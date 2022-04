Doug Casey über die „Freiheitslücke“ und warum sie sich bald schließen wird

Internationaler Mensch: Die USA haben sich schon seit langem von ihren Gründungsprinzipien entfernt.

In den letzten Jahren hat sich dieser Trend jedoch parabolisch entwickelt.

Wie sind die USA so weit gekommen, und wohin geht die Reise?

Doug Casey: Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Ich möchte Sie auf den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hinweisen, der unter anderem besagt, dass sich alle Systeme mit der Zeit abbauen und degradieren.

Das gilt sicherlich auch für die Ideen, auf denen die USA gegründet wurden. Die Gründungsprinzipien Amerikas waren einzigartig und unterschieden sich von denen aller anderen Staaten. Aber ihr Verfall begann schon sehr früh mit den Alien and Sedition Acts im Jahr 1798. Kaum war die Tinte auf der Bill of Rights getrocknet, begann die Regierung, die Gründungsprinzipien des Landes zu verletzen. Seitdem hat sich die US-Regierung immer wieder als Hauptfeind und nicht als Verteidiger der individuellen Rechte und der Freiheit erwiesen. Das ist natürlich zu erwarten. Das liegt in der Natur der Regierung.

Die USA haben im Laufe der Jahre einen riesigen Regulierungsstaat aufgebaut, der durch immer höhere Steuern, Gesetze und Strafen unterstützt wird. Den Anfang machte die Interstate Commerce Commission im Jahr 1887, die das Transportwesen politisierte, was in den 1960er Jahren zum Niedergang und Konkurs fast aller US-Eisenbahnen führte. Es folgten Dutzende von großen Agenturen mit drei und vier Buchstaben und Hunderte von kleinen Agenturen. Jedes Jahr bemühen sich ihre Mitarbeiter, ihre Reichweite und ihre Budgets zu vergrößern. Es heißt, sie hätten gute Absichten, aber in Wirklichkeit sind sie dazu da, den Amerikanern vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben.

Und da Krieg die Gesundheit des Staates ist, haben die USA jedes Mal, wenn sie einen Krieg hatten, mehr Schulden, mehr Steuern und mehr Vorschriften angehäuft. Der Krieg begünstigt auch die Idealisierung populistischer Politiker.

Nehmen Sie Teddy Roosevelt. Er war persönlich charmant und ein wahrer Renaissance-Mann, mit dem man gerne zusammen ist, aber eine Katastrophe, was die Freiheit des Einzelnen betrifft. Woodrow Wilson hatte nicht nur keinen Charme, sondern zog die USA völlig unnötigerweise in den Ersten Weltkrieg hinein, verstaatlichte beinahe die amerikanische Wirtschaft und führte die Federal Reserve und die Einkommenssteuer ein. Franklin D. Roosevelts New Deal hat (entgegen den vorherrschenden Mythen) die Große Depression noch viel schlimmer gemacht und viel länger andauern lassen. Seine wirtschaftlichen und sozialen Programme waren in vielerlei Hinsicht identisch mit den faschistischen Programmen, die in den 30er Jahren in Europa populär waren. Der Staat wuchs, während der Handlungsspielraum des Einzelnen schrumpfte.

Dann kam Lyndon Johnson mit dem Vietnamkrieg und seiner „Great Society“, die sowohl den Wohlfahrtsstaat als auch die Kriegsführung zu festen Bestandteilen der US-Gesellschaft machte – und gleichzeitig die unteren Klassen am Boden zementierte und Milliarden an die politisch gut Vernetzten verteilte. Die Situation ist völlig außer Kontrolle geraten, seit der Krieg gegen die Armut und der Krieg gegen die Drogen erklärt wurden. Wir haben jetzt einen permanenten Krieg gegen den Terror, zusammen mit Kriegen gegen Covid und die globale Erwärmung. Sie können den Trend erkennen.

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Regierung metastasiert. Im Jahr 1900 war sie ein entferntes, unbedeutendes Ärgernis, das weniger als 3 % des BIP in Anspruch nahm. Heute kontrolliert der Staat alles. Wir nähern uns dem Punkt, an dem alles, was nicht obligatorisch ist, verboten wird. Genehmigungen und Lizenzen sind für absolut jede Tätigkeit erforderlich. Da Trends, die sich in Bewegung befinden, dazu neigen, in Bewegung zu bleiben, und dieser sich beschleunigt hat, steuern wir auf eine echte Krise zu.

Internationaler Mensch: Während der Covid-Hysterie haben die USA – und die meisten westlichen Länder – dieselbe totalitäre Politik wie China und andere ausdrücklich unfreie Gesellschaften übernommen. Leider hat es den Anschein, dass diese Politik auf Dauer Bestand hat oder zumindest jederzeit von den Politikern wieder aufgegriffen werden kann, wenn sie es wollen.

Schließen die USA in diesem Sinne die „Freiheitslücke“ zu autoritären Ländern?

Doug Casey: Wie ich schon sagte, war Amerika einmal etwas Besonderes und anders.

