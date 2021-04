Wiedereröffnung von Bars und Nachtclubs in Hongkong – aber nur für diejenigen, die gegen Covid geimpft wurden

Hongkong führt ein Impfpassprogramm ein, bei dem nur diejenigen, die gegen Covid geimpft wurden und eine staatliche Handy-App verwenden, bei der Wiedereröffnung am Donnerstag in Bars und Nachtclubs gehen können. Alle Mitarbeiter müssen außerdem mindestens eine Impfstoffdosis erhalten haben. Laut einem Regierungsbeamten wird das System es dem Leben in Hongkong ermöglichen, „zur Normalität zurückzukehren“ – obwohl es von allem abbricht, was bisher als „normal“ galt. Reuters hat die Geschichte.

Hongkong wird ab dem 29. April wieder Bars und Nachtclubs für geimpfte Personen eröffnen, die eine staatliche Mobiltelefonanwendung verwenden, teilte der Gesundheitsminister des asiatischen Finanzzentrums am Dienstag mit. Sophia Chan berichtete in einer Pressekonferenz über die Maßnahmen, die auf Badehäuser und Karaoke-Lounges ausgedehnt wurden, und ermöglichte es den Veranstaltungsorten, bis 2 Uhr morgens geöffnet zu bleiben. Alle Mitarbeiter und Kunden müssen mindestens eine Impfstoffdosis erhalten haben, damit der Veranstaltungsort betriebsbereit ist, und sie müssen mit halber Kapazität arbeiten, sagte sie. „Wir alle hoffen, dass sich das Leben wieder normalisieren kann, aber wir müssen allen etwas Zeit geben, um sich an diese neuen Maßnahmen anzupassen“, sagte Chan. Die ehemalige britische Kolonie hat insgesamt über 11.700 Fälle von Coronaviren registriert, weit weniger als andere entwickelte Städte… Chans Ankündigung kommt, als die Behörden versuchen, die Bewohner dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, wobei nur etwa 11% der 7,5 Millionen Einwohner der Stadt ihre erste Impfstoffdosis erhalten haben. Die Aufnahme von Impfstoffen war seit Beginn des Programms in der chinesischen Sonderverwaltungsregion im Februar aufgrund des mangelnden Vertrauens in den chinesischen Sinovac-Impfstoff und der Befürchtung von Nebenwirkungen schleppend. Hongkong begann im Februar mit der Impfung von Bewohnern mit Dosen von Sinovac und bot ab März einen von Deutschlands BioNTech entwickelten Impfstoff an.

Nach dem neuen System müssen Restaurantbesucher, die nicht geimpft wurden, in ausgewiesenen Bereichen sitzen, fern von denen, die einen Impfstoff erhalten haben.