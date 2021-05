USA: Mehr als die Hälfte der neuen COVID-Fälle betrifft geimpfte

Ein amerikanischer Professor für Epidemiologie an der Universität Yale sagt, dass mehr als 60% der neuen COVID-Fälle geimpft wurden. „Ich denke, dass die amerikanische Öffentlichkeit von der Impfung überzeugt wurde, weil die Forschung zeigt, dass sie die Ansteckung bei leichten bis mittelschweren symptomatischen Infektionen um 60 bis 90 % reduziert“, sagte Professor Harvey Risch.

Allerdings, so Risch, konzentriere sich das medizinische Establishment vor allem darauf, ob die Impfstoffe die Ausbreitung von COVID-19 verhindern oder nicht. In Israel, wo der Impfstoff von Pfizer an mehr als die Hälfte der Bevölkerung verabreicht wurde, reduzierte er die Ausbreitung der Infektion um etwa 50 bis 60 % und trug damit zur Herdenimmunität bei, so Risch. „Aber die Ausbreitung wird nicht über Nacht gestoppt. Es ist ein langsamer und anhaltender Nutzen für die Gesellschaft, das zu tun. Aber es ist etwas völlig anderes als ein individueller Schutz von, sagen wir, 90%.“

Viele Menschen glauben, dass der Erhalt des Impfstoffs sie von allen Einschränkungen befreit, aber das stimmt nicht, sagte Risch, denn obwohl sie möglicherweise keine Symptome haben, reduziert der Impfstoff die tatsächliche Übertragung des Virus nur um die Hälfte.