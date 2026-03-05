Iran signalisiert „langwierigen Krieg“, während die US-Angriffe weiter zunehmen; kurdische Gruppen dementieren Berichte über Offensive

Von Tyler Durden

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran:

Erklärung der Regierung des irakischen Kurdistans: Kein einziger irakischer Kurde hat die Grenze überschritten. Das ist offensichtlich falsch.

Der US-Senat lehnte eine Resolution zu den Kriegsmachtbefugnissen ab, mit der Präsident Trump gezwungen werden sollte, die Militärschläge gegen den Iran zu beenden oder die Zustimmung des Kongresses einzuholen, sodass die Regierung ihre Operationen ohne Einschränkungen fortsetzen kann: CBS

ab, mit der Präsident Trump gezwungen werden sollte, die Militärschläge gegen den Iran zu beenden oder die Zustimmung des Kongresses einzuholen, sodass die Regierung ihre Operationen ohne Einschränkungen fortsetzen kann: CBS Der Iran gibt an, ein US-Kriegsschiff 600 km entfernt im nördlichen Indischen Ozean mit Ghadr-380-Talayieh-Raketen (Reichweite über 1000 km, können während des Fluges den Kurs ändern) getroffen zu haben.

mit Ghadr-380-Talayieh-Raketen (Reichweite über 1000 km, können während des Fluges den Kurs ändern) getroffen zu haben. Die Marsh-McLennan-Einheit Marsh Risk traf sich mit der Trump-Regierung, um die Schaffung eines staatlich unterstützten Versicherungsmechanismus zu erörtern, der Schiffen helfen soll, den Transit durch die Straße von Hormuz wieder aufzunehmen , da die Bedrohungen durch den Iran die Energiepreise in die Höhe getrieben und den Ölfluss gestört haben: WSJ

, da die Bedrohungen durch den Iran die Energiepreise in die Höhe getrieben und den Ölfluss gestört haben: WSJ Berichte: Die Houthis im Jemen planen, wichtige Ziele in Saudi-Arabien mit Drohnen anzugreifen, wie sie es bereits in der Vergangenheit getan haben. Daher wurde laut diesen Quellen die Sicherheit um König Salman und den saudischen Kronprinzen bin Salman erhöht .

mit Drohnen anzugreifen, wie sie es bereits in der Vergangenheit getan haben. Daher wurde laut diesen Quellen . Kurdische Streitkräfte im Irak haben eine Bodenoffensive gegen die iranische Regierung gestartet: i24News ( unbestätigt ). Die iranischen Staatsmedien und verschiedene kurdische Quellen bestreiten diese Berichte .

i24News ( ). Die iranischen Staatsmedien und verschiedene kurdische Quellen . Netanjahu fragte das Weiße Haus, ob die Trump-Regierung heimlich mit dem Iran über einen Waffenstillstand verhandelt, nachdem der israelische Geheimdienst mögliche Kontakte vermutete. Das Weiße Haus bestritt jegliche Verhandlungen und erklärte, die USA hätten die Botschaften des Iran über regionale Vermittler ignoriert: Axios

über einen Waffenstillstand verhandelt, nachdem der israelische Geheimdienst mögliche Kontakte vermutete. und erklärte, die USA hätten die Botschaften des Iran über regionale Vermittler ignoriert: Axios Der Iran wird israelische Botschaften angreifen , wenn seine Botschaft getroffen wird: IRNA

, wenn seine Botschaft getroffen wird: IRNA Der iranische Geheimdienst informiert die USA über mögliche Gespräche zur Beendigung des Krieges, aber US-Beamte sagen, dass keine aktiven Verhandlungen stattfinden: CNN berichtet

zur Beendigung des Krieges, aber stattfinden: CNN berichtet Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagt, es gebe keine andere Wahl als zu kämpfen : Sehr geehrte Führer unserer befreundeten Nachbarländer, wir haben uns mit Ihrer Hilfe und durch Diplomatie bemüht, einen Krieg zu vermeiden. Der militärische Angriff der Amerikaner und Zionisten hat uns jedoch keine andere Wahl gelassen, als uns zu verteidigen.

