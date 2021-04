Bringen Gespräche über COVID-Impfstoffe Ihre Familie aus dem Gleichgewicht? Hier ist, was Sie wissen müssen.

childrenshealthdefense.org: Die Gesundheitsbehörden rekrutiert „vertrauenswürdige Botschafter“, um Impfstoff-Propaganda zu verbreiten, statt Fakten und Wissenschaft, um Familie und Freunde zu überzeugen, die COVID-Impfstoffe zu nehmen. Aber was wäre, wenn Familien die Propaganda ignorieren und sich auf eine ehrliche, wissenschaftlich fundierte Debatte einlassen würden?

Seit die Einführung der COVID-Impfstoffe vor vier Monaten begonnen hat, berichten Menschen von einer neuen Quelle der Reibung innerhalb der engeren und weiteren Familie: eine manchmal heftige Meinungsverschiedenheit darüber, ob man sich eine der experimentellen Injektionen geben lassen soll oder nicht.

AARP, die Organisation, die sich auf die Altersgruppe 50+ konzentriert, nennt die COVID-19-Impfung „das heißeste Gesprächsthema des Jahres“ und weist darauf hin, dass Familiengespräche über die Impfung das Potenzial haben, „emotional geladen“, „frustrierend“ und „verletzend“ zu sein.

Bis heute sind 28,6 % der Erwachsenen in den USA vollständig geimpft worden. Jüngste Umfragen deuten jedoch darauf hin, dass die Befürworter einer freiwilligen bevölkerungsweiten COVID-Impfung bald die „tief hängenden Früchte“ ausschöpfen könnten.

Umfragen, die im März von der Kaiser Family Foundation und der Monmouth University durchgeführt wurden, zeigen, dass mindestens 20 bis 25 % der Amerikaner kein Interesse an der Impfung haben – selbst wenn sie von ihren Familien dazu gedrängt werden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) erteilte drei experimentellen Impfstoffen – die von Pfizer-BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson (J&J) über ihre Tochtergesellschaft Janssen entwickelt wurden – eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA).

Unter dem außerordentlichen Haftungsschutz, der durch den Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act gewährt wird, genießen diese Impfstoffhersteller volle Haftungsfreistellung für Verletzungen oder Todesfälle, die durch COVID-Impfstoffe auftreten.

Die US-Regierung ist alles andere als eine unbeteiligte Partei bei der Entwicklung von Impfstoffen. Der Forschungs- und Entwicklungspartner von Moderna ist beispielsweise das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci. Moderna profitierte bei der Entwicklung seiner Impfstofftechnologie von 2,5 Milliarden Dollar an Bundesmitteln, und das Unternehmen ist gemeinsam mit Wissenschaftlern des NIAID und der National Institutes of Health (NIH) Eigentümer von Patenten, die Lizenzgebühren generieren – was Public Citizen dazu veranlasste, den COVID-Impfstoff von Moderna in „NIH-Impfstoff“ umzubenennen.

Vorsicht ist geboten

Eines der Hauptargumente des Kontingents, das zur Vorsicht bei COVID-Impfstoffen mahnt, ist, dass nicht genug über die kurz- oder langfristige Sicherheit der Injektionen bekannt ist.

Die abrupte Entscheidung der FDA und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom 13. April, die Verwendung des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) zu stoppen, hat die Berechtigung dieser Bedenken nur noch einmal unterstrichen.

Nur sechs Wochen zuvor hatte ein FDA-Komitee einstimmig dafür gestimmt, die Verwendung des Impfstoffs im Notfall zu empfehlen, wobei das Komiteemitglied (und Chefredakteur des New England Journal of Medicine) Dr. Eric Rubin die Abstimmung als „eine relativ einfache Entscheidung“ beschrieb. Rubin sagte, dass das Produkt von J&J in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit „eindeutig über die Stränge schlägt“.

Jetzt führen FDA und CDC sechs Fälle von potentiell gefährlichen Blutgerinnseln bei J&J-Impfstoffempfängern als Begründung für ihre Pause an, obwohl sie die Tatsache unerwähnt lassen (die New York Times hat stattdessen darauf hingewiesen), dass einer der Fälle tödlich verlief. J&J hat inzwischen zwei weitere Fälle bestätigt, womit sich die Gesamtzahl auf acht erhöht hat.

Dr. Paul Offit versprach der Öffentlichkeit Ende Februar zuversichtlich, dass eine J&J-Dosis „Sie aus dem Krankenhaus, aus der Intensivstation und aus dem Leichenschauhaus heraushalten wird“.

Offit ist ein schlechter Prophet: Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigt (Stand: 1. April) 54 Todesfälle und 161 Krankenhausaufenthalte nach Erhalt der J&J-Spritze, wobei einige Geimpfte sogar für COVID-19 ins Krankenhaus mussten.

Für alle drei COVID-Impfstoffe bestätigt die CDC 3.005 Todesfälle (14. Dez. – 12. April); zuvor dauerte es 13 Jahre (1. Aug. 2007 – 30. Nov. 2020), bis eine entsprechende Anzahl von Todesfällen an VAERS gemeldet wurde.

Insgesamt wurden Zehntausende von unerwünschten Ereignissen nach einer COVID-Impfung an VAERS gemeldet. Diese und andere neue Daten verdeutlichen, warum die COVID-Impfung ein so „heißes Thema“ in den Familien bleibt.

Vertrauenswürdige Boten

Im letzten Jahr ist das Vertrauen der Bürger in die Gesundheitsbehörden des Landes – und insbesondere in die CDC – stark gesunken.

Umfragen der RAND Corp. im Jahr 2020 zeigen einen 10%igen Rückgang von Mai bis Oktober in der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit der CDC über alle rassischen/ethnischen Gruppen hinweg, was den Think Tank dazu veranlasste, zu anderen „vertrauenswürdigen Boten“ zu raten, bis die CDC „eine Rehabilitation der Wahrnehmung“ erreichen kann.

Die CDC scheint dem zuzustimmen. Auf einer Webseite mit dem Titel „How to talk about COVID-19 vaccines with friends and family“ (Wie man mit Freunden und Familie über COVID-19-Impfstoffe spricht) räumt die Behörde ein, dass „COVID-19-Impfstoffe neu sind … es normal ist, dass Menschen Fragen dazu haben.“

Aber die Agentur deputiert dann diejenigen, die COVID-Impfstoffe annehmen, als (da ist wieder dieser Ausdruck) ihre „vertrauenswürdigen Boten“.

Die klaren Anweisungen der CDC an ihre Impfstoff-Botschafter sind, daß sie die Pflicht haben, Familiengespräche zu „lenken“ und ihre gefügigen Verwandten weg von der Knechtschaft zu vermeintlichen „Fehlinformationen“ zu bekehren und hin zu „einer Verpflichtung, sich impfen zu lassen.“

Organisationen wie die AARP sind in ihren Ratschlägen nur wenig subtiler gewesen. Während sie ihre Leser wissen lassen, dass es in Ordnung ist, „zuzustimmen, dass man anderer Meinung ist“, rät AARP geimpften Personen – in einer „offenen und verletzlichen“ Art und Weise – ihren nicht geimpften Verwandten zu erzählen: „Ich wäre wirklich traurig, wenn du dich nicht impfen lassen würdest und nicht in mein Haus kommen könntest.“

Eine realistische Familiendiskussion führen

Wie würde eine Familiendiskussion aussehen, wenn, anstatt einfach der Propaganda oder müden und unbewiesenen „sicheren und effektiven“ Mantras nachzugeben, die Konversation von nachdenklichen Familienmitgliedern „gesteuert“ würde, die bereit sind, Fragen zu stellen, Daten zu hinterfragen und die Meinungen von abweichenden Experten zur Kenntnis zu nehmen?

Ehrliche Diskussionen dieser Art würden sich wahrscheinlich mit Themen wie den folgenden befassen:

Alle drei in den USA zugelassenen Impfstoffe sind hochgradig experimentell und setzen nie zuvor zugelassene Technologien ein, die eine große Abweichung von bisherigen Impfstoffen und Medikamenten darstellen. Moderna bezeichnet seine Boten-RNA (mRNA)-Technologieplattform beunruhigend als „Betriebssystem“ und behauptet, dass seine synthetische mRNA – die das Immunsystem austricksen soll – eine „softwareähnliche Qualität“ hat.

Entgegen der landläufigen Meinung waren die klinischen Studien zum Impfstoff nicht darauf ausgelegt, zu beurteilen, ob die Impfungen die Übertragung verhindern. Wie WebMD es ausdrückt, „muss die Forschung noch bestätigen, dass geimpfte Menschen nicht ansteckend sind.“ Aus diesem Grund geben die Gesundheitsbehörden den Geimpften weiterhin „kontraintuitive“ (und wissenschaftlich nicht untermauerte) Anweisungen, Masken zu tragen, sozialen Abstand („6 Fuß oder mehr“) zu halten und „sich von Menschenmengen fernzuhalten.“

Geimpfte Personen erwarten typischerweise, dass der Impfstoff sie davor schützt, krank zu werden. Obwohl die COVID-Impfstoffe in dieser Hinsicht keine Versprechungen machen, sondern nur behaupten, den Schweregrad der Symptome zu minimieren, hat der Start der Impfkampagne selbst diese bescheidene Ambition untergraben. Eine beträchtliche Anzahl der Geimpften erkrankt innerhalb weniger Tage nach der Injektion an COVID-19 – und einige erleiden tödliche Folgen. Jüngste Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass geimpfte Personen ein erhöhtes Risiko für Durchbruchsinfektionen mit COVID-„Varianten“ haben.

Beide mRNA-Impfstoffe (der von Pfizer und der von Moderna) enthalten Polyethylenglykol (PEG), und der Impfstoff von J&J enthält Polysorbat 80 – strukturell ähnliche Inhaltsstoffe, die mit Überempfindlichkeitsreaktionen und Anaphylaxie in Verbindung gebracht werden. Eine Reihe von lizenzierten Impfstoffen enthalten Polysorbat 80 – alle dokumentieren Anaphylaxie in ihren Packungsbeilagen. Obwohl die nicht lizenzierten mRNA-COVID-Injektionen die ersten weit verbreiteten Impfstoffe sind, die PEG enthalten, haben schätzungsweise 72 % der Bevölkerung Anti-PEG-Antikörper aufgrund des Vorhandenseins von PEG in anderen Medikamenten und Produkten entwickelt. Medikamentenentwickler haben entdeckt, dass Anti-PEG-Antikörper nicht nur das Risiko für schwere allergische Reaktionen erhöhen, sondern auch die Wirksamkeit von PEG-haltigen Medikamenten verringern.

Der virale Vektor, der das Rückgrat des J&J-Impfstoffs bildet, wird in einer kontinuierlichen („immortalisierten“) menschlichen embryonalen Zelllinie (PER.C6) gezüchtet, die aus der Abtreibung eines gesunden 18 Wochen alten Fötus stammt. FDA-Beamte haben seit mehr als zwei Jahrzehnten anerkannt, dass solche Zelllinien ein „großes Sicherheitsrisiko“ darstellen.

Alle drei experimentellen COVID-Impfstoffe haben ein gemeinsames, noch nie dagewesenes Ziel – genetische Anweisungen in die Zellen einzuschleusen und die Zellen zu zwingen, das Coronavirus-Spike-Protein herzustellen. Wissenschaftler haben vor den Auswirkungen dieses Ansatzes gewarnt, einschließlich der Möglichkeit dauerhafter Veränderungen der genomischen DNA und des Potenzials für einen Tsunami von mikrovaskulären Verletzungen (Entzündungen und kleine Blutgerinnsel) in wichtigen Organen wie Gehirn, Herz, Leber und Nieren.

Führende Berater der Biden-Administration wissen seit Jahrzehnten, dass VAERS und andere Überwachungsinstrumente für Impfstoffe eine schlechte Arbeit bei der Verfolgung von unerwünschten Ereignissen leisten. Eine gründliche Analyse von VAERS durch Harvard Berater für die Bundesregierung geschätzt, dass VAERS erfasst „weniger als 1%“ der Impfstoff unerwünschte Ereignisse.

Langfristige Implikationen

Die EUA von Pfizer erlaubt die Verabreichung des COVID-Impfstoffs an 16- und 17-Jährige. Pfizer bemüht sich jedoch um die Erlaubnis der FDA, die EUA auf 12- bis 15-Jährige auszudehnen, und führt bereits Studien mit Kindern im Alter von sechs Monaten durch.

Während die Führer des öffentlichen Gesundheitswesens den Eltern raten, „die Jungen zu impfen, um die Alten zu schützen“, behauptet Children’s Health Defense, dass es unethisch ist, von Kindern zu erwarten, dass sie 100 % der immer offensichtlicher werdenden Risiken der COVID-Impfung im Austausch für null Nutzen schultern, da COVID selbst fast kein Risiko für Kinder darstellt.

Eltern sollten auch bedenken, dass impfstoffbedingte Verletzungen, Behinderungen und Todesfälle potenziell verheerende finanzielle Auswirkungen auf Familien haben können, einschließlich Auswirkungen auf Zeit, Ressourcen und Vermögen der Familie.

Personen, die durch einen COVID-Impfstoff verletzt wurden, haben nur ein Jahr Zeit, um einen Entschädigungsanspruch beim Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) der Bundesregierung einzureichen, einem unterfinanzierten und wenig bekannten Verwaltungsprogramm, das laut USA Today „selten auf der Seite der Verbraucher steht“.

Wie die Präsidentin von Children’s Health Defense, Mary Holland, erklärt:

„Sie müssen Ihren eigenen Anwalt bezahlen. Es gibt keine Anhörung. Wenn man verliert, gibt es keine Berufung. Alles ist auf dem Papier, nichts persönlich, keine Zeugen, keine Experten. [. . .] Was wir historisch wissen, ist, dass dieses Programm bestenfalls weniger als 8% aller Petitionen entschädigt hat.“

Die ehemalige Anlageberaterin Catherine Austin Fitts, Herausgeberin des Solari-Reports, ermutigt Familien, über die finanziellen Auswirkungen von unerwünschten Ereignissen (falls es welche gibt) durch COVID-Impfstoffe zu kommunizieren und sich darauf vorzubereiten, und hat zu diesem Zweck ein herunterladbares „Family Financial Disclosure Form for COVID-19 Injections“ entwickelt.

Wie Fitts betont, können die Kosten in die Millionen gehen, wenn der Geschädigte ein Kind ist. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation schätzt die Lebenszeitkosten für die Betreuung eines autistischen Kindes auf bis zu 2,4 Millionen Dollar. Einige Eltern von schwer impfgeschädigten Kindern glauben, dass die Kosten eher bei 5 Millionen Dollar liegen.

Zusätzlich zu den potenziell negativen Auswirkungen der COVID-Impfstoffe auf die Familienebene hat die aggressive Vermarktung der Impfstoffe auch gesellschaftliche Auswirkungen. So zeigt eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner (53%) der Idee des sogenannten „Impfpasses“ zugestimmt haben.

Die Autorin und CEO eines Technologieunternehmens, Naomi Wolf, warnt, dass die Einführung solcher „Pässe“ „buchstäblich das Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten würde – und eine „Zweiklassengesellschaft“ einläuten würde, die den Technokraten, die die Informationen kontrollieren, „die Macht gibt, dein Leben abzuschalten oder einzuschalten, dich an der Gesellschaft teilhaben zu lassen oder an den Rand gedrängt zu werden.“

Bevor Menschen ihre Verwandten unerbittlich dazu drängen, eine experimentelle COVID-Injektion zu bekommen, täten sie gut daran, darüber nachzudenken, in welcher Art von Welt sie ihre Kinder aufwachsen lassen wollen.