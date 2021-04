USA: Neueste Daten zeigen Berichte über Blutgerinnungsstörungen nach allen drei Impfstoffen mit Notfallzulassung

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag veröffentlichten Daten VAERS zeigen 795 Meldungen im Zusammenhang mit Blutgerinnungsstörungen, von denen 400 auf Pfizer, 337 auf Moderna und 56 auf Johnson & Johnson zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. April 2021 zurückzuführen sind.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten über die Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, zeigen Berichte über Blutgerinnsel und andere damit verbundene Blutstörungen im Zusammenhang mit allen drei in den USA für die Notfallzulassung zugelassenen Impfstoffen – Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson (J&J). Bisher wurde nur der J&J-Impfstoff aufgrund von Bedenken bezüglich Blutgerinnseln pausiert.

VAERS ist der primäre Mechanismus für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die bei VAERS eingereichten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Berichte über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. April insgesamt 68.347 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 2.602 Todesfälle – ein Anstieg von 260 gegenüber der Vorwoche – und 8.285 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 314 gegenüber der Vorwoche.

Von den bis zum 8. April gemeldeten 2.602 Todesfällen traten 27 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 24 Stunden und 41 % bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

In den USA wurden bis zum 8. April 174,9 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Darin enthalten sind 79,6 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 90,3 Millionen Dosen von Pfizer und 4,9 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von J&J.

Die VAERS-Daten von dieser Woche zeigen:

19 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen

55% der Verstorbenen waren männlich, 43% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77 Jahren, der jüngste Todesfall war ein 18-Jähriger. Es gibt einige wenige gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren, aber diese Berichte enthielten Fehler.

Bis zum 8. April hatten 408 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen gemeldet, darunter 114 Berichte über Fehlgeburten oder Frühgeburten.

Von den 678 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 59% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 38% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 24 Fälle (4%) von Bell’s Palsy wurden mit J&J gemeldet.

Es gab 77 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 55% der Fälle auf Pfizer, 40% auf Moderna und 10% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 20.021 Berichte über Anaphylaxie, wobei 47% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 46% auf Moderna und 7% auf J&J zurückgeführt wurden.

Berichte über Blutgerinnungsstörungen in VAERS

Children’s Health Defense hat die VAERS-Daten nach einer Reihe von unerwünschten Ereignissen abgefragt, die mit der Entstehung von Blutgerinnungsstörungen und anderen verwandten Zuständen in Verbindung gebracht werden. VAERS ergab insgesamt 795 Berichte für alle drei Impfstoffe vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. April.

Von den 795 gemeldeten Fällen gab es 400 Berichte, die Pfizer zugeschrieben wurden, 337 Berichte mit Moderna und 56 Berichte mit J&J – weit mehr als die acht J&J-Fälle, die untersucht werden, einschließlich der zwei zusätzlichen Fälle, die am Mittwoch hinzugefügt wurden.

Wie The Defender heute berichtete, stehen zwar die COVID-Impfstoffe von J&J und AstraZeneca wegen ihres Potenzials, Blutgerinnsel zu verursachen, unter dem Mikroskop, aber immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass auch die Impfstoffe von Pfizer und Moderna Blutgerinnsel und damit verbundene Blutstörungen verursachen. Die US-Zulassungsbehörden wurden bereits im Dezember 2020 auf das Problem aufmerksam gemacht.

CDC ignoriert The Defender, immer noch keine Antwort nach 39 Tagen

Laut der CDC-Webseite „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen über gemeldete Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir baten um Informationen darüber, wie die CDC Untersuchungen zu gemeldeten Todesfällen durchführt, über den Status laufender Untersuchungen, über die in den Medien berichtet wurde, ob Autopsien durchgeführt werden, über den Standard für die Bestimmung, ob eine Verletzung in kausalem Zusammenhang mit einem Impfstoff steht, und über Bildungsinitiativen zur Förderung und Erleichterung einer korrekten und genauen Berichterstattung.

Nach vielen Versuchen, eine Antwort von der CDC zu bekommen, antwortete 22 Tage nach unserer ersten Kontaktaufnahme ein Vertreter der CDC’s Impf Task Force und sagte, die Agentur habe unsere Fragen nie erhalten – obwohl die Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass ihre Pressesprecher die von uns gesendeten Fragen durcharbeiten würden.

Wir stellten die Fragen erneut zur Verfügung und setzten eine neue Frist bis zum 7. April. Wir haben uns seitdem mehrfach gemeldet, aber der Vertreter hat unsere E-Mails nicht beantwortet oder unsere Anrufe nicht beantwortet.

Am 15. April riefen wir die allgemeine Medienhotline der CDC erneut an und uns wurde gesagt, dass sie unsere Liste von Fragen hätten und nicht wüssten, warum die Vertreterin uns sagte, dass sie sie nie erhalten hätte. Uns wurde gesagt, dass das COVID-Reaktionsteam informiert werden würde und dass wir in ein paar Tagen nachfassen sollten.

Es sind nun 39 Tage vergangen, seit wir uns zum ersten Mal gemeldet haben, und wir haben noch immer keine Antworten auf unsere Fragen erhalten.

Johnson & Johnson pausiert wegen Berichten über Blutgerinnsel

Am 15. April berichtete The Defender, dass ein gesunder 43-jähriger Mann in Mississippi Stunden nach der Impfung mit dem COVID-Impfstoff von J&J einen Schlaganfall erlitt. Brad Malagarie, Vater von sieben Kindern, hatte den Impfstoff kurz nach Mittag erhalten und wurde von Mitarbeitern an seinem Schreibtisch nicht ansprechbar gefunden.

