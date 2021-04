USA: 3 neue Todesfälle nach dem J&J-Impfstoff, neue Daten zeigen 584 weitere Berichte über Todesfälle nach COVID-Impfstoffen

Die heute veröffentlichten Daten von VAERS zeigen 86.080 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 3.186 Todesfälle und 10.152 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. April 2021.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zur Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfungen gemeldet wurden, zeigen einen deutlichen Anstieg der Meldungen von Verletzungen und Todesfällen im Vergleich zu den Zahlen der letzten Woche.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die bei VAERS eingereichten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. April insgesamt 86.080 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 3.186 Todesfälle – ein Anstieg von 584 gegenüber der Vorwoche – und 10.152 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 1.867 gegenüber der Vorwoche.

Von den bis zum 16. April gemeldeten 3.186 Todesfällen traten 26 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 17 % innerhalb von 24 Stunden und 41 % bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

In den USA wurden bis zum 16. April 202 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Dies beinhaltet 89 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 105 Millionen Dosen von Pfizer und 8 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson &Johnson (J&J).

Die VAERS-Daten von dieser Woche zeigen:

20 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54% der Verstorbenen waren männlich, 44% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 75,9 Jahren und der jüngste gemeldete Todesfall war ein 18-Jähriger. Es gibt einige wenige gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren, darunter ein 5 Monate altes Kind, das an einem seltenen Blutgerinnsel starb, zwei Tage nachdem die Mutter ihre zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatte, und ein 2-jähriges Kind, aber diese Berichte sind nicht bestätigt worden.

Bis zum 16. April meldeten 462 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 132 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 820 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 55% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 41% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 24 Fälle (6%) von Bell’s Palsy wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

Es gab 92 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 50% der Fälle auf Pfizer, 40% auf Moderna und 13% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 24.841 Berichte über Anaphylaxie, wobei 43% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 47% auf Moderna und 10% auf J&J zurückgeführt wurden.

Neue Berichte über Blutgerinnsel, während das CDC-Gremium für die Wiederaufnahme des Impfstoffs von J&J stimmt.

Nach der Impfung mit den COVID-Impfstoffen von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und J&J wurden Blutgerinnungsstörungen gemeldet. In den USA wurde der J&J-Impfstoff, der unter der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird, am 13. April pausiert, während US-Gesundheitsbeamte Berichte über seltene Blutgerinnsel untersuchten.

Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC stimmte am Freitag mit 10 zu 4 Stimmen für die Aufhebung der Pause und empfahl die weitere Verwendung für Personen ab 18 Jahren. Das Gremium hat nicht empfohlen, eine zusätzliche Warnung über das Risiko von seltenen Blutgerinnungsstörungen hinzuzufügen.

Das ACIP sagte, dass der Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem COVID-Impfstoff von J&J „plausibel“ sei, kam aber zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs immer noch die Risiken überwiegen. Die Empfehlung der ACIP muss von der CDC und der U.S. Food and Drug Administration (FDA) genehmigt werden, bevor sie offizielle Regierungspolitik wird, berichtete USA TODAY.

Die Daily News berichtete heute, dass die CDC den Tod von zwei weiteren Frauen an einer seltenen Blutgerinnungsstörung untersucht, die möglicherweise mit dem J&J-Impfstoff in Verbindung steht. Das Beratungsgremium der CDC fand 15 Frauen, die mit seltenen Blutgerinnseln diagnostiziert wurden, darunter drei Todesfälle, sieben, die im Krankenhaus bleiben und fünf, die sich zu Hause erholen, laut einer Folienpräsentation, die bei der heutigen Sitzung des Ausschusses geteilt wurde.

Nur zwei der Frauen waren älter als 50 Jahre, wobei das Risiko bei Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren am höchsten war, so das Advisory Committee on Immunization Practices der CDC. Die Ergebnisse scheinen den Verdacht zu bestätigen, dass jüngere Frauen anfälliger für die Entwicklung von Blutgerinnseln sind.

The Hill berichtete heute, dass die CDC den Tod einer Frau aus Oregon untersucht, die nach der Verabreichung des Impfstoffs von J&J gestorben ist. Die Frau, in ihren späten 50ern, wurde geimpft, bevor der Staat eine Pause herausgab. Zwei Wochen nach Erhalt des Impfstoffs entwickelte sie ein seltenes, aber ernstes Blutgerinnsel, das mit sehr niedrigen Blutplättchen verbunden war. Die Gesundheitsbehörde von Oregon sagte, dass sie am 20. April über den Tod informiert wurde, zwei Tage nachdem die CDC am 18. April benachrichtigt wurde.

Die US-Gesundheitsbehörden untersuchen auch den Bericht über eine Frau aus Texas, die nach dem Erhalt des Impfstoffs von J&J ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Department of State Health Services teilte The Hill in einer Erklärung mit, dass die CDC am Mittwochnachmittag Beamte des Bundesstaates über einen „möglichen Fall in Texas, der über VAERS gemeldet wurde“, informiert hat. Die gemeldeten Symptome „scheinen mit den sechs Fällen übereinzustimmen, die letzte Woche an anderer Stelle gemeldet wurden,“ sagte die Abteilung.

Am 21. April berichtete The Defender, dass ein Teenager aus Nevada drei Gehirnoperationen über sich ergehen lassen musste, um Blutgerinnsel zu reparieren, die sich etwa eine Woche nach dem Erhalt des COVID-Impfstoffs von J&J gebildet hatten. Emma Burkey, 18, erlitt Krampfanfälle, wurde in ein künstliches Koma versetzt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen, bevor sie wegen einer massiven Hirnverletzung operiert wurde.

Burkey war einer der ersten sechs Fälle, die von der CDC untersucht wurden. Ein CDC-Gremium sagte, dass Burkey und andere Frauen vor der Entdeckung von Blutgerinnseln Kopf- und Rückenschmerzen hatten, und legte auch offen, dass ihr Heparin gegeben wurde, ein Blutverdünner, der typischerweise die Standardbehandlung für Blutgerinnsel ist, aber in Fällen wie Burkeys, den Zustand verschlimmern kann.

Children’s Health Defense hat die VAERS-Daten nach einer Reihe von unerwünschten Ereignissen abgefragt, die mit der Bildung von Gerinnungsstörungen und anderen damit verbundenen Zuständen in Verbindung stehen. VAERS ergab insgesamt 1.123 Berichte für alle drei Impfstoffe vom 14. Dezember 2020 bis zum 16. April.

Von den 1.123 gemeldeten Fällen wurden 512 Berichte Pfizer zugeschrieben, 448 Berichte Moderna und 160 Berichte J&J – weit mehr als die sechs J&J-Fälle, die die US-Gesundheitsbehörden ursprünglich untersuchten.

Wie The Defender am 20. April berichtete, sagte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Dienstag, dass sie einen „möglichen Zusammenhang“ zwischen dem COVID-Impfstoff von J&J und Blutgerinnseln festgestellt hat, aber zu dem Schluss kam, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen.

Das Sicherheitskomitee der EMA (PRAC) sagte, dass eine Warnung auf dem Produktetikett hinzugefügt werden sollte, aber die mit Blutgerinnseln verbundenen Störungen sollten als sehr seltene“ Nebenwirkungen des Impfstoffs aufgeführt werden. J&J hatte die Einführung des Impfstoffs in der EU verzögert, nachdem die US-Gesundheitsbehörden den Impfstoff pausiert hatten.

Frau nach Pfizer-Impfstoff gelähmt

Der Defender berichtete diese Woche, dass eine gesunde 33-jährige Frau in Pennsylvania 12 Stunden nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer eine Lähmung erlitt. Ärzte der Cleveland Clinic führten eine Reihe von Tests durch, sagten aber, sie wüssten nicht, was die Lähmung der Frau verursacht habe.

Obwohl die Frau, die anonym bleiben möchte, das Gefühl und die Kraft in ihren Armen wiedererlangte, hatte sie ab dem 21. April keine Funktion mehr von der unteren Brust abwärts, abgesehen von einer sehr geringen Bewegung in einigen Zehen. Die Familie der Frau bestätigte gegenüber Channel 11, dass ihr Fall an Pfizer gemeldet wurde.

CDC ignoriert The Defender, keine Antwort nach 46 Tagen

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Der Defender wandte sich am 8. März an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, dem Status laufender Untersuchungen, über die in den Medien berichtet wurde, ob Autopsien durchgeführt werden, dem Standard für die Feststellung, ob eine Verletzung in kausalem Zusammenhang mit einem Impfstoff steht, und Aufklärungsinitiativen zur Förderung und Erleichterung einer korrekten und genauen Berichterstattung.

Nach wiederholten Versuchen, eine Antwort zu erhalten, kontaktierte uns eine Vertreterin der CDC’s Vaccine Task Force am 29. März und sagte, sie habe unsere Liste von Fragen nie erhalten – obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, ihre Pressesprecher arbeiteten die Fragen durch und bestätigten, dass die Vertreterin sie erhalten hatte. Wir haben mehrere Fristen gesetzt, von denen keine eingehalten wurde. Der Defender stellte die Liste auch noch einmal zur Verfügung und versuchte mehrmals nachzufassen, ohne eine Antwort zu erhalten.

Nach wiederholten Anrufen bei der Medienabteilung der CDC in dieser Woche wurde uns gesagt, dass die COVID-Response-Einheit darüber informiert werden würde, dass wir immer noch keine Antworten erhalten hätten. Die Person, mit der wir sprachen, wusste nicht, warum unsere Anfragen ignoriert wurden. Wir fragten auch, warum die CDC anscheinend in der Lage ist, auf andere Nachrichtenmedien zeitnah zu antworten und fragten, warum die Agentur, die mit Steuergeldern finanziert wird, anscheinend selektiv auf Anfragen antwortet. Es wurde keine Antwort gegeben.

Uns wurde gesagt, dass jemand auf uns zurückkommen würde. Es ist 46 Tage her, seit unsere ursprüngliche E-Mail mit der Anfrage nach VAERS-Daten und Berichten versandt wurde.

Neue Studie zeigt, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer das Herpesvirus auslösen kann, der Gürtelrose verursacht

Der Defender berichtete diese Woche auch, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer einen Herpes-Virus auslösen kann, der Gürtelrose verursacht. Eine aktuelle Studie, die in der Zeitschrift Rheumatology veröffentlicht wurde, fand heraus, dass sechs Frauen von 491 Patienten innerhalb von drei bis 14 Tagen nach Erhalt der ersten oder zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer einen Hautausschlag entwickelten, der als Herpes-Zoster-Infektion (HZ) – oder Gürtelrose – bekannt ist. Fünf von ihnen entwickelten eine Gürtelrose-Infektion nach der ersten Dosis und einer nach der zweiten.

Die leitende Forscherin Dr. Victoria Furer sagte, dass fünf der sechs Patienten jung waren, leichte Fälle von Autoimmunkrankheit hatten und wenig oder gar keine Medikamente dafür einnahmen – was bedeutet, dass sie kein erhöhtes Risiko für die Entwicklung der Infektion gehabt haben sollten, da HZ dazu neigt, sich eher bei Menschen über 50 Jahren zu entwickeln.

„Wir können nicht sagen, der Impfstoff ist die Ursache an dieser Stelle,“ Furer sagte. „Wir können sagen, dass er bei einigen Patienten ein Auslöser sein könnte.“ Sie sagte, dass weitere Forschung, einschließlich einer größeren epidemiologischen Studie, erforderlich wäre, um Ursache und Wirkung zu beweisen.

Dritte Dosis des COVID-Impfstoffs und jährliche Auffrischungen sind auf dem Weg

Der Defender berichtete diese Woche, dass Impfstoffhersteller Investoren und den Medien mitgeteilt haben, dass COVID-Auffrischungsimpfungen in Arbeit sind. Einige unabhängige Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass der Versuch, das Virus mit Auffrischungsimpfungen zu überlisten, die auf die nächste Variante abzielen, nach hinten losgehen und eine endlose Welle neuer Varianten hervorrufen könnte, von denen jede virulenter und übertragbarer ist als die vorherige.

Dr. Ozlem Tureci, Mitbegründerin und CMO von BioNTech, das den Impfstoff gemeinsam mit Pfizer entwickelt hat, geht davon aus, dass sich die Menschen jährlich gegen COVID impfen lassen müssen, wie bei der saisonalen Grippe. Denn, so Tureci, die Wissenschaftler erwarten, dass die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität gegen das Virus mit der Zeit abnimmt, wie CNBC berichtete.

Turecis Kommentare kamen, nachdem der CEO von Pfizer, Albert Bourla, in einem Interview am 15. April gesagt hatte, dass die Menschen wahrscheinlich eine Auffrischungsimpfung oder eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs innerhalb von 12 Monaten nach der vollständigen Impfung benötigen würden, mit möglichen zusätzlichen Impfungen pro Jahr.

J&J-Impfstoffhersteller Emergent BioSolutions stellt den Betrieb ein

Der Defender berichtete diese Woche, dass in der COVID-Impfstoff-Produktionsanlage von J&J, in der im vergangenen Monat durch eine Verwechslung von Inhaltsstoffen 15 Millionen Dosen des Impfstoffs weggeworfen wurden, möglicherweise weitere Dosen kontaminiert wurden. Ein am Mittwoch von der FDA veröffentlichter Bericht identifizierte auch eine Reihe anderer Probleme in der Anlage in Baltimore, die Emergent BioSolutions gehört.

Emergent, das im Juni 628 Millionen Dollar an Steuergeldern durch das US-Gesundheitsministerium erhalten hatte, um die primäre US-Produktionsstätte für die COVID-Impfstoffe von J&J und AstraZeneca zu errichten, erklärte sich diese Woche bereit, den Betrieb vorübergehend einzustellen.

Am Dienstag wurde eine Untersuchung des Kongresses über den Impfstoffvertrag des Unternehmens eingeleitet, und am Montag reichten Aktionäre eine Sammelklage wegen falscher und irreführender Aussagen ein, die den Aktienkurs in die Höhe trieben, sowie wegen irreführender Aussagen über die Bereitschaft des Unternehmens zur Massenproduktion von COVID-Impfstoffen.

Laut CNBC ergab eine FDA-Inspektion des Werks in Baltimore im April 2020, dass Emergent nicht über das notwendige Personal verfügt, um einen COVID-Impfstoff zu produzieren. Eine weitere Inspektion im Juni 2020 stellte fest, dass Emergents Plan für die Produktion von Impfstoffen aufgrund von schlecht ausgebildetem Personal und Problemen bei der Qualitätskontrolle unzureichend war, was die Frage aufwirft, warum das Unternehmen die Probleme nicht früher behoben hat und warum Bundesbeamte, die seine Verträge beaufsichtigten, keine bessere Leistung gefordert haben.