USA: Millionen scheinen die zweite COVID-19-Impfung zu überspringen

Millionen Amerikaner scheinen zu glauben, dass ein „Schuss“ genug war. Mehr als fünf Millionen Menschen, was fast 8 Prozent derjenigen entspricht, die in den USA einen Pfizer- oder Moderna-Schuss erhalten haben, haben laut Angaben der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten nicht die zweite Dosis erhalten, berichtet die New York Times. Das ist fast doppelt so viel wie bei Menschen, die die zweite Dosis bis Mitte Februar zu verpassen schienen. Die Zahl zeigt, dass die Gesundheitsbehörden nicht nur arbeiten müssen, um diejenigen zu überzeugen, die sich überhaupt nicht impfen lassen, sondern auch arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre zweite Impfung erhalten.

Die Gründe für das Verpassen der zweiten Impfung sind unterschiedlich. Einige wollten die Nebenwirkungen nicht riskieren, andere meinten, dass sie mit einer Impfung ausreichend gegen COVID-19 geschützt seien. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass einige die Entscheidung nicht getroffen haben, sondern einfach vor zu vielen Hürden standen, um die zweite Dosis zu bekommen, und aus Frustration einfach aufgaben. Einige Impfstoffanbieter sagten Termine ab, weil sie nicht genug Vorrat hatten oder eine andere Marke des Impfstoffs erhalten hatten. Es ist wahrscheinlich, dass sich einige angesichts dieses Hindernisses nicht die Mühe gemacht haben, einen anderen Anbieter zu finden.

Einige europäische Länder haben die Strategie verfolgt, sich darauf zu konzentrieren, so viele Menschen wie möglich mit einer Dosis zu versorgen und sich weniger um die zweite Dosis zu kümmern. Und einige US-Experten hatten schon früher in der Impfkampagne auf eine ähnliche Strategie gedrängt, aber Dr. Anthony Fauci, der oberste Experte für Infektionskrankheiten des Landes, war lange Zeit anderer Meinung. Auch wenn Studien gezeigt haben, dass es einen hohen Schutz nach einer Dosis gibt, ist nicht klar, wie lange dieser anhält, und er bietet möglicherweise auch nicht so viel Schutz gegen Varianten des Virus. Trotz der Bedenken weist die Times darauf hin, dass die Durchimpfungsrate nach der zweiten Dosis im historischen Vergleich immer noch hoch ist. Und das ist auch kein Einzelfall in den Vereinigten Staaten. In Brasilien scheinen 1,5 Millionen Menschen ihre zweite Dosis übersprungen zu haben, was laut Reuters das Impfprogramm des Landes gefährden könnte.