Moon of Alabama

Der Krieg gegen den Iran geht weiter – und wird dies noch eine Weile tun. Teheran wird in Schutt und Asche gebombt, die Kohlenwasserstoff-Infrastruktur im Golf wird stillgelegt oder beschädigt, und der wirtschaftliche Druck auf die Weltwirtschaft beginnt sich bemerkbar zu machen.

Keiner dieser Effekte beantwortet die Frage, warum sich die USA entschieden haben, den Iran anzugreifen. US-Präsident Trump hat etwa ein Dutzend verschiedene Gründe genannt, von denen keiner einer Überprüfung standhält. Der Iran baute keine Atomwaffen, entwickelte keine Interkontinentalraketen und hatte nicht die Absicht, irgendjemanden anzugreifen. Seine innenpolitische Situation war und ist stabil.

Seit Mitte der 1980er Jahre haben Zionisten versucht, die USA in einen Krieg mit dem Iran zu drängen. Die ganze Zeit über haben sich die USA aus guten Gründen diesem Druck nicht gebeugt. Zu behaupten, dieser Druck sei nun die Wurzel des Konflikts, ist zu oberflächlich. Ebenso oberflächlich sind Behauptungen, der aktuelle Russiagate-Skandal, auch bekannt als die Epstein-Akten, habe etwas damit zu tun. Webb, Whitney Alyse Check Amazon for Pricing.

Das Imperium ist kein Witz. Es handelt aus strategischen Gründen.

Man muss von diesen engen Sichtweisen zurücktreten, um einen Sinn zu erkennen. Andrew Korybko liegt möglicherweise richtig, wenn er behauptet, dass diese Kampagne Teil von Trumps großer Strategie gegen China ist:

Das Ziel ist es, stellvertretende Kontrolle über Irans enorme Öl- und Gasreserven zu erlangen, damit diese als Hebel gegen China eingesetzt werden können, um es zu einem ungleichen Handelsabkommen zu zwingen, das seinen Aufstieg zur Supermacht ausbremsen und damit die von den USA geführte Unipolarität wiederherstellen würde.

…

Das ist die Idee des Unterstaatssekretärs für Verteidigungspolitik Elbridge Colby, und sie wurde in dieser Analyse von Anfang Januar weiter ausgeführt. Dort wurde geschrieben: „Der US-Einfluss über Venezuelas und möglicherweise bald auch Irans und Nigerias Energieexporte und Handelsbeziehungen mit China könnte durch Drohungen mit Einschränkungen oder vollständigen Lieferstopps als Waffe eingesetzt werden, parallel zu Druck auf seine Golf-Verbündeten, dasselbe zu tun“, mit dem Ziel, China durch ein ungleiches Handelsabkommen in eine dauerhafte Junior-Partnerschaft gegenüber den USA zu zwingen.

China ist sich sehr bewusst, dass die US-Strategie gegen es gerichtet ist. Das ist einer der Gründe, warum es dem Iran technische und militärische Unterstützung gibt, meist in Form von Geheimdienstinformationen, während es gleichzeitig vermeidet, direkt in den Konflikt verwickelt zu werden:

Geheimdienstberichte vom 27. Februar 2026 deuteten darauf hin, dass China kurz vor Beginn der Angriffe „Loitering-Munition“ (Kamikaze-Drohnen) und Luftabwehrsysteme an den Iran geschickt hat. Neben der Lieferung von Technologien für iranische Raketenprogramme wurden zwischen Peking und Teheran Verhandlungen über die Lieferung von CM-302-Überschall-Anti-Schiffs-Raketen fortgesetzt, einer Technologie, die schwer abzufangen ist und als potenzieller Wendepunkt in der Region gilt.

Neben der Bereitstellung von Cybersicherheit für den Iran begann China im Januar 2026 eine Strategie zur Unterstützung der iranischen digitalen Souveränität, indem westliche Software durch geschlossene chinesische Systeme ersetzt wurde, um das Land vor israelischen und amerikanischen Cyberangriffen zu schützen. Während China Irans Raketenfähigkeiten wieder aufbaut, hat es dazu beigetragen, Irans Waffenverluste nach den Angriffen von 2025 auszugleichen, einschließlich der Lieferung moderner ballistischer Raketen.

Ein Verlust des Iran würde Chinas Energiesituation erheblich schädigen, da seine Abhängigkeit von Öl- und Gasquellen aus dem Golf immer noch bedeutend ist. China hat diese Situation abgesichert, indem es neue Energieabkommen mit Russland abschließt:

Einerseits berücksichtigt China die gestiegenen regionalen Risiken in Westasien. Berichten zufolge wurde das wachsende Interesse Pekings an der Pipeline Power of Siberia 2 durch den Iran-Israel-Krieg im Juni ausgelöst. Als Bedenken über die Zuverlässigkeit der Energieversorgung aus den arabischen Golfstaaten aufkamen, begann Peking, Alternativen zu prüfen – ein Schritt, der in seine Gesamtstrategie passt, externe Risiken für die Energiesicherheit zu minimieren.

Andererseits versucht China angesichts einer sich verschärfenden wirtschaftlichen Konfrontation mit den USA, seine Abhängigkeit von Kohlenwasserstofflieferungen aus engen Partnern Washingtons zu verringern, während es gleichzeitig aktiv Öl- und Gasimporte aus den Vereinigten Staaten reduziert. In diesem Zusammenhang sind ausgeweitete Käufe russischer Energie eine nützliche Absicherungsstrategie.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass Trump heute die Dauer seines Krieges gegen den Iran auf vier Wochen festgelegt hat:

„Wir liegen bereits deutlich vor unseren Zeitprojektionen“, sagte Trump. „Aber egal wie lange es dauert, das ist in Ordnung. Was auch immer nötig ist… Von Anfang an haben wir vier bis fünf Wochen angesetzt, aber wir haben die Fähigkeit, viel länger durchzuhalten.“

Trump wird in vier Wochen China besuchen – vom 31. März bis zum 2. April. Seine Position gegenüber China wurde geschwächt, als der Oberste Gerichtshof kürzlich seine Zollverordnungen zu Fall brachte. In einem Krieg im Iran festzustecken würde seine Position weiter schwächen.

Aber nach China zu kommen, nachdem er Zugeständnisse vom Iran erhalten hat, wäre ein Bonus für Trump. Er könnte behaupten, dass die USA in der Lage sind, Regierungen, die Peking mit Energie versorgen, gewaltsam zu verändern – im Iran und in Venezuela. Ein Sieg im Iran würde Trump in eine gute Verhandlungsposition bringen.

China hingegen wird einen Verlust des Iran vermeiden wollen. Sein Interesse besteht darin, dass die USA im Nahen Osten feststecken und ihre Arsenale erschöpfen. Alles und jeder, der dazu beiträgt, wird in Pekings Interesse liegen.

Der Zeithorizont von vier Wochen ist daher entscheidend. Es ist der Zeitraum, in dem Trump gewinnen muss. Es ist der Zeitraum, den der Iran überstehen muss, um als (nominaler) Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen.

Diese vier Wochen sollten im Auge behalten werden, wenn man den Verlauf dieses ungleichen Kampfes beobachtet und analysiert.