zu töten… Giftstoffe zielen auf… neuromuskuläre, kardiovaskuläre, hämostatische und andere Lebensfunktionen ab. Die Gifte binden sich mit hoher Affinität an die Zielorgane und sind chemisch stabil.

Für das Protokoll: Wir unterstellen ToxinTech keine ruchlosen Absichten. Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass die Giftbibliothek von ToxinTech von böswilligen Akteuren ausgenutzt und missbraucht werden könnte, um Massenvernichtungswaffen herzustellen, die alle auf Giftpeptiden basieren, die zum Töten entwickelt wurden.

Interessanterweise stellt das Bild auf der ToxinTech-Homepage eine ziemlich unverblümte Frage, die leicht missverstanden werden könnte: Entwickelte Toxine… haben ein Ziel?

Im Kontext der Biowissenschaften bedeutet dies ein molekulares Ziel, wie z. B. einen bestimmten enzymatischen Weg oder einen Kanal, wie z. B. Kalzium- oder Natriumkanäle. Ein böswilliger Akteur mit ruchlosen Absichten könnte aber auch die Menschheit ins Visier nehmen, zum Beispiel mit einer auf Gift basierenden Waffe zur Entvölkerung.

13 unwiderlegbare Fakten über Schlangengift, Big Pharma und Biowaffen

Wir haben einen Großteil dieser Woche damit verbracht, die Giftpeptidindustrie zu erforschen, und was wir herausgefunden haben, ist ziemlich erstaunlich. Ich glaube sogar, dass es sich um eine der größten Geschichten in der Geschichte der modernen pharmazeutischen Medizin handelt. Hier ist, was wir bis jetzt wissen:

Fakt Nr. 1: Big Pharma verwendet routinemäßig Gift und Giftpeptide für die Arzneimittelforschung. Es ist bekannt, dass etwa 150 000 Tierarten Gifte produzieren, und Wissenschaftler schätzen, dass es 20 Millionen Gifte gibt (nur ein kleiner Teil davon wurde bisher untersucht).

Fakt Nr. 2: Es gibt bereits umfangreiche Giftbibliotheken (mehr als 20 000 Giftpeptide), die an die Pharmaindustrie zur Entdeckung von Arzneimitteln vermarktet werden. Zwei dieser Unternehmen sind Venomtech (UK) und ToxinTech (USA).

Fakt Nr. 3 – Ein Unternehmen, das Giftbibliotheken anbietet, preist an, dass seine Gifte für Big Pharma in der Lage sind, „Beutetiere innerhalb von Sekunden oder Minuten zu ruhig zu stellen und zu töten“. Sie erklären, dass die Gifte „durch Millionen von Jahren der Evolution perfektioniert“ wurden, um auf „neuromuskuläre, kardiovaskuläre, hämostatische und andere Lebensfunktionen“ abzuzielen. (Homepage von ToxinTech.com, abgerufen am 14. April 2022) Das bedeutet, dass die Lizenzierungsunternehmen für Giftbibliotheken die Toxizität der Verbindungen, die sie den Arzneimittelherstellern anbieten, kennen. Sie geben dies sogar in ihrem eigenen Marketingmaterial an.

Fakt Nr. 4 – Reptiliengifte können zu biologischen Waffen umfunktioniert werden. Die Unternehmen, die Giftbibliotheken anbieten, stellen Proteinsequenzen zur Verfügung, die es ermöglichen, Giftpeptide in virale Nutzlasten oder mRNA-Therapeutika zu verwandeln. Da es sich bei Giften um Gifte handelt, ist das Wissen um die Entwicklung und Synthese dieser Gifte auf Aminosäureebene auch das Wissen um den Bau biologischer oder chemischer Waffen.

Tatsache Nr. 5: Es gibt bereits Dutzende von Arzneimitteln, die ausschließlich aus Tiergiften gewonnen werden. Viele sind von der FDA zugelassen. Eine vollständige Tabelle wurde von Natural News veröffentlicht und ist ebenfalls unten abgebildet.

Tatsache Nr. 6 – Die Pharmaindustrie scheint die Herkunft ihrer Produkte aus Tiergift zu verheimlichen und macht auf den Marketing-Websites nur wenige oder gar keine Angaben über die tatsächliche Herkunft ihrer Medikamente. Man müsste schon die Beipackzettel lesen und die lateinischen Namen verstehen, um zu wissen, dass ihre Medikamente aus Tiergift stammen.

Tatsache Nr. 7: Fast kein Arzt oder Patient weiß über die Herkunft der aus Tiergift gewonnenen Medikamente Bescheid. Die Patienten schlucken also tatsächliche Reptiliengiftmoleküle, werden aber von ihren Ärzten darüber aufgeklärt, dass es sich um „Medikamente“ handelt. Die Zulassung eines Giftes als Medikament durch die FDA verwandelt es nicht auf magische Weise in etwas, das ungiftig ist. Die Giftigkeit wird von der FDA einfach als „therapeutisch“ umgedeutet, wodurch das Pharmaunternehmen ein Marktmonopol für den Verkauf eines Moleküls erhält, das in Wirklichkeit der Natur entnommen wurde.

Fakt Nr. 8 – Giftmoleküle und Giftpeptide werden in pharmazeutischen Fabriken in Massen synthetisiert. Dies ist eine gängige Praxis. Darauf verweisen zahlreiche wissenschaftliche und biowissenschaftliche Quellen, darunter das Weltwirtschaftsforum.

Fakt Nr. 9 – Gifte und Giftpeptide werden als „chemisch stabil“ (ToxinTech.com) synthetisiert und routinemäßig in flüssigen Lösungen ohne Konservierungsstoffe abgegeben. (Sie benötigen keine speziellen Konservierungsmittel, um ihre Struktur und Funktion zu erhalten.) Zur weiteren Stabilisierung der Giftpeptide sind auch Nanocarrier erhältlich. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

Fakt Nr. 10 – Gifte können von Pharmaunternehmen als „natürlich vorkommend“ angepriesen werden, weil sie es sind. Diese Bezeichnung kann jedoch irreführend sein, da die Menschen das Wort „natürlich“ mit „gesund“ oder „sicher“ gleichsetzen.

Fakt Nr. 11 – Da Giftpeptide in Lösung stabil sind, können sie als Waffe eingesetzt und in Massenproduktion hergestellt werden, um dann über die Luft, das Wasser, Lebensmittel oder Kontaktflächen verbreitet zu werden. Das bedeutet, dass es durchaus plausibel ist, dass eine Massenvergiftung durch Giftpeptide über die Wasserversorgung, die Lebensmittelversorgung oder durch Drohnenabwürfe auf Städte usw. erreicht werden könnte. Dies sind nicht im Geringsten abwegige Ideen. Das US-Heimatschutzministerium hat erst kürzlich in New York City Simulationstests mit chemischen Waffen durchgeführt, bei denen „ungiftiges Gas“ in Stadtparks und U-Bahn-Stationen freigesetzt wurde, um genau das zu untersuchen. Wenn das eine „verrückte Verschwörungstheorie“ ist, dann sollte das jemand dem Ministerium für Innere Sicherheit mitteilen, denn sie haben genau für dieses Szenario geübt.

Fakt Nr. 12 – Einige Gifte sind hautdurchdringend und können durch bloßes BERÜHREN absorbiert werden. (Kein Gift, sondern ein Toxin oder Gift.) Das alles wurde in einem Vorschlag der Ecohealth Alliance an die DARPA zugegeben, wie in dieser Geschichte berichtet: Durchgesickertes DARPA-Dokument, DRASTIC-Analyse bestätigt Angriff auf die Menschheit mittels aerosolisierter, hautdurchdringender Nanopartikel-Spike-Proteine. Hier in Englisch und hier in Deutsch.

Fakt Nr. 13 – Die für die Pharmaindustrie hergestellten Gifte und Giftpeptide sind so stabil, dass sie die Magensäure überleben, was bedeutet, dass die Giftpeptide in Lösung stabil sind, auch in ziemlich sauren (reaktiven) Lösungen. Das bedeutet, dass sie auch in Stadtwasser nicht automatisch abgebaut werden. Wären Giftstoffe keine hochstabilen Moleküle, würden sie sich gar nicht erst als Gift eignen. Wie ToxinTech erklärt, haben „Millionen von Jahren der Evolution“ die Funktionalität dieser Moleküle perfektioniert.

Hier ist eine Liste einiger Arzneimittel, die aus Gift gewonnen werden, die ursprünglich aus der Encyclopedia of Toxicology, 3:

