USA schicken mehr Truppen in den Nahen Osten, während Israel Beirut angreift und die Hisbollah Haifa ins Visier nimmt

Von Tyler Durden

Update (1312ET) : Zum zweiten Mal seit Freitag hat Israel einen Großangriff auf das südliche Beiruter Stadtviertel Dahiyam gestartet, bei dem es sich nach Angaben der israelischen Streitkräfte um einen gezielten Angriff auf den hochrangigen Hisbollah-Führer Ali Karaki handelte. Bei dem Angriff am vergangenen Freitag wurden mehrere Hisbollah-Kommandeure getötet, und es gab auch viele zivile Opfer. Karakis Schicksal ist derzeit unklar. Er soll der Leiter der Operationen der Hisbollah an der Südfront sein.

Dies war der schwerste Kampftag seit fast einem Jahr, seit dem 7. Oktober. Die israelische Armee gab am Montagabend bekannt, dass sie allein heute etwa 800 Ziele im Libanon angegriffen hat. „Die IDF greift an, um Bedrohungen für israelische Zivilisten zu beseitigen und die terroristische Infrastruktur und die Fähigkeiten der Hisbollah zu schwächen“, hieß es in einer Erklärung. Israel hat außerdem gerade den Notstand für das gesamte Land ausgerufen, da dies der Beginn eines umfassenden Krieges gegen die Hisbollah im Libanon zu sein scheint. Die Gesamtzahl der libanesischen Todesopfer nähert sich schnell der 300er-Marke.

Tausende fliehen aus dem Südlibanon, während die Kämpfe heftig zunehmen:

🇱🇧 | URGENTE: Miles de personas intentan ahora huir de Líbano. pic.twitter.com/LDMumHu4sJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2024

Das Pentagon hat gleichzeitig mitgeteilt, dass es im Zuge der Eskalation zusätzliche US-Truppen in die Region entsendet, aber es ist unklar, wo genau sie stationiert werden sollen und was ihre Aufgabe ist. Insgesamt sind in der gesamten Region etwa 40.000 US-Soldaten stationiert.

Nicht nur fliehen Zehntausende Libanesen in Panik aus dem Süden, auch Israelis in und um Haifa suchen Schutz, da die Raketen der Hisbollah die Hafenstadt erreichen. Die israelische Raketenabwehr Iron Dome hat den ganzen Tag über eintreffende Raketen abgefangen, aber einige haben es eindeutig durchgeschafft.

Israel hat den Notstand „besondere Lage“ ausgerufen:

Laut mehreren Medienberichten hat das Kabinett eine „besondere Situation“ an der israelischen Heimatfront genehmigt. Eine „besondere Situation“ ist ein Rechtsbegriff, der in Notfällen verwendet wird und den Behörden eine größere Gerichtsbarkeit über die Zivilbevölkerung einräumt, um die Bemühungen zum Schutz der Bevölkerung zu optimieren. Sie gilt für 48 Stunden, sofern sie nicht von Kabinettsministern verlängert wird. Es wurden keine spezifischen Änderungen in den Anweisungen des IDF-Heimatfrontkommandos angekündigt.

…das klingt doch sehr nach Kriegsrecht.

Abgefangen über Haifa …

Keine Truppen in „Kampfzonen“?

BREAKING: The United States military is sending "additional" U.S. troops to the Middle East according to CNN.



The development comes just weeks after Kamala Harris claimed there is "not one" active duty member in a combat zone.



Pentagon Press Secretary General Patrick Ryder… pic.twitter.com/J8lPRfTsa0 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2024

* * *

Die libanesische Regierung hat angeordnet, dass der Unterricht an öffentlichen und privaten Schulen in verschiedenen Teilen des Landes, insbesondere im Süden, ausfällt, da sich abzeichnet, dass die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah zunehmen und die israelischen Angriffe immer heftiger werden.

Die aktuelle Notstandsverordnung sieht vor, dass die Schulen für mindestens zwei Tage geschlossen bleiben und danach wahrscheinlich verlängert werden. Die neue Maßnahme zielt darauf ab, Zivilisten zu schützen und betrifft laut Bildungsministerium die Regierungsbezirke Südlibanon, Nabatieh, Bekaa, Baalbek-Hermel und die südlichen Vororte.

A close view of an Israeli airstrike targeting a Hezbollah site in Lebanon about an hour ago. pic.twitter.com/ylmjHPu0Tw — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 23, 2024

Lange Autoschlangen und Staus wurden auf dem Weg aus dem Südlibanon und einigen Küstenstädten in die Hauptstadt Beirut beobachtet. Die israelischen Streitkräfte kündigten tatsächlich an, dass sie weitere Wohngebäude und möglicherweise sogar weitere Ziele im überfüllten Beirut angreifen wollen.

Sie veröffentlichten ein Video, in dem die Hisbollah beschuldigt wird, Raketen und Munition unter der Zivilbevölkerung zu lagern – beispielsweise unter Gebäuden. Kritiker warnen, dass Israel die Zerstörung von Wohnhäusern im Voraus rechtfertigt, da davon ausgegangen wird, dass dort Waffenarsenale versteckt sind.

Die israelischen Streitkräfte beschuldigen die Hisbollah, Raketen, tragbare Raketen und unbemannte Luftfahrzeuge in zivilen Häusern versteckt zu haben, und warnen davor, dass sie „Präzisionsschläge“ einsetzen werden, um diese zu zerstören:

Screenshot aus IDF-Video

Israel scheint nun die Entvölkerung des Südlibanons zu fördern, um den Krieg auszuweiten. Berichten zufolge sind bereits Tausende Menschen geflohen, da Panik ausbricht.

Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, verkündete am Montag: „An alle Bewohner von Dörfern im Libanon: Bald werden wir terroristische Ziele im Libanon angreifen. Wir fordern alle auf, die sich in der Nähe von Grundstücken oder in Häusern befinden, in denen sich Hisbollah-Kämpfer verstecken, sich sofort von diesen fernzuhalten.“

Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Todesopfer bei Angriffen auf das Land allein seit Montag 182 übersteigt, wobei über 700 Menschen verwundet wurden – allerdings ohne Angabe der Zahl der Kämpfer und Zivilisten unter ihnen.

Die Zahl der Todesopfer bei den israelischen Angriffen im Libanon ist heute auf 182 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bei den Angriffen wurden weitere 727 Menschen verletzt.

Einige der israelischen Angriffe reichen Berichten zufolge tief in den Libanon hinein – weit über den Süden hinaus. Dies spiegelt sich in einer neuen Erklärung der Hisbollah wider, in der sie angibt, Dutzende von Raketen auf israelische Militärposten abgefeuert zu haben, „als Reaktion auf die feindlichen Angriffe Israels, die auf den Süden und die Bekaa-Ebene abzielten“.

Die Hisbollah behauptet auch, weiterhin die „Rafael-Verteidigungsindustriekomplexe“ nördlich der Stadt Haifa zu treffen. Dies bedeutet auch, dass die Hisbollah israelische Ziele tiefer im Landesinneren Israels als je zuvor ins Visier nimmt.

Ein weiteres bedrohliches Zeichen dafür, dass die Dinge schnell auf einen totalen Krieg zusteuern, ist die jüngste Erklärung des libanesischen Gesundheitsministeriums, in der es alle Krankenhäuser im Süden und Osten des Libanon auffordert, „alle nicht unbedingt notwendigen Operationen einzustellen, um Platz für die Behandlung von Verwundeten zu schaffen, die durch die zunehmende israelische Aggression gegen den Libanon verursacht werden“.

Auch in israelischen Städten im Norden des Landes werden angesichts der zunehmenden Raketenangriffe der Hisbollah Vorsichtsmaßnahmen getroffen, indem Krankenhauspatienten in unterirdische Einrichtungen verlegt werden.

🔴VIDEO: Newborn babies transferred to an underground hospital in Haifa to protect them from Hezbollah attacks.



While terrorist organizations like Hezbollah build underground bunkers beneath hospitals, schools, and buildings to protect terrorists and their weapons, we build… pic.twitter.com/rriW34FY6B — Israel ישראל (@Israel) September 22, 2024

Ein Korrespondent von Al Jazeera beschrieb unterdessen: „Wir haben den ganzen Tag heftige Angriffe erlebt. Wir haben Drohnen und Kampfflugzeuge gehört. Das ist keine Eskalation mehr, das ist eindeutig ein Krieg, nur der Name ist noch nicht gefallen.“

Schwere Angriffe treffen offenbar Munitionslager im Bekaa-Tal, etwa 32 Kilometer östlich von Beirut …