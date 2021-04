Die kommende „Antibiotika-Resistenz-Pandemie“, die COVID in den Schatten stellen könnte

Während im globalen Süden Antibiotika übermäßig verschrieben werden, werden im Westen Nutztiere mit ihnen vollgepumpt, wobei die Landwirte sie sogar an gesunde Tiere verabreichen, damit diese in immer größeren Herden zusammengepfercht werden können.

GENF – Die großen Pharmakonzerne sind nicht als vorbildliche Weltbürger aus der COVID-19 hervorgegangen. Pfizer wurde beschuldigt, südamerikanische Regierungen zu schikanieren, nachdem es von ihnen verlangt hatte, im Austausch für Impfstoffe Militärbasen als Sicherheiten zu stellen. In der Zwischenzeit hat Bill Gates die Universität Oxford dazu überredet, einen Exklusivvertrag mit AstraZeneca für ihr neues Angebot zu unterzeichnen, anstatt es von allen frei kopieren zu lassen. Das britisch-schwedische multinationale Unternehmen gab schnell bekannt, dass es bei seiner ersten Lieferung in die Europäische Union 50 Millionen Impfstoffe zu wenig haben würde.

Doch was wäre, wenn es eine drohende Gesundheitskrise gäbe, die COVID im Vergleich dazu fast unbedeutend aussehen ließe? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt schon seit einiger Zeit vor einem solchen Fall und sagt voraus, dass die Antibiotikaresistenz bis zum Jahr 2050 jährlich bis zu zehn Millionen Menschen töten wird – fast viermal so viele, wie das Coronavirus in den letzten zwölf Monaten getötet hat.

„Antibiotikaresistenzen sind heute eine der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit, die Lebensmittelsicherheit und die Entwicklung“, schreiben sie und merken an, dass ohne wirksame Antibiotika alle möglichen Krankheiten – einschließlich Lungenentzündung, Tuberkulose, Tripper und Salmonellose – weitaus tödlicher werden könnten. Die Pharmakonzerne verschlimmern diese Situation, indem sie den übermäßigen Gebrauch unserer kostbaren Vorräte an Antibiotika fördern, insbesondere im globalen Süden, und indem sie sich weigern, genügend Ressourcen in die Entwicklung neuer Antibiotika zu investieren.

Globale Überversorgung

Je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto resistenter werden die Bakterien gegen sie. Das bedeutet, dass die Menschheit ihre Reserven hüten und die adaptive Evolution der Krankheitserreger verlangsamen muss, indem sie sie nur bei Bedarf einsetzt. Zwischen 2000 und 2015 ist der Verbrauch von Antibiotika in den reichen Ländern um 4 % gesunken, in den Entwicklungsländern jedoch um 77 % gestiegen, so dass ihr übermäßiger Einsatz weltweit grassiert. Die schlechtere Durchsetzung der medizinischen Gesetze in diesen Ländern führt dazu, dass die Hersteller „unethische Marketingansätze übernehmen und kreative Wege entwickeln, um Anreize für die Verschreibung unter den Gesundheitsdienstleistern zu schaffen“, so Dr. Giorgia Sulis, eine Ärztin für Infektionskrankheiten und Epidemiologin an der McGill University in Quebec.

Wie Sulis gegenüber MintPress erklärte:

Indien ist vielleicht das beste Beispiel in dieser Hinsicht, aufgrund seines großen Pharmamarktes und der vorherrschenden Rolle des privaten Sektors in der Gesundheitsversorgung. Ein privater Sektor, der stark fragmentiert und weitgehend unreguliert ist, in dem ein erheblicher Teil der Anbieter keine formale medizinische Ausbildung hat, ist extrem anfällig für [diese Art] schlechter Geschäftsstrategien.“

Superbugs töten bereits jetzt jedes Jahr schätzungsweise 58.000 Babys im Land.

Indien hat zwar ein nationales Gesundheitssystem, aber es ist chronisch unterbesetzt und unterausgestattet, so dass der Großteil der Bevölkerung auf einen der Millionen informellen Anbieter angewiesen ist – Gesundheitsarbeiter, die keine offizielle Ausbildung haben. Die Zahl der informellen Anbieter übersteigt bei weitem die der ausgebildeten Fachkräfte.

„Es gibt eine sehr willkürlich integrierte Art von Medizin, die in ganz Indien praktiziert wird. Wir haben ein professionalisiertes, modernes Gesundheitssystem mit Vorschriften. Aber es ist ein System, das in seiner Größe und Reichweite begrenzt ist“, erklärt Meenakshi Gautham von der London School of Hygiene and Tropical Medicine, eine Expertin für den Einsatz von Antibiotika in Südasien. „Informelle Anbieter oder Para-Gesundheitsarbeiter sind diejenigen, die weiterhin die medizinischen Bedürfnisse von Millionen von Menschen erfüllen, die keinen Zugang zum formellen Gesundheitssystem haben.“