Ebenfalls am 15. April berichtete der Cincinnati Enquirer, dass das Ohio Department of Health die Ermittlungen darüber verfolgt, was die Ursache für den plötzlichen Tod eines 21-jährigen Studenten der University of Cincinnati am vergangenen Sonntag gewesen sein könnte, etwa einen Tag nachdem er den Impfstoff von J&J erhalten hatte.

Alicia Shoults, eine Sprecherin der staatlichen Gesundheitsbehörde, sagte, dass die Behörde auf die Fertigstellung des Berichts des Gerichtsmediziners von Hamilton County wartet, und „wenn nötig,“ weitere Hinweise von der CDC.

Die beiden Geschichten kamen nur wenige Tage, nachdem Bundesgesundheitsbeamte den J&J-Impfstoff pausiert hatten.

Wie The Defender am 13. April berichtete, forderten die CDC und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen vorübergehenden, aber sofortigen Stopp der Verwendung des COVID-Impfstoffs von J&J, während die Behörden die mögliche Verbindung des Impfstoffs zu potentiell gefährlichen Blutgerinnseln untersuchten.

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Behörden mit, dass das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) klinische Daten von sechs Frauen im Alter von 18 bis 48 Jahren prüft, von denen eine verstorben ist und die nach der Verabreichung der Einzeldosis des J&J-Impfstoffs Blutgerinnsel entwickelten.

Am 14. April hielt die ACIP eine Dringlichkeitssitzung ab, um darüber abzustimmen, ob die Pause für den Impfstoff von J&J aufgehoben oder die Empfehlungen für seine Verwendung geändert werden sollten. Wie The Defender berichtete, verschob die ACIP die Abstimmung und verlängerte die Pause bis zur weiteren Analyse von Daten über Blutgerinnsel. Der ACIP sagte, er würde in einer Woche bis 10 Tagen erneut zur Abstimmung zusammenkommen.

Am selben Tag gab J&J zwei weitere Fälle von Blutgerinnseln bekannt – einen, der bei einem 25-jährigen Mann auftrat, der während einer klinischen Studie eine Hirnblutung erlitt, und einen weiteren Fall von tiefer Venenthrombose bei einer 59-jährigen Frau.

Bei der Prüfung des Antrags von J&J auf eine Notfallzulassung im Februar drängte die FDA zunächst auf eine weitere Beobachtung einer leichten „numerischen Unausgewogenheit“ der Blutgerinnungsereignisse nach Erhalt der Spritze. Damals kam man zu dem Schluss, dass die Daten „unzureichend“ seien, um „einen kausalen Zusammenhang“ mit dem Impfstoff festzustellen, und der Arzneimittelhersteller nahm die Studie wieder auf.

Wie The Defender am 12. April berichtete, verlief die Einführung von J&Js COVID-Impfstoff nicht reibungslos. Zu Beginn des Monats musste der Impfstoffhersteller 15 Millionen Dosen seines Impfstoffs wegwerfen, nachdem sie in einer nicht genehmigten Produktionsanlage in Baltimore mit Impfstoffbestandteilen von AstraZeneca verunreinigt worden waren.

Der Impfstoff-Hersteller hat auch mit Abschaltungen seiner Impfstoff-Standorte geplagt worden, bevor der Impfstoff pausiert, mehrere Berichte von COVID Durchbruch Fälle und Kritik über seine CEO $30 Millionen Gehaltspaket, während das Unternehmen zahlt Milliarden für seine Rolle in der Opioid-Epidemie.

CDC, mehrere Staaten melden „Durchbruch“ COVID Fälle unter voll geimpften

Fälle von vollständig geimpften Menschen, die COVID bekommen, sogenannte „Durchbruch“-Fälle, machen weiterhin Schlagzeilen.

Die CDC nannte es ein „wirklich gutes Szenario“ und meldete gestern 5.800 Fälle von COVID bei vollständig geimpften Menschen. Von den 5.800 Fällen benötigten 396 einen Krankenhausaufenthalt und 74 Menschen starben, sagte die CDC.

Die CDC sagte, dass sie die Fälle „genau im Auge behält“, aber dass Durchbruchsfälle zu erwarten sind. Tara Smith, eine Professorin für Epidemiologie an der Kent State University College of Public Health in Ohio, sagte zu NBC News:

„Das ist ein wirklich gutes Szenario, sogar mit fast 6.000 Durchbruchsinfektionen. Die meisten von ihnen waren nur leicht symptomatisch oder asymptomatisch. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben.“

Am 12. April meldete die Gesundheitsbehörde von Houston 142 Durchbruchsfälle von COVID, die bei vollständig geimpften Personen seit Januar aufgetreten sind, so ABC 13 News. Die Geimpften erhielten entweder zwei Dosen von Moderna oder Pfizer, oder eine Dosis von J&J. Der Bericht schloss diejenigen aus, die sich 45 Tage vor ihrem zweiten geplanten Impftermin mit dem Virus angesteckt haben sollen.

Die Gesundheitsbehörde von Houston sagte, dass es 2,46 positive Fälle von 10.000 vollständig geimpften Menschen gab und es war unklar, ob diejenigen, die positiv getestet wurden, sich mit dem ursprünglichen Strang von COVID oder einer neueren Variante angesteckt haben.

Letzten Monat berichtete The Defender über bahnbrechende Fälle in Washington, Florida, South Carolina, Texas, New York, Kalifornien und Minnesota. Am 6. April berichtete The Defender über 246 Durchbruchsfälle in Michigan, darunter drei Menschen, die gestorben sind.