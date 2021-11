Wie viel Wahrheitsgehalt birgt die willkürliche Schätzung hohe Impfquote = weniger Tod und Krankheit? In Großbritannien und anderswo, „infizieren“ sich und sterben weitaus mehr Geimpfte „an“ oder „mit Covid-19“ als Ungeimpfte. (Op-Ed)

Inzwischen sollte auch der letzte Hinterwäldler mitbekommen haben, dass die Definition „vollständig geimpft“ eine recht schwammige ist.

Gleichwohl unmittelbar nach Beginn der Impfkampagne die ersten Innuendos erfolgten, denen unterschwellig zu entnehmen war, dass es nicht bei dem dualen “ Piks in die Freiheit“ bleiben würde, ist großspurig die Mär unterbreitet worden, dass die einmalige Teilnahme am Massenexperiment, das Ende der pandemischen Fahnenstange sei.

Wenn man in der gleichgeschalteten Corona-Welt auf dem Laufenden bleiben will, bedarf es uneingeschränkte Umsichtigkeit an den Tag zu legen. Das heißt insbesondere die Entwicklungen in Ländern im Auge zu behalten, die in Sachen Pandemie-Betrieb sozusagen einen Schritt weiter sind.

Wie etwa Israel, dessen Regenten unlängst verkündeten, dass alle bis