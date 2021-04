USA: Die gemeldeten Todesfälle nach COVID-Impfungen übersteigen nun die Gesamtzahl der in den letzten 13 Jahren gemeldeten Todesfälle durch alle Impfstoffe

CDC-Daten über Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, einer von der US-Regierung finanzierten Datenbank, die Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung verfolgt, zeigen, dass Berichte über Todesfälle nach Erhalt der experimentellen COVID-Injektionen nun die Zahl von 3.000 Todesfälle überschritten haben, als Pfizer und Moderna ihre entsprechende Notfallzulassung (EUA) von der FDA erhielten.

Die Daten zeigen, dass 3.005 Menschen gestorben sind, nachdem sie einen der experimentellen COVID-19 „Impfstoffe“ in den Vereinigten Staaten erhalten haben.

Die CDC möchte die Öffentlichkeit glauben machen, dass dies eine unbedeutende Zahl ist, da inzwischen mehr als 189 Millionen Dosen COVID-19 für den Notgebrauch an die Öffentlichkeit verabreicht wurden. Aber, um dies in die richtige Perspektive zu rücken, übersteigen diese 3.005 Todesfälle die Gesamtzahl der Todesfälle, die VAERS nach ALLEN Impfstoffen von August 2007 bis Ende November 2020 gemeldet wurden, also kurz vor Beginn der experimentellen COVID-Injektionen.

Das ist ein Zeitraum von über 13 Jahren, mit 3.001 Todesfällen nach ALLEN Impfstoffen, die in diesem Zeitraum verabreicht wurden. (Quelle)

Die Position der CDC hat sich jedoch nicht geändert. Laut der CDC sind alle diese Todesfälle nach COVID-19-Injektionen „Zufälle“ und haben nichts mit den Injektionen zu tun.

Trotzdem haben die FDA und die CDC gestern aufgrund von Berichten über Blutgerinnsel im Gehirn die Injektionen des Impfstoffs COVID-19 von Johnson und Johnson vorübergehend gestoppt. Blutgerinnsel sind nicht die häufigsten Verletzungen, die nach experimentellen COVID-Injektionen gemeldet werden und bei denen der Patient stirbt. Nur zwei oder drei Menschen sind in den USA an Blutgerinnseln nach J&J-Injektionen gestorben.

Todesfälle durch Herzinfarkt (Herzstillstand) sind z.B. viel häufiger, bisher wurden 188 Todesfälle nach COVID-Injektionen registriert, darunter 7 Todesfälle durch Herzinfarkt nach J&J-Injektionen. Bislang wurden bis zum 1. April 2021 insgesamt 54 Todesfälle nach J&J-Injektionen verzeichnet, von denen nur 1 auf Blutgerinnsel zurückzuführen war.

Diese 3.005 Todesfälle, die die CDC heute meldet, sind nicht die Gesamtzahl der Todesfälle, die nach COVID-19-Injektionen auftreten, da das VAERS-System ein „passives“ Meldesystem ist und es keine Möglichkeit gibt, zu wissen, wie viele Todesfälle tatsächlich auftreten.