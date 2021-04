USA, Türkei, ISIS, Al-Qaida und Taliban bilden eine glückliche Familie

Genau ein Jahrzehnt, nachdem die USA die Türkei um eine Vorreiterrolle bei der Einleitung des Regimewechsel-Projekts in Syrien gebeten haben, haben sie Ankara um Hilfe bei einem anderen politischen Übergang im Nahen Osten gebeten – in Afghanistan.

Analogien halten in der Politik oder Diplomatie nie hundertprozentig, aber die Ähnlichkeiten sind frappierend.

Ging es in Syrien um den gewaltsamen Sturz der etablierten Regierung von Präsident Bashar al-Assad, so geht es heute in Afghanistan darum, die gewählte Regierung unter Präsident Ashraf Ghani irgendwie aus dem Amt zu heben und durch eine Übergangsregierung zu ersetzen, der auch die als Taliban bekannte militante islamistische Gruppe angehört.

Beide Situationen laufen auf die Kooptierung von Dschihadistengruppen hinaus, die sich als „Befreiungsbