Die USA halten Gelder in Milliardenhöhe für Afghanistan zurück, während sich das Land in einer schweren humanitären Krise befindet

Der neue US-Sondergesandte für Afghanistan reagierte am Freitag auf einen Appell der Taliban, Washington möge eingefrorene afghanische Gelder in Milliardenhöhe freigeben. Thomas West, der vor kurzem Zalmay Khalilzad abgelöst hat, sagte, die Taliban müssten sich ihre Legitimität erst „verdienen“.

„Legitimität und Unterstützung müssen durch Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, zur Bildung einer inklusiven Regierung und zur Achtung der Rechte von Minderheiten, Frauen und Mädchen – einschließlich des gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und Beschäftigung – erworben werden“, schrieb West auf Twitter.

Nach dem Abzug der USA befindet sich Afghanistan in einer schweren humanitären Krise. West erinnerte die Taliban daran, dass sich das Land bereits vor dem Abzug der USA in einer Krise befand, was für jeden, der während des 20-jährigen Krieges der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Afghanistan lebte, offensichtlich ist.

„Afghanistan befand sich leider schon vor Mitte August in einer schrecklichen humanitären Krise, die durch den Krieg, die jahrelange Dürre