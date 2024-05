USA finanzieren Entwicklung tödlicherer und ansteckenderer Vogelgrippestämme

Unter dem Vorwand, Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zu entwickeln, finanzieren US-Regierungsbehörden und private Geldgeber wie die Bill & Melinda Gates Foundation Forschungen, um Vogelgrippeviren tödlicher und für Säugetiere übertragbarer zu machen.

Die US-Gesundheitsbehörde hat vor Kurzem zugegeben, dass sie die “Gain-of-Function”-Forschung am Wuhan Institute of Virology in China finanziert hat – aber die US-Regierung finanziert seit Jahrzehnten die gleiche Art gefährlicher Vogelgrippe-Forschung in den USA.

Und diese Forschung wird bis heute fortgesetzt.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und sogar die Bill & Melinda Gates Foundation haben Forschung finanziert oder finanzieren sie noch, um die Vogelgrippe pathogener und/oder auf Säugetiere übertragbarer zu machen.

In der “Kim Iversen Show” am 16. Mai sagte Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Direktor von Children’s Health Defense, er sei besorgt, dass die USA “biologische Vernichtungsmittel” herstellen, die “uns in eine weitere Pandemie stürzen könnten”.

Hooker wiederholte die Warnungen des ehemaligen CDC-Direktors Robert Redfield, dass die nächste Pandemie durch ein Leck in einem Labor ausgelöst werden könnte, das an der Humanisierung von Vogelgrippeviren arbeitet.

Früherer CDC-Direktor Robert Redfield:



1). “Ich bin natürlich am meisten über die Vogelgrippe besorgt.”



2). “Im Moment braucht es eine Veränderung von fünf Aminosäuren, um Menschen effektiv zu infizieren.”



3). “Das ist eine ziemlich große Artenbarriere…”



4). “Aber im Labor konnte ich es hochgradig… pic.twitter.com/PYpKD2v0SN — Peter A. McCullough, MD, MPH® (@P_McCulloughMD) Mai 13, 2024

Hooker erklärte Iversen, dass die Influenza-Abteilung der CDC Frettchen mit dem derzeit zirkulierenden H5N1-Vogelgrippestamm infiziert und anschließend menschliche Lungenzellen infiziert habe, um das Virus für den Menschen infektiöser zu machen.

Er begründete dies damit, dass man auf einen zoonotischen Ausbruch vorbereitet sein wolle, bei dem ein Virus von einem Vogel oder einem anderen Tier auf den Menschen überspringt.

“Die Parteilinie, die man ständig hört, ist: ‘Nun, wir müssen diese Erreger entwickeln, denn dann können wir auch die Gegenmaßnahmen entwickeln’ – die Impfstoffe, die monoklonalen Antikörper, die Therapeutika”, sagte er.

Lange Liste von Gain-of-Function-Studien zur Vogelgrippe

CDC, BARDA, NIAID und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben gefährliche Studien zur Vogelgrippe durchgeführt oder finanziert.

Jessica Belser, eine leitende Forscherin der CDC, war an zahlreichen Studien zur Pathogenität und Übertragbarkeit von Vogelgrippeviren beteiligt. Sie ist Mitautorin einer Studie vom März 2024 über den H5N1-Stamm, der eine tödliche Krankheit verursacht und zwischen Frettchen übertragen wird, die gemeinsam untergebracht sind.

Im Jahr 2020 untersuchte Belser, wie verschiedene Stämme des Grippevirus H9N2, die genetische und antigene Unterschiede aufweisen, in Säugetiermodellen unterschiedliche Replikations- und Übertragungsmuster zeigen. Kooperationspartner war das chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention.

Im Jahr 2016 untersuchte Belser, wie verschiedene Vogelgrippestämme, darunter H5N1, H7N9 und H9N2, menschliche Lungenendothelzellen infizieren können.

Dr. Richard Webby, ein Forscher der BARDA und Direktor des WHO Collaborating Centre for Studies on the Ecology of Influenza in Animals and Birds, ist Mitautor einer Veröffentlichung vom Mai 2024, in der er die Anfälligkeit und Übertragbarkeit der vom Nerz stammenden hoch pathogenen Vogelgrippe in der Schweinepopulation untersucht.

In einer vom NIAID finanzierten Studie aus dem Jahr 2017 testete Webby Vogelgrippeimpfstoffe an Frettchen, die er mit dem Wildvirus infizierte, um die Wirksamkeit der Impfstoffe zu ermitteln.

