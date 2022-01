USA: Inmitten des Versuches, den 6. Januar „schlimmer als 9/11“ darzustellen, werden nun Spezialeinheiten geschaffen für den Kampf gegen den „Inlandsterrorismus“

Von Anfang an hat die Biden-Administration der Bedrohung durch den „weißen Extremismus“ eindeutig Vorrang eingeräumt und sie als das wichtigste und dringlichste Problem für die innere Sicherheit bezeichnet. So hat das Weiße Haus im Juni eine Nationale Strategie zur Bekämpfung des inländischen Terrorismus herausgegeben, in der die „zwei tödlichsten Elemente der heutigen Bedrohung durch den inländischen Terrorismus“ definiert werden als: (1) rassisch oder ethnisch motivierte gewalttätige Extremisten, die für die Überlegenheit der weißen Rasse eintreten, und (2) gewalttätige Extremisten, die sich gegen die Regierung oder die Autorität wenden, wie z. B. gewalttätige Milizionäre“.

Dies gab natürlich Anlass zur Besorgnis, da die oft einfachen „mittelamerikanischen“ Trump-Wähler von den Mainstream-Medien und im öffentlichen Diskurs zunehmend mit „Terrorismus“ in Verbindung gebracht wurden – insbesondere angesichts der Ereignisse vom 6. Januar, die auch einige führende Republikaner als „Terroranschlag“ zu bezeichnen begannen. Prominente liberale Experten, zum Beispiel bei MSNBC und anderen Sendern, begannen zu behaupten, der 6. Januar sei „schlimmer als 9/11“.

Nun ist die Biden-Regierung bereit, dem Justizministerium mehr Durchsetzungskraft bei der Bekämpfung dieser vermeintlichen Bedrohung Nr. 1 für die Nation zu verleihen, indem sie eine neue Spezialeinheit einrichtet, die sich mit dem befassen soll, was im weitesten Sinne als „inländischer Terrorismus“ definiert wird – ganz gleich, wie locker mit diesem Begriff in Washington umgegangen wird.

„Das Justizministerium richtet eine Spezialeinheit ein, die sich mit inländischem Terrorismus befasst, sagte der oberste Beamte des Ministeriums für nationale Sicherheit den Gesetzgebern am Dienstag, als er eine erhöhte Bedrohung durch gewalttätige Extremisten in den Vereinigten Staaten beschrieb“, berichtet die Associated Press am Dienstag.

Die Einheit wird als notwendig bezeichnet, um die „mehr als doppelt so hohe“ Zahl von Verdachtsfällen auf gewalttätigen Extremismus zu bewältigen, die seit dem Frühjahr 2020 aufgetaucht sind, wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew Olsen diese Woche vor dem Kongress aussagte.

„Wir sehen eine wachsende Bedrohung durch Personen, die rassistisch motiviert sind, sowie durch Personen, die sich extremistischen, regierungs- und autoritätsfeindlichen Ideologien verschrieben haben“, erklärte Olsen.

Die Spezialeinheit für inländischen Terrorismus sei außerdem notwendig, um „unseren bestehenden Ansatz zu ergänzen“ – obwohl das DOJ bereits eine Abteilung für Terrorismusbekämpfung in der Abteilung für nationale Sicherheit hat und solche Fälle seit langem auch von FBI-Einheiten bearbeitet werden.