Diese informellen Anbieter sind eine Goldgrube für Gewinne für Big Pharma. Eine Studie des Bureau of Investigative Journalism aus dem Jahr 2019 fand heraus, dass eine Reihe von Pharmafirmen sie mit Bargeldanreizen, Geschenkkarten, medizinischen Geräten, Urlauben, Fernsehern, kostenlosen Proben und Rabatten auf Großeinkäufe überhäufen – alles mit dem Ziel, den Antibiotikaverbrauch zu erhöhen und damit eine Überverschreibung zu riskieren. Einige Verkäufer gaben gegenüber verdeckten Reportern zu, dass sie wussten, dass die Medikamente missbräuchlich verwendet wurden, dass sie aber rein durch Profit motiviert waren. Sie enthüllten auch, dass sie Medikamente an informelle Anbieter aufgrund ihrer Rentabilität und nicht aufgrund ihrer Wirksamkeit anpreisen würden.

Diese informellen Arbeiter werden gemeinhin spöttisch als Quacksalber“ abgeschrieben, die gedankenlos Behandlungen ausgeben. Während Dr. Gauthams Arbeit ergab, dass sie oft große Lücken in ihrem medizinischen Verständnis haben, verteidigte sie sie als wichtigen Teil eines Gesundheitssystems, in dem der Besuch eines qualifizierten Arztes jenseits der finanziellen Möglichkeiten von Millionen liegt. „Man könnte annehmen, dass sie Analphabeten und Quacksalber sind und nicht wissen, was sie tun, aber das ist nicht wahr. Was wir herausgefunden haben, ist, dass etwa 30 % sogar einen Hochschulabschluss haben“, sagte sie und fügte hinzu, dass die meisten von ihnen als Arzthelferinnen gearbeitet haben und weiterhin von ihnen betreut werden.

Informelle Ärzte sind in der Regel respektierte und wichtige Mitglieder ihrer Gemeinden und konsultieren im Zweifelsfall oft qualifizierte Ärzte, um die beste Vorgehensweise zu erfahren. Dr. Gauthams Studie ergab auch, dass sie keine „Reserve“-Antibiotika verschrieben – starke Medikamente, die als letzter Ausweg gelten und deshalb in Krankenhäusern so sparsam wie möglich eingesetzt werden.

Leider verschreiben Ärzte routinemäßig weniger als die vollen Antibiotika-Kuren, obwohl dies ein großer Treiber für Resistenzen ist. Dies geschieht nicht aus Unwissenheit, sondern weil Indien eine so ungleiche Gesellschaft ist, dass sich arme Patienten lange Antibiotika-Kuren einfach nicht leisten können. „Die Pakete werden je nach Zahlungsfähigkeit der Patienten angepasst. Wenn der Patient sich keine volle Kur leisten kann, bekommt er zwei oder drei Tage Antibiotika – oder sogar weniger“, so Dr. Gautham. Das hat zur Folge, dass bakterielle Infektionen stärker und resistenter gegen die Behandlung mit Antibiotika werden. Und Bakterien respektieren keine Grenzen. Folglich ist die extreme Ungleichheit in weiten Teilen des globalen Südens eine direkte Bedrohung für das Überleben der Menschen anderswo.

Daher würde jeder Top-Down-Ansatz, der informellen Ärzten einfach verbietet, Antibiotika auszugeben, angesichts des enormen Mangels an qualifizierten Ärzten sicherlich mehr schaden als nutzen. Darüber hinaus ergab die Studie von Dr. Sulis, dass qualifizierte Ärzte tatsächlich eher Antibiotika verschreiben als die sogenannten „Quacksalber“. Dies könnte daran liegen, dass lizenzierte Fachleute genau den gleichen Anreizen und finanziellen Belohnungen unterliegen wie ihre nicht lizenzierten Kollegen – ein System, das auch in den USA vorherrscht.

Im Jahr 2019 fand ProPublica mehr als 700 amerikanische Ärzte, die jeweils mehr als 1 Million Dollar von Medikamenten- und Medizintechnikfirmen erhalten hatten. In den USA ist es üblich, dass Ärzte finanzielle und andere Belohnungen für die Verschreibung bestimmter Medikamente erhalten – ein System, das ihre Neutralität untergräbt. Überall auf der Welt lädt Big Pharma Mediziner in teuren Resorts ein und behauptet, dass diese Veranstaltungen informative Konferenzen sind. Doch die Grenze zwischen informativen Veranstaltungen und spesenbezahlten Urlauben ist nicht immer leicht zu ziehen.

Ein großes Problem größer machen

Eine zweite Art und Weise, wie riesige Pharmakonzerne die Ausbreitung von Resistenzen unterstützen, ist ihre Weigerung, die notwendigen Ressourcen für die Auffüllung der Vorräte an neuen Antibiotika bereitzustellen. Die Investitionen in diesem Bereich sind rapide geschrumpft. „Das große Problem ist, dass wir keine neuen Antibiotika in der Pipeline haben, die wir in naher Zukunft erwarten können… Also müssen wir wirklich die schützen, die wir haben“, sagte Dr. Gautham gegenüber MintPress.

Und während im globalen Süden Antibiotika übermäßig verschrieben werden, werden im Westen Nutztiere mit ihnen vollgepumpt, wobei die Landwirte sie sogar an gesunde Tiere verabreichen, damit diese in immer größeren Herden zusammengepfercht werden können. Die WHO stellt fest, dass in vielen Ländern 80 % des medizinisch wichtigen Antibiotikaverbrauchs an Nutztiere geht und hat dringend empfohlen, diese Praxis insgesamt zu reduzieren.

Antibiotika, die in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden, gelangen über Abwässer und Abfälle in die Umgebung, wodurch Resistenzen gegen Medikamente entstehen und die menschliche Gesundheit gefährdet wird. Leider kümmert sich der gewinnorientierte Agrarsektor wenig um die Folgen. Wie ein Artikel im British Journal of General Practice feststellte,

Bei Tieren und Fischen werden Antibiotika als Ersatz für gute Hygiene eingesetzt, ohne dass man sich darüber im Klaren ist, wie sich dies auf die antimikrobielle Resistenz beim Menschen auswirken könnte. Als Gesellschaft müssen wir dringend überdenken, wie wir antimikrobielle Mittel einsetzen, um diese wertvolle Ressource für zukünftige Generationen zu erhalten.“

Die Überbeanspruchung von Tieren führt auch zu gefährlichen Ausbrüchen von zoonotischen (von Tier zu Mensch) Krankheiten.

Letztlich ist das Problem der Überverschreibung von Antibiotika struktureller Natur, und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie Dr. Sulis gegenüber MintPress erklärte: „Die Industrie hat überhaupt kein Interesse daran, das Bewusstsein für die Wichtigkeit des vernünftigen Einsatzes von Antibiotika und die möglichen Folgen eines unsachgemäßen Einsatzes, einschließlich der Überverschreibung, zu schärfen“, obwohl sie anmerkte, dass es schwierig sei, den Anteil der Schuld, den sie verdiene, genau abzuwägen und ihre Rolle von anderen Schlüsselfaktoren der Krise zu trennen.

Hier gibt es nichts zu sehen, nur eine drohende Katastrophe

Die negativen Auswirkungen dieses sich abzeichnenden Szenarios sind tiefgreifend. Seit der Einführung von Penicillin in den 1940er Jahren hat der weit verbreitete Einsatz von Antibiotika die durchschnittliche Lebenserwartung schätzungsweise um 20 Jahre verlängert. Dr. Gautham stellte fest, dass „wenn der übermäßige Einsatz von Antibiotika weiter zunimmt, dann werden all die Antibiotika, die wir heute haben, langsam unwirksam werden, selbst gegen die häufigsten Infektionen.“

So werden die Krankheiten der Vergangenheit zu den Krankheiten der Zukunft. Krebsbehandlungen wie Chemotherapie, Kaiserschnitte und andere häufige Operationen werden stark gefährdet sein, da sie Antibiotika benötigen, um postoperative und opportunistische Infektionen zu verhindern. Die Kosten für das Gesundheitswesen werden in die Höhe schnellen, da sich Erkrankungen, die in wenigen Tagen behandelt werden konnten, über Wochen hinziehen werden, und einige Fälle werden möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können. Wie Dr. Sulis gewarnt hat:

Die Folgen betreffen letztlich jeden auf dem Planeten. Schon jetzt sehen wir uns mit einer dramatischen Zunahme von multiresistenten und extrem arzneimittelresistenten Infektionen konfrontiert, aber uns gehen die wirksamen Therapiemöglichkeiten aus. Dieses Szenario wird sich in den nächsten Jahren zwangsläufig verschlimmern und bei fehlenden Gegenmaßnahmen Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitswesen haben, ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Verlusten.“

Für ein so tiefgreifendes Problem, das die Grundlagen der modernen Medizin bedroht, findet das Thema in den Medien kaum Beachtung. In der Tat, so uninteressiert ist die Presse in der pharmazeutischen Profitmacherei beschleunigt Superbugs, dass Medien-Literacy-Gruppe Project Censored wählte es als eine ihrer Top 25 am meisten zensiert Geschichten von 2019-2020. Die einzige substanzielle Unternehmensberichterstattung über den unethischen Verkauf von Antibiotika, ihre Forschung zeigte, war eine einzige 2016 Untersuchung von der New York Times.

Anders als bei COVID ist noch Zeit, massenhaftes Leid zu verhindern. Und doch scheint dieses systemische Problem schlimmer zu werden, nicht besser, je näher wir ihm kommen. Wenn das vergangene Jahr die Menschheit etwas gelehrt hat, dann, dass Ungeziefer keine Grenzen respektiert und dass eine verstärkte globale Planung und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um die drängendsten Probleme des Planeten frontal anzugehen. Leider scheint es so, als würden wir schlafwandelnd in eine weitere vermeidbare Katastrophe hineinschlittern. Und nur wenige sprechen überhaupt darüber.