USA: Geheimdienste, Offiziere und Diplomaten im Ruhestand schreiben offenen Brief an Joe Biden, um den Krieg in der Ukraine zu verhindern

MEMORANDUM FÜR: Den Präsidenten

VON: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

SUBJECT: Vermeiden eines Krieges in der Ukraine

Sehr geehrter Präsident Biden,

Wir hatten zuletzt am 20. Dezember 2020 geschrieben, als Sie zum Präsidenten gewählt wurden.

Damals haben wir Sie auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit der Formulierung einer Politik gegenüber Russland verbunden sind, die auf einem Fundament von Russland-Bashing aufbaut. Während wir die in diesem Memorandum enthaltene Analyse weiterhin unterstützen, dient dieses neue Memo einem weitaus dringlicheren Zweck. Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die gefährliche Situation lenken, die heute in der Ukraine besteht, wo die Gefahr eines Krieges wächst, wenn Sie keine Schritte unternehmen, um einen solchen Konflikt zu verhindern.

An dieser Stelle erinnern wir an zwei grundlegende Realitäten, die inmitten der wachsenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland besonders hervorgehoben werden müssen.

Erstens: Da die Ukraine kein Mitglied der NATO ist, würde Artikel 5 des NATO-Vertrags im Falle eines bewaffneten Konflikts zwischen der Ukraine und Russland natürlich nicht gelten.

Zweitens könnte die derzeitige militärische Spannung der Ukraine, wenn sie in eine tatsächliche militärische Aktion übergeht, zu Feindseligkeiten mit Russland führen.

Wir halten es für entscheidend, dass Ihre Regierung sofort versucht, jede „Lösung“ für die derzeitige Sackgasse, die eine militärische Komponente hat, sozusagen vom Tisch zu nehmen. Kurz gesagt, es gibt und kann niemals eine militärische Lösung für dieses Problem geben.

Ihre vorläufige nationale Sicherheitsstrategie deutet darauf hin, dass Ihre Regierung „kluge und disziplinierte Entscheidungen in Bezug auf unsere nationale Verteidigung und den verantwortungsvollen Einsatz unseres Militärs treffen wird, während sie die Diplomatie als unser Mittel der ersten Wahl erhebt.“ Gerade jetzt ist die perfekte Zeit, um diese Worte in die Tat umzusetzen.

Wir glauben fest daran:

Dem ukrainischen Präsidenten Zelensky muss klargemacht werden, dass es weder von den USA noch von der NATO militärische Unterstützung geben wird, wenn er nicht die ukrainischen Falken zurückhält, die es kaum erwarten können, Russland eine blutige Nase zu verpassen – Falken, die sehr wohl erwarten können, dass der Westen der Ukraine in einem Konflikt mit Russland zu Hilfe kommt. (Das Fiasko vom August 2008 darf sich nicht wiederholen, als die Republik Georgien offensive Militäroperationen gegen Südossetien einleitete, in dem irrigen Glauben, die USA würden ihr zu Hilfe kommen, wenn Russland militärisch antwortet.) Wir empfehlen Ihnen, sich schnell wieder mit Zelensky in Verbindung zu setzen und darauf zu bestehen, dass Kiew seine derzeitige militärische Aufrüstung in der Ostukraine stoppt. Russische Streitkräfte stehen an der Grenze bereit, um zu reagieren, wenn aus Zelenskys loses Gerede vom Krieg mehr als Angeberei wird. Washington sollte auch alle militärischen Trainingsaktivitäten, an denen US- und NATO-Truppen in der Region beteiligt sind, auf Eis legen. Dies würde die Chance verringern, dass die Ukraine diese Trainingsmissionen als faktisches Zeichen der Unterstützung für ukrainische Militäroperationen zur Wiedererlangung der Kontrolle über den Donbass oder die Krim missverstehen könnte. Ebenso wichtig ist es, dass die USA hochrangige diplomatische Gespräche mit Russland führen, um die Spannungen in der Region abzubauen und die derzeitige Eile in Richtung eines militärischen Konflikts zu deeskalieren. Das komplexe Geflecht von Problemen zu entwirren, das derzeit die Beziehungen zwischen den USA und Russland belastet, ist eine gewaltige Aufgabe, die nicht über Nacht zu bewältigen sein wird. Dies wäre ein günstiger Zeitpunkt, um auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, nämlich bewaffnete Auseinandersetzungen in der Ukraine und einen größeren Krieg zu verhindern.

In den aktuellen Reibereien um die Ukraine liegen sowohl Chancen als auch Risiken. Diese Krise bietet Ihrer Regierung die Möglichkeit, die moralische Autorität der Vereinigten Staaten in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu erhöhen. Mit Diplomatie zu führen, wird das Ansehen Amerikas in der Welt erheblich verbessern.

For the Steering Group, Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPs) setzt sich aus ehemaligen Geheimdienstoffizieren, Diplomaten, Militäroffizieren und Kongressmitarbeitern zusammen. Die 2002 gegründete Organisation gehörte zu den ersten Kritikern von Washingtons Rechtfertigungen für einen Krieg gegen den Irak. VIPS setzt sich für eine US-Außen- und nationale Sicherheitspolitik ein, die auf echten nationalen Interessen basiert und nicht auf erfundenen Bedrohungen, die aus vorwiegend politischen Gründen gefördert werden. Ein Archiv von VIPS-Memoranden ist auf Consortiumnews.com verfügbar.