: Sehr geehrte Führer unserer befreundeten Nachbarländer, wir haben uns mit Ihrer Hilfe und durch Diplomatie bemüht, einen Krieg zu vermeiden. Der militärische Angriff der Amerikaner und Zionisten hat uns jedoch keine andere Wahl gelassen, als uns zu verteidigen. Iran beginnt Umstellung auf Regierung für einen längeren Krieg: FARS/BBG

FARS/BBG Die Türkei sagt, dass eine von Iran abgefeuerte ballistische Rakete von NATO-Systemen im östlichen Mittelmeer zerstört wurde. Hegseth weist Bedenken hinsichtlich Artikel 5 zurück.

Hegseth weist Bedenken hinsichtlich Artikel 5 zurück. Behauptungen, dass die ballistische Rakete „von der Incirlik Air Base” abgefeuert wurde – wo NATO-Atomwaffen stationiert sind.

abgefeuert wurde – wo NATO-Atomwaffen stationiert sind. US-Außenminister Rubio sagt, man sei auf dem besten Weg, die Ziele der Iran-Mission zu erreichen. Hat die USA hier gerade gezögert?

sagt, man sei auf dem besten Weg, die Ziele der Iran-Mission zu erreichen. Hat die USA hier gerade gezögert? Putin stellt fest, dass die Öl- und Gaspreise im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten steigen.

im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten steigen. Flugausfälle in der Region nehmen zu , mehr als 20.000 Flüge wurden gestrichen

, mehr als 20.000 Flüge wurden gestrichen Hegseth schlägt einen neuen Zeitplan von bis zu acht Wochen vor und sagt, dass es so lange dauern wird, wie es dauert

und sagt, dass es so lange dauern wird, wie es dauert Wenn die USA und Israel ein Szenario des „Regimewechsels” in die Praxis umsetzen, werden die letzten wirksamen Raketen auf den Kernreaktor Dimona und die gesamte regionale Energieinfrastruktur abzielen, wie Iran Nuances unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Militärbeamten berichtet

und die gesamte regionale Energieinfrastruktur abzielen, wie Iran Nuances unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Militärbeamten berichtet Der hochrangige iranische Geistliche Javadi Amoli :„Das Vergießen des Blutes von Israelis und Trump ist das, was von frommen schiitischen Muslimen verlangt wird”, so die staatlichen Medien

:„Das Vergießen des Blutes von Israelis und Trump ist das, was von frommen schiitischen Muslimen verlangt wird”, so die staatlichen Medien Westliche Beamte behaupten, der Iran könnte „nur noch Tage” davon entfernt sein, seinen Vorrat an ballistischen Raketen aufzubrauchen , aber das Pentagon ist auch besorgt über seine eigenen Vorräte

, aber das Pentagon ist auch besorgt über seine eigenen Vorräte Israel und die Hisbollah befinden sich derzeit in einem Bodenkrieg im Südlibanon.

***

Update (1310 ET) : Den ganzen Vormittag über gab es ein Hin und Her darüber, ob der Iran Kontakt zu den USA aufgenommen hat, um mögliche Gespräche zur Beendigung des Krieges aufzunehmen. Widersprüchliche Berichte behaupten, dass hinter den Kulissen gewisse Bemühungen unternommen wurden, aber US-Beamte stellen klar, dass es keine aktiven Verhandlungen gibt. Angesichts der Tatsache, dass eines der Ziele der USA ein vollständiger Regimewechsel ist, würde eine Beendigung der Operation zum jetzigen Zeitpunkt als eine Niederlage für die US-amerikanisch-israelische Seite angesehen werden. Der Iran gibt jedoch nicht nach und hat über staatliche Medien erklärt, dass er sich in eine langwierige Kriegsbereitschaft begibt und das Land entsprechend regieren wird.

Es versteht sich von selbst, dass die Lage mit dem früheren Flug einer ballistischen Rakete über die Türkei von Stunde zu Stunde gefährlicher wird:

Reminder: U.S. military keeps nuclear weapons at Incirlik Air Base in Turkey https://t.co/eaqSKfeijp — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 4, 2026

Übersetzungen von „X“: Zur Erinnerung: Das US-Militär lagert Atomwaffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei.

Eine Quelle aus dem US-Militär teilte mir mit, dass der iranische Raketenangriff auf die Türkei „um etwa 23:40 Uhr EST von der Incirlik Air Base aus gestartet wurde. Ein Schiff der US-Marine im Mittelmeer hat ihn mit einer SM-3 abgeschossen.“

TEHERAN HEUTE NACHT

***

Am fünften Tag der von Trump angeordneten Operation Epic Furry, die auf einen Regimewechsel im Iran abzielt, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth, die USA würden „gegen den Iran gewinnen”, signalisierte, dass zusätzliche amerikanische Streitkräfte unterwegs seien, und versprach, Washington werde sich „alle Zeit nehmen, die nötig ist”, um den „Sieg” zu sichern. Aber die Fälle von Bumerang-Effekten häufen sich in rasantem Tempo.

Zuvor hatte Präsident Trump selbst einen unbefristeten Zeitplan vorgeschlagen, aber erklärt, dass vier oder fünf Wochen ausreichen sollten. Die Amerikaner erinnern sich jedoch vielleicht daran, dass ähnliche Versprechen zu Beginn des Irak-Krieges gemacht wurden, der schließlich zu einer 20-jährigen Besatzung und einem blutigen Sumpf führte. Erinnern Sie sich daran, dass Bushs damaliger Verteidigungsminister Donald Rumsfeld 2002 erklärte, die bevorstehenden Operationen im Irak würden „Fünf Tage oder fünf Wochen oder fünf Monate, aber es wird sicherlich nicht länger dauern… Es wird kein Dritter Weltkrieg werden.“ Vor diesem Hintergrund schlug Hegseth am Mittwoch erstmals eine Dauer von bis zu acht Wochen vor.

Iranische Staatsmedien berichten, dass die Zahl der Todesopfer durch die US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf mindestens 1.045 gestiegen ist. Die Verluste der USA belaufen sich auf (mindestens) sechs getötete Soldaten und mehrere Schwerverletzte, aber CENTCOM hat noch keine neuen Opferzahlen für Mittwoch veröffentlicht. Es gab auch bekannt, dass eine für den späten Abend geplante Zeremonie in Teheran zu Ehren des getöteten obersten Führers des Iran abrupt verschoben wurde, offiziell aufgrund von „logistischen Problemen“.

Zwei wichtige Entwicklungen, die sich auf die Märkte auswirken (auch da die Frage der Nachfolge des Obersten Führers weiterhin offen ist):

Der Iran hat sich einen Tag nach Beginn der Angriffe stillschweigend an die CIA gewandt, um über eine Beendigung des Konflikts zu sprechen , berichtete die NYT.

, berichtete die NYT. Die Beerdigung des verstorbenen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei , die heute später beginnen sollte, wurde verschoben .

, die heute später beginnen sollte, . US-Kriegsminister Pete Hegseth sagt, dass der Krieg mit dem Iran bis zu acht Wochen dauern könnte, und erklärt, dass die USA und Israel davon ausgehen, „in weniger als einer Woche“ einen „unangefochtenen Luftraum“ über dem Land zu erreichen und „den ganzen Tag lang Tod und Zerstörung vom Himmel“ zu bringen.

Allerdings hat der Iran laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim inzwischen bestritten, dass sein Geheimdienstministerium die CIA zu Gesprächen kontaktiert habe.

Der regionale Luftkrieg, einschließlich der Vergeltungsmaßnahmen des Iran über den Golf hinweg, hat sich unterdessen verschärft: Katar gibt an, zehn Drohnen und zwei aus dem Iran abgefeuerte Marschflugkörper abgefangen zu haben, während die Vereinigten Arabischen Emirate berichten, drei Raketen und 121 Drohnen abgeschossen zu haben. Am alarmierendsten für die Aussicht auf eine Ausweitung dieses Krieges ist jedoch, dass die Türkei bestätigte, dass eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete von der NATO-Luftabwehr über dem östlichen Mittelmeer zerstört wurde, bevor sie in den türkischen Luftraum eindringen konnte. Die Trümmer sollen in der Nähe von Dortyol gefallen sein, ohne dass es zu Opfern kam.

Ankara warnte: „Wir erinnern daran, dass wir uns das Recht vorbehalten, auf jede feindselige Handlung gegenüber unserem Land zu reagieren“, und forderte alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Dies deutet darauf hin, dass die NATO, obwohl Mark Rutte erklärt hat, dass die NATO sich nicht beteiligen werde, letztendlich in den Konflikt eintreten könnte.

Im Libanon teilte ein Minister der Regierung Al Jazeera mit, dass sich 65.000 Menschen in Notunterkünften registriert haben, nachdem die israelischen Angriffe intensiviert wurden und die Hauptstadt Beirut erneut von israelischen Jets bombardiert wurde.

In der gesamten Region eskaliert die Lage weiter. Berichten zufolge brennen mindestens zehn Tanker in oder in der Nähe der Straße von Hormus, ein Kamikaze-Drohnenboot griff einen LNG-Tanker der russischen Schattenflotte im Mittelmeer an, und ein iranisches Schiff sank vor der Küste Sri Lankas, was lokale Beamte als U-Boot-Angriff bezeichneten.

Außerdem haben die USA ihre Botschaften in drei Ländern geschlossen, das diplomatische Personal in der gesamten Region reduziert und die Amerikaner aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten neue Notfall-Luftkorridore zur Unterstützung der Evakuierungen an, und derzeit läuft eine verspätete Evakuierung von US-Bürgern aus der Region durch das Außenministerium.

Laut der Washington Post traf ein mutmaßlicher iranischer Drohnenangriff die CIA-Station innerhalb des Geländes der US-Botschaft in Riad. Während US-amerikanische und saudische Beamte bestätigten, dass zwei Drohnen das Botschaftsgelände getroffen hatten, gaben sie nicht öffentlich bekannt, dass die CIA-Einrichtung zu den Zielen gehörte.

Die NY Times berichtet unter Verwendung von Satelliten- und Open-Source-Bildanalysen, dass die hochentwickelte Radar- und Kommunikationsinfrastruktur des Pentagons rund um den Persischen Golf durch die Reaktion des Iran stetig reduziert und dezimiert wird:

Die iranischen Angriffe, die am Wochenende und am Montag durchgeführt wurden, beschädigten Strukturen, die Teil von oder in der Nähe von Kommunikations- und Radarsystemen auf mindestens sieben US-Militärstandorten im Nahen Osten sind, wie aus einer Analyse von Satellitenbildern und verifizierten Videos durch die New York Times hervorgeht. Die Bilder zeigen Schäden an oder in der Nähe von Mechanismen zur Verfolgung anfliegender ballistischer Raketen, Satellitenschüsseln und Radomen, bei denen es sich um wetterfeste Abdeckungen handelt, die empfindliche Geräte schützen, die von den Streitkräften für die Kommunikation über große Entfernungen verwendet werden. Die Kommunikationsinfrastruktur des US-Militärs ist streng geheim, sodass es schwierig ist, genau zu bestimmen, welche Systeme betroffen sein könnten. Die angegriffenen Standorte deuten jedoch darauf hin, dass der Iran darauf abzielte, die Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit des US-Militärs zu stören. Der Iran hat bereits im Juni letzten Jahres die Kommunikationskapazitäten des US-Militärs angegriffen, als er eine Basis in Katar traf, die er am Wochenende erneut angriff. Angriffe, die möglicherweise diese Systeme beeinträchtigten, fanden auch auf Militäreinrichtungen in Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

🇮🇷🇺🇸 The New York Times — not a Telegram channel, not a Russian state broadcaster, the New York Times — has published satellite imagery confirming what Iran said it was doing while Washington was busy telling you it wasn’t working. Every major US base across the Gulf.… https://t.co/5h1I3HNi15 pic.twitter.com/6yQm9uiOPR — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 4, 2026

Übersetzungen von „X“: Die New York Times – kein Telegram-Kanal, kein russischer Staatssender, sondern die New York Times – hat Satellitenbilder veröffentlicht, die bestätigen, was der Iran behauptet hat, während Washington Ihnen weismachen wollte, dass dies nicht der Fall sei. Alle wichtigen US-Stützpunkte am Golf. Systematisch und methodisch. Bahrain, Hauptquartier der Fünften Flotte, das Nervenzentrum der amerikanischen Seemacht in der Region. Al Udeid Katar – wo bereits das 1,1 Milliarden Dollar teure AN/TPY-2-Radar fehlt. Camp Arifjan Kuwait. Ali Al Salem. Prince Sultan in Saudi-Arabien. Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. SATCOM-Terminals zerstört. Radome aufgebrochen. Satellitenschüsseln verschwunden. Raketenverfolgungsinfrastruktur – die AN/TPY-2-Radarsysteme, die alle Patriot- und THAAD-Batterien im Einsatzgebiet koordinieren – wurden gezielt angegriffen, was laut den Bildern kein Zufall, sondern Teil eines Plans war. Der Iran hat nicht nur US-Stützpunkte angegriffen. Er hat die Kommunikations- und Koordinationsschicht kartiert, die die amerikanische Raketenabwehr als einheitliches System funktionieren lässt, und sie dann Stützpunkt für Stützpunkt in fünf Ländern gleichzeitig auseinandergenommen. Das ist keine Vergeltung, sondern Doktrin. Dreißig Jahre lang wurde genau studiert, wie die amerikanische Militärmaschine sieht, kommuniziert und koordiniert, und dann, als der Moment gekommen war, wurde direkt auf die Augen gezielt. Die Abfangjäger sind blind. Die Magazine sind leer. Die Marine kann keine Eskorte in der Meerenge garantieren. Raytheon wird zu Krisensitzungen einberufen. Südkorea ist ungeschützt. Und die New York Times hat gerade die Satellitenbilder auf der Titelseite veröffentlicht. Washington hat die teuerste Militärarchitektur der Menschheitsgeschichte aufgebaut. Der Iran hat Ihnen gerade den Bauplan gezeigt, wie man sie demontiert. Das läuft nicht nach Plan.

Der Iran hat gerade das AN/FPS-132-Radar in Al Udeid mit einer einzigen Rakete zerstört. Mit einer einzigen Rakete. Dieses Radar war nicht nur ein Ziel. Es war das Nervensystem jeder Patriot-Batterie, jedes THAAD-Abschussgeräts, jeder mehrschichtigen Luftabwehrarchitektur, die die Vereinigten Staaten in vier Jahrzehnten und mit mehreren Billionen Dollar im Golf aufgebaut haben. Jeder Abfangjäger im Einsatzgebiet ist nun teilweise blind. Das Rückgrat der amerikanischen Raketenabwehr in der am besten befestigten US-Basis im Nahen Osten – ausgeschaltet durch einen einzigen iranischen Schlag, während sie damit beschäftigt waren, die Verteidigungsanlagen Südkoreas abzubauen, Raytheon ins Weiße Haus zu bestellen und 50 Milliarden Dollar an Notfallmitteln zu beantragen, um die Magazine wieder aufzufüllen, die bereits vor Beginn dieses Krieges leer waren. Der Mangel an Luftabwehr ist schlimmer als die meisten gedacht haben. Katar behauptet, während dieses Konflikts 101 Raketen abgefangen zu haben (wahrscheinlich übertrieben). Katar behauptet, zwei seien durchgekommen. Eine traf das einzige Ziel, das von Bedeutung war. Das ist asymmetrische Kriegsführung in ihrer reinsten Form. Der Iran muss nur einmal erfolgreich sein. Die Vereinigten Staaten müssen jedes Mal perfekt sein. Und das waren sie natürlich nicht. Und jetzt hat die US-Marine – die Streitkraft, die laut Trump die Schifffahrt im Golf durch die Meerenge eskortieren sollte – angekündigt, dass sie keine Eskorte in der Straße von Hormus bereitstellen kann. Keine Eskorte. Es gibt keinen Zeitplan. Aber selbst wenn sie es tun, sind sie leichte Beute für die iranischen Küstenverteidigungskräfte, ohne dass die iranische Marine anwesend sein muss. Der Petrodollar fließt durch einen Engpass, den die Vereinigten Staaten nicht mehr glaubwürdig schützen können, verteidigt durch Abfangsysteme, die jetzt ohne ihr Primärradar operieren und von einer Raytheon-Produktionslinie nachgeliefert werden, die 37 THAAD-Abfangraketen pro Jahr herstellt. 3.200 Schiffe liegen untätig herum. Die Gaspreise in Europa sind um 50 % gestiegen und steigen weiter rapide an. Eine globale Rezession ist keine Prognose mehr – sie ist Realität. Die Monarchen am Golf, die ihr Land an Washington vermietet haben, sehen zu, wie ihre Häfen brennen und ihre Pipelines bedroht werden, während die Marine sagt, sie brauche mehr Zeit. Eine einzige Rakete hat alles verändert. Dieser Zeitplan ist wahnsinnig und kann nicht in einem einzigen Beitrag zusammengefasst werden. Die Geschichte wird mehrere Bände füllen.

Im Iran wurden laut lokalen Behördenangaben bei einem Angriff auf eine Produktionsstätte in Alvand 23 Menschen verletzt, sechs davon in der Provinz Qazvin getötet.

Die Internationale Atomenergiebehörde erklärte, Satellitenbilder zeigten „keine Schäden an Anlagen mit nuklearem Material im Iran und daher derzeit kein Risiko einer Freisetzung radioaktiver Stoffe“. Sie fügte hinzu: „In der Nähe der Atomanlage Isfahan sind Schäden an zwei Gebäuden zu sehen. Keine zusätzlichen Auswirkungen in Natanz festgestellt … und keine Auswirkungen an anderen Nuklearstandorten, einschließlich des Kernkraftwerks Bushehr.”

Israelische Beamte stellen den Krieg als eine Kampagne zur Enthauptung der Führung dar und argumentieren, dass der Iran wie ein nichtstaatlicher Akteur behandelt werden sollte. Israelische Militärquellen rechnen nun mit mindestens zwei weiteren Wochen Bombardements, um den „Boden für mögliche interne Unruhen in Teheran zu bereiten”. Israel und die USA warnen bereits, dass sie den nächsten Ayatollah ausschalten werden.

Die US-Streitkräfte gaben in einer Pentagon-Pressekonferenz mit Hegseth bekannt, dass sie bereit sind, tiefer in das iranische Territorium vorzudringen, und dass die Streitkräfte von groß angelegten zu präziseren Angriffen im gesamten Iran übergehen.

Das US-Kriegsministerium veröffentlichte die folgende Karte, die die „ersten 100 Stunden“ der Operation zeigt:

Israel und die USA sprengen auffällig Grenzanlagen und greifen Einrichtungen der IRGC und der Regierung an, insbesondere an Orten, an denen die kurdische Minderheit im Iran dominiert. Dies scheint eine Vorbereitung auf einen angeblichen Plan der CIA und Israels zu sein, die Kurden zu unterstützen, die dazu angestachelt werden, einen Bürgerkrieg im Iran zu schüren.

Dies deutet darauf hin, dass einige verdeckte Planer einen Plan zur Spaltung Syriens/Libyens nach konfessionellen Gesichtspunkten im Sinn haben, um die Islamische Republik weiter zu schwächen und zu destabilisieren, auch als Stellvertreter Washingtons und Tel Avivs im Kampf vor Ort.

US-Beamte sind skeptisch, was die Bereitschaft des Iran oder der USA angeht, kurzfristig einen Rückzieher zu machen. Dies hängt damit zusammen, dass das iranische Geheimdienstministerium Berichten zufolge einen Tag nach Beginn des Konflikts indirekt Kontakt zur CIA aufgenommen und angeboten hat, über Bedingungen zu verhandeln, wie die NYT berichtet.

Allerdings…

Hegseth on Iran:



None of our objectives are premised on the support or the arming of any particular force. pic.twitter.com/BuuFNiO1nT — Russian Market (@runews) March 4, 2026

Übersetzung von „X“: Hegseth zum Iran: Keines unserer Ziele basiert auf der Unterstützung oder Bewaffnung einer bestimmten Streitmacht.

Unterdessen kritisierten einige demokratische Abgeordnete Trumps Rechtfertigung für die Angriffe scharf und warnten, dass die USA Gefahr laufen, in eine Bodeninvasion und einen „unbegrenzten Einsatz ohne Ende in Sicht” zu geraten.

Israel wird weiterhin schwer getroffen, da iranische ballistische Raketen – und Berichten zufolge auch einige Hyperschallraketen – weiterhin die Luftabwehr durchbrechen. Infolgedessen schätzt das israelische Finanzministerium, dass der wirtschaftliche Schaden durch den Krieg etwa 9 Milliarden Schekel (2,9 Milliarden Dollar) pro Woche erreichen könnte.

Unterdessen gibt es weit verbreitete Kritik und Fragen hinsichtlich der Betonung der Regierung, Israel zu schützen, während der Kongress gemäß der Verfassung noch keine formelle Debatte oder Abstimmung über den Krieg durchgeführt hat…

Trump just said that if your cost of living goes up because he bombed Iran, it’s worth it cause Israel is safe.

pic.twitter.com/IyipPznjkV — Parody Jeff (@BackupJeffx) March 4, 2026

Übersetzung von „X“: Trump hat gerade gesagt, dass es sich lohnt, wenn Ihre Lebenshaltungskosten steigen, weil er den Iran bombardiert hat, denn Israel ist sicher.

Es ist offensichtlich, dass das, was Washington ursprünglich als „begrenzten“ Angriff angepriesen hatte, sich nun auf mehrere Schauplätze ausweitet – darunter die Energierouten im Golf, die Schifffahrtswege im östlichen Mittelmeer und der Luftraum der NATO –, wobei beide Seiten signalisieren, dass sie auf einen langen Kampf vorbereitet sind.