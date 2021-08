USA mit Kriegsschiffen Südchinesischen Meer und Kamala Harris beschuldigt China der „Einschüchterung“ und „Nötigung“ Video

Harris äußerte sich im Laufe einer Rede in Singapur

Vizepräsidentin Kamala Harris hielt am Dienstag eine Rede in Singapur, in der sie gegen Peking wetterte und China „Zwang“ und „Einschüchterung“ im Südchinesischen Meer vorwarf.

„Im Südchinesischen Meer wissen wir, dass Peking weiterhin Zwang ausübt, einschüchtert und Ansprüche auf den größten Teil des Südchinesischen Meeres erhebt“, sagte Harris.

Die USA stellen Pekings Ansprüche auf das Südchinesische Meer häufig in Frage, indem sie Kriegsschiffe in die umstrittenen Gewässer entsenden, was die Region zu einem potenziellen Krisenherd für einen Krieg zwischen den USA und China gemacht hat.

Harris fügte hinzu, dass Pekings Handlungen weiterhin die so genannte „regelbasierte Ordnung“ untergraben, eine gängige Phrase der Biden-Regierung. Biden-Beamte behaupten ständig, China bedrohe die „regelbasierte Ordnung“, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie Peking als eine Bedrohung für die globale Hegemonie der USA ansehen.

Harris sprach über die Bedeutung des indopazifischen Raums, mit dem die USA eine Region beschreiben, die sich von Indien bis zu den Gewässern östlich von Hawaii erstreckt. „Ich glaube, dass ein Großteil der Geschichte des 21. Jahrhunderts hier im Indopazifik geschrieben werden wird“, sagte Harris.

Nach Singapur besucht Harris im Rahmen einer Zwei-Länder-Reise durch die Region auch Vietnam. Ihre Reise erfolgt kurz nach dem Besuch von Verteidigungsminister Lloyd Austin in beiden Ländern, was die Bedeutung der Region für die Regierung Biden verdeutlicht. Der Schlüssel zu Washingtons Strategie gegen China besteht darin, engere Beziehungen zu den südostasiatischen Ländern zu knüpfen und sie und andere Verbündete gegen Peking zu mobilisieren.

Harris sagte, die USA stünden an der Seite ihrer Verbündeten und Partner gegen Chinas „Bedrohungen“ und versicherten gleichzeitig, dass sie nicht versuchten, gegen ein bestimmtes Land zu arbeiten. „Unser Engagement in Südostasien und im indopazifischen Raum richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land, und es ist auch nicht dazu gedacht, jemanden vor die Wahl zwischen verschiedenen Ländern zu stellen.“

Trotz Harris‘ Behauptungen ist klar, was die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser Region der Welt zu tun versuchen. Neben den häufigen Besuchen von US-Vertretern in Südostasien haben die US-Militäraktivitäten in der Region in den letzten Jahren erheblich zugenommen. An diesem Donnerstag beginnen die USA mit den anderen Ländern der Quad-Gruppe – Japan, Australien und Indien – mit Militärübungen. Die Gruppe wird als potenzielle Grundlage für ein gegen China gerichtetes Militärbündnis im NATO-Stil in Asien angesehen.