Eine Spezialeinheit und ein Kontingent der US-Marine haben in geheimen Übungen taiwanesische Soldaten auf eine mögliche Invasion Chinas vorbereitet, so das Wall Street Journal in einem Bericht, der am Freitag vom Pentagon bestätigt wurde.

Rund zwei Dutzend Elitesoldaten trainieren die Bodentruppen in Taiwan, während US-Marines den Kampf mit Taiwans Seestreitkräften üben.

China: U.S. müssen sich aus Taiwan zurückziehen

Die USA müssen ihre Truppen aus Taiwan abziehen, erklärte das chinesische Außenministerium heute und forderte Washington auf, seine Vereinbarungen mit Peking einzuhalten.

Die USA müssen die diplomatischen Beziehungen abbrechen und den gegenseitigen Verteidigungsvertrag mit Taiwan aufkündigen, und die US-Streitkräfte müssen sich aus Taiwan zurückziehen. Der chinesische FM-Sprecher Zhao Lijian



„Die USA haben ihr klares Bekenntnis zu China abgegeben. In seinem Telefongespräch mit Präsident Xi Jinping hat Präsident Biden betont, dass die USA nicht die Absicht haben, das Ein-China-Prinzip zu ändern“, so Sprecher Zhao gegenüber Reportern.

Xi Jinping, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, wird an diesem Samstag eine wichtige Rede halten. Es wird erwartet, dass er die Wiedervereinigung mit Taiwan betonen und sich der Einmischung externer Kräfte in der Straße von Taiwan entschlossen entgegenstellen wird.

Taiwans Außenminister Chiu Kuo-cheng warnte am Mittwoch, dass eine Invasion durch China bereits 2025 stattfinden könnte. Für Taiwans Regierung ist es nur eine Frage der Zeit, bis chinesische Soldaten an der Küste des Inselstaates auftauchen und versuchen, die freie Demokratie dem chinesischen kommunistischen Regime zu unterwerfen.

Insgesamt 150 chinesische Kampfflugzeuge sind in der vergangenen Woche in die taiwanesische Luftverteidigungszone eingedrungen. Am 1. Oktober waren es 59 Flugzeuge, darunter auch Atombomber. Ein neuer Tagesrekord. Taiwan schickte Kampfjets los, um die Eindringlinge abzufangen und sie zum Abdrehen zu zwingen.

Chinas Präsident Xi Jinping drängt schon seit Jahren auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Der 68-jährige kommunistische Führer sagte bereits 2013, die Frage könne nicht von Generation zu Generation weitergegeben werden. Notfalls sei auch eine gewaltsame Wiedervereinigung eine Option, die Xi nicht ausschließe. Ende Juli ließ Xi chinesische Truppen für eine Invasion üben.