Aber im Laufe der Zeit hat sich das Land in einen gewöhnlichen Nationalstaat verwandelt, der sich nicht von den 200 anderen unterscheidet, die die Erde wie eine Hautkrankheit bedecken. Amerika war eine großartige Idee, aber diese Idee ist tot. Mit aggressiven Statisten im Amt für mindestens die nächsten drei Jahre kann sich die Situation nur noch weiter verschlechtern. Wenn beispielsweise Bidens vorgeschlagene Steuermaßnahmen verabschiedet werden, werden die USA endgültig und mit großem Abstand das am höchsten besteuerte OECD-Land der Welt sein.

Und natürlich sind auch die Währungseinheiten, die die Federal Reserve druckt, um die Billionen-Dollar-Defizite der Regierung zu finanzieren, eine Steuer und wirken sich sehr direkt auf Ihre persönliche Freiheit aus. Der Durchschnittsamerikaner ist sich der eigentlichen Ursache der Inflation nicht bewusst.

Der Durchschnittsamerikaner merkt nicht, was passiert ist, weil der Lebensstandard in den USA immer noch wesentlich höher ist als in den meisten anderen Ländern der Welt, künstlich aufrechterhalten durch unser wichtigstes Exportgut: US-Dollars. Wenn wir von einem Freiheitsgefälle sprechen, geht das über die Köpfe der meisten Amerikaner hinweg. Sie denken immer noch, dass die USA etwas Besonderes und anders sind. Die meisten alten Römer dachten wahrscheinlich dasselbe, sogar bis ins 5. Wahrnehmungen und Überzeugungen hinken der Realität immer hinterher.

Internationaler Mensch: Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der individuellen Freiheit in den USA aus?

Doug Casey: Trends in Bewegungen neigen dazu, in Bewegung zu bleiben – und der Abbau der Freiheit beschleunigt sich tatsächlich. Ich sehe also nicht, dass irgendetwas besser wird. Es stimmt, dass es Anzeichen für eine Reaktion gibt – wie die Freiheitskonvois der Trucker. Wenn die Unruhen ernsthaft beginnen, vielleicht diesen Sommer, werden wir sehen, was passiert. Die USA sind ein Pulverfass, in dem sich Rote und Blaue gegenseitig verachten.

Immerhin scheinen die Amerikaner im Jahr 2020 Biden gegenüber Trump zu bevorzugen. Die Regierung Biden/Harris vertritt die Werte des Jakobinismus und Bolschewismus, und damit haben die meisten Amerikaner offenbar kein Problem. Ich mochte Trump, denn auch wenn er keinen philosophischen Kern hat, war er zumindest aufrichtig und sehr unterhaltsam. Und, was am wichtigsten ist, ein Kulturkonservativer.

Die Tatsache, dass die Amerikaner Barack Obama nicht nur gewählt, sondern wiedergewählt haben, zeigt Ihnen, dass der Sieg Bidens kein Zufall war. Es zeigt, wo der Kopf des Durchschnittsamerikaners steht. Wird es eine Reaktion von Amerikas verbliebenen Kulturkonservativen geben? Das wäre eine gute Sache. Aber es könnte zu Abspaltungsbewegungen oder einem echten Bürgerkrieg kommen.

Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass sich die Dinge ändern werden. Es wird in absehbarer Zeit keine Rückkehr zu einer Ära der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands geben – selbst wenn die Schwachköpfe in DC nicht den Dritten Weltkrieg auslösen. Tatsächlich befinden wir uns in der Anfangsphase der Großen Depression. Von hier an werden uns Unterdrückung, Krieg und wirtschaftliches Unwohlsein noch jahrelang begleiten.

Da die meisten Amerikaner glauben, dass der Staat ein Füllhorn ist, das alle Probleme lösen kann, habe ich keine Zweifel, dass der Ruf nach einem Diktator laut werden wird. Im Jahr 2024 wird ein charismatischer Kandidat behaupten, dass er das Land umkrempeln kann, wenn man ihm nur mehr Macht dazu gibt. Ich tippe auf einen General, denn das Militär hat immer noch den Ruf, relativ effektiv und nicht so korrupt wie der Rest der Regierung zu sein. Die ‚Murcans‘ werden bereitwillig einen starken Mann wählen, der verspricht, alles zu küssen und besser zu machen.

Die einzige Gewissheit ist dann, dass die letzten Werte, die Amerika anders und groß gemacht haben, weggespült werden. Das einzige, was garantiert überleben wird, ist der US-Staat. Sie haben sogar einen Namen für ihr Ziel. Es heißt „Kontinuität der Regierung“. Es kann nicht genug betont werden, dass ihre oberste Direktive darin besteht, zu überleben. Sie können sicher sein, dass die US-Regierung selbst versuchen wird, um jeden Preis zu überleben. Sie ist ein Parasit auf ihrem Wirt. Und wie jeder Parasit wird er seinen Wirt töten, wenn es das ist, was er zum Überleben braucht.

Internationaler Mensch: Anstatt Gesetze zu erlassen, die die Meinungsäußerung ausdrücklich einschränken, begnügt sich das Establishment damit, Big Tech – das eng mit der Regierung verbunden ist – die Drecksarbeit machen zu lassen.

Jeder, der Ansichten vertritt, die dem „aktuellen Stand der Dinge“ widersprechen, läuft Gefahr, von der Plattform genommen, gefeuert, auf eine schwarze Liste gesetzt, eingeschüchtert und seine persönlichen Daten veröffentlicht zu werden.

All dies geschieht durch Unternehmen, die Stempelkultur, die Medien und Privatpersonen.

Neben dem Staat hat die Redefreiheit noch viele andere Gegner.

Wie sehen Sie das, und wohin wird das führen?

Doug Casey: Eines der Dinge, die Amerika auszeichnen, ist die Tatsache, dass die Bill of Rights der Verfassung beigefügt wurde. Der Zweck der Bill of Rights war es, den einzelnen Bürger vor den Plünderungen des Staates zu schützen.

Die Verfassung selbst ist nur ein Funktionsplan für die Regierung – technische Einzelheiten darüber, wie Politiker gewählt werden, welche Befugnisse die verschiedenen Teile der Regierung haben und so weiter. Die Bill of Rights ist das, was die US-Verfassung so besonders macht. Die Bill of Rights ist die politische Essenz Amerikas. Sie sollte unantastbar sein.

Aber im Laufe der Jahre wurde sie völlig uminterpretiert. Sie ist bedeutungslos geworden. Sie ist jetzt nur noch Augenwischerei und Geschwätz.

Die Regierung hat sich selbst zum Feind des Durchschnittsbürgers gemacht. Aber es ist eigentlich noch schlimmer als das. Die großen Unternehmen und ihre Manager sind eng mit der Regierung und ihren Apparatschiks verflochten – nicht nur Facebook, Google und Apple, sondern fast alle großen Unternehmen. Und all die Prätorianer-Agenturen wie das FBI, die CIA, die NSA und viele andere, die auf schwer bewaffnete, sich selbst erhaltende Mini-Regierungen innerhalb der Regierung mit einem halbwegs unabhängigen Eigenleben hinauslaufen.

Das alles geht in die falsche Richtung. Wo wird es enden?

Es wird mit einem Klassenkampf enden. Die Reichen werden in Zukunft noch viel reicher werden, weil alle Ausgaben der Regierung für reiche Menschen bestimmt sind. Die meisten Menschen aus der Mittelschicht werden in die Unterschicht abrutschen und dort mit Sozialleistungen zementiert werden – mit einem Anstrich von Rassen- und Geschlechterkrieg, der den allgemeinen Verfall der Gesellschaft begleitet.

Wir steuern auf eine monumentale Krise zu. Ich glaube, es wird die größte Krise sein, seit die industrielle Revolution vor 200 Jahren das Wesen der Gesellschaft verändert hat.

Internationaler Mensch: Was können Menschen, die Wert auf individuelle Rechte legen, angesichts dessen, was wir besprochen haben, tun, um ihre Souveränität zu schützen?

Doug Casey: Man kann diese Megatrends nicht persönlich ändern. Alles, was man tun kann, ist zu versuchen, sich so gut wie möglich gegen sie abzuschirmen und dabei seine persönliche Würde zu bewahren und nicht wie ein geprügelter Hund vor den bösen Jungs zu kuschen.

In der heutigen Welt bedeutet das, dass man sich international diversifizieren muss, damit man, wenn es in einem Land – auch in den USA – schwierig wird, einen Plan B für einen anderen Ort auf der Welt hat, wo man sich verpflanzen kann, bis sich die Lage beruhigt hat.

Leider bewegt sich die ganze Welt in die falsche Richtung. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, aber Sie müssen sich physisch diversifizieren. Sorgen Sie dafür, dass Ihre finanziellen Angelegenheiten in Ordnung sind. Ein wichtiges Element, das die Menschen vergessen, ist, dass man in einer von der Elektronik kontrollierten Welt über physischen Reichtum verfügen sollte, der nicht beschlagnahmt, besteuert oder von Computern ausgelöscht werden kann. Vor allem, wenn CBDCs, digitale Zentralbankwährungen, aufkommen.

Die zwei letzten Gedanken: Erstens: Investieren Sie so viel Zeit und Mühe wie nötig, um Gold- und Silbermünzen in Ihrem eigenen Besitz anzuhäufen. Zweitens: Besitzen Sie einige nicht-städtische Immobilien. Ungeachtet höherer Immobiliensteuern ist dies eines der letzten Dinge, die wahrscheinlich eine ziemlich sichere Anlage darstellen.

Anmerkung der Redaktion: Die wirtschaftliche Entwicklung ist beunruhigend. Leider kann der Einzelne praktisch nichts tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Genau aus diesem Grund haben der Bestsellerautor Doug Casey und seine Kollegen gerade einen dringenden neuen PDF-Bericht veröffentlicht, der erklärt, was als nächstes kommen könnte und was Sie dagegen tun können.