Hooker erklärte gegenüber The Defender, dass diese Forschung gefährlich sei, da Frettchen “immunologisch dem Menschen sehr ähnlich sind. … Es ist kein großer Sprung für sie, plötzlich in die menschliche Population zu gelangen und eine Übertragung von Mensch zu Mensch zu beginnen”.

Christine Oshansky, Leiterin der Abteilung für pandemische Impfstoffe und Adjuvanzien bei der BARDA, war Mitautorin einer Studie aus dem Jahr 2021 über die hoch pathogene Influenza H7N9 und eine Impfstoffformulierung.

Im Jahr 2018 testete Oshansky H5N1-Impfstoffe, die bis zu 12 Jahre im nationalen Grippeimpfstoffvorrat gelagert wurden, um festzustellen, ob sie gegen abweichende Influenza-A(H5)-Viren wirksam sein könnten.

Die WHO finanzierte die Studie “Pandemic Potential of Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses of Clade 2.3.4.4 A(H5)”. Zu den Kooperationspartnern gehörten das CDC, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das Chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention, das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und andere Organisationen. Webby und Yoshihiro Kawaoka, DVM, Ph.D. von der University of Wisconson gehören zu den genannten Autoren.

“Das ist die große Gefahr bei dieser Arbeit”, sagt Hooker. “Ob versehentlich oder absichtlich freigesetzt, man spielt mit diesen Krankheitserregern, sodass sie im Grunde Varianten erzeugen, die für den Menschen ansteckend sind.

Der Impfstoff als Goldesel

Hooker erklärte Iversen, dass es “unzählige Patente im Zusammenhang mit Vogelgrippe-Impfstoffen [und] Vogelgrippe-Erregern” gebe.

Kawaoka, ein Forscher, der seit Langem vom NIAID für die Erforschung der Vogelgrippe finanziert wird, hat 78 Patente in seinem Portfolio, viele davon im Zusammenhang mit Vogelgrippeimpfstoffen.

Kawaoka hat 2023 Patente angemeldet:

Mutationen, die zusätzlichen Genen in Influenzaviren genetische Stabilität verleihen (US-11802273-B2).

Rekombinante Influenzaviren mit stabilisiertem HA für die Replikation in Eiern (US-11807872- B2). Humanisierte Zelllinie (US-11851648-B2).

Im Jahr 2022 meldete Kawaoka ein Patent auf die Replikation von Influenzaviren für die Entwicklung von Impfstoffen an (US-113906-B2).

Richard Bright, ehemaliger BARDA-Direktor und Vogelgrippe-Forscher bei der CDC von 1998 bis 2006, hat ein “umfangreiches Patentportfolio auf – Sie ahnen es – Vogelgrippe-Impfstoffe”, sagte Hooker. “Und so kommen diese Unkenrufe über den Äther und jagen allen Angst ein”.

Hooker wies auch darauf hin, dass Moderna einen Vogelgrippeimpfstoff auf mRNA-Basis entwickelt.

US lockert H5N1-Vorschriften diesen Monat

Die US-Regierung hat am 6. Mai eine neue Richtlinie veröffentlicht, die die Aufsicht über staatlich finanzierte Forschung an potenziell gefährlichen Krankheitserregern verschärfen soll, aber erst im Mai 2025 in Kraft tritt.

Die Richtlinie teilt risikoreiche Forschung in zwei Gruppen ein und verlangt für beide Gruppen Risiko-Nutzen-Bewertungen und Risikominderungspläne, wobei die Forschung an Erregern mit erhöhtem Pandemiepotenzial einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen wird.

Dieser Schritt soll Bedenken über laxe Überwachung und unklare Richtlinien zerstreuen und gleichzeitig sicherstellen, dass wichtige Forschung für die Pandemievorsorge und den medizinischen Fortschritt fortgesetzt werden kann, so Nature.

In einem scheinbar widersprüchlichen Schritt lockerten US-Regierungsbeamte am 14. Mai vorübergehend die Vorschriften für den Umgang, die Lagerung und den Transport von H5N1-Vogelgrippe-Proben durch öffentliche Gesundheitslabors und Gesundheitseinrichtungen, berichtete Reuters.

Die 180-Tage-Änderung ist eine Reaktion auf die jüngste Ausbreitung des Virus bei Milchkühen in neun US-Bundesstaaten.

Der überarbeitete Leitfaden, der von der Association of Public Health Laboratories gefordert wurde, soll den bürokratischen Aufwand verringern und es dem Laborpersonal ermöglichen, sich auf die Tests zu konzentrieren und sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass das Virus die Fähigkeit erlangt, leicht zwischen Menschen übertragen zu werden.