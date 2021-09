USA bauen 8 Städte innerhalb von Militärstützpunkten in ganz Amerika für 50.000 afghanische Evakuierte

Die Vereinigten Staaten bauen auf Militärstützpunkten im ganzen Land vorübergehend „kleine Städte“ für die afghanischen Evakuierten, die in den letzten Augusttagen und -wochen aus ihrem Heimatland geflohen sind.

Die acht Militäreinrichtungen, die zur Unterbringung der afghanischen Flüchtlinge genutzt werden, beherbergen derzeit etwa 25.600 Personen bei einer Kapazität von 36.000, obwohl das Ziel von 50.000 Personen noch nicht ausgeschöpft ist, sagte General Glen VanHerck, Befehlshaber von Northcom, am Freitag bei einem Briefing.

VanHerck geht „nicht davon aus“, dass das Militär zusätzliche Stützpunkte nutzen muss, um diese Schwelle zu erreichen.

„Wir stellen weiterhin kulturell angemessene Lebensmittel, Wasser, Bettwäsche, religiöse Dienste, Freizeitaktivitäten und andere Dienste wie den Transport vom Einreisehafen zum Ort der Unterbringung und einige medizinische Dienste zur Verfügung“, sagte er. „Ich baue acht kleine Städte. Es wird eine Herausforderung sein.“

VanHerck beschrieb auch die Einrichtung einer „Bürgermeisterzelle“, d. h. mindestens ein Stützpunkt hat einen afghanischen Anführer innerhalb des „Dorfes“, der eingesetzt wird als Ansprechpartner und dafür sorgt, dass die Flüchtlinge alles bekommen, was sie brauchen.

„Wir nehmen unsere militärischen Führer, setzen sie in die Bürgermeisterzelle ein und sie sind für einen bestimmten Ort verantwortlich, vielleicht für ein oder zwei Wohnheime, und sie haben ein Gegenstück auf der afghanischen Seite, das ihnen im Wesentlichen gleichgestellt ist, wenn man so will“, erklärte der General.

„Das ist großartig, weil es den Afghanen nicht nur ermöglicht, ihre Sorgen und Probleme zu äußern oder zu sagen, wo sie Ressourcen oder Hilfe benötigen, sondern weil es uns auch erlaubt, mit ihnen über den gleichen Prozess zu kommunizieren, und sie können diese Informationen weitergeben.“

In den Basen sind Familien zusammen untergebracht, während alleinstehende Männer und Frauen untereinander untergebracht sind.

Es gab auch einige“ unbegleitete Minderjährige, die evakuiert wurden, so VanHerck, der darauf hinwies, dass diese Kinder an das Department of and Human Services übergeben werden.

Der Sekretär des Heimatschutzministeriums, Alejandro Mayorkas, bezeichnete die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen während eines Briefings am Freitag ebenfalls als „gering“.

„Unbegleitete Minderjährige stellen keinen signifikanten Anteil der ankommenden afghanischen Staatsangehörigen dar“, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde dem Washington Examiner.

„Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass unbegleitete afghanische Minderjährige, die zur Bearbeitung, Zusammenführung oder Unterbringung an das Office of Refugee and Resettlement (ORR) verwiesen werden, bei zugelassenen Betreuungseinrichtungen untergebracht werden, die in der Lage sind, kulturell und sprachlich angemessene Dienstleistungen anzubieten.

Wenn möglich, werden unbegleitete afghanische Minderjährige schnell vor Ort zusammengeführt oder in zugelassene Einrichtungen gebracht. Wir werden weiterhin mit unseren Regierungspartnern zusammenarbeiten, um alle uns überwiesenen Kinder zu versorgen.“

Die Zehntausende von Afghanen, die im August vor dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ausgeflogen wurden, sind in den Nahen Osten und nach Europa gebracht worden, wo sie vor ihrer Weiterreise in die USA überprüft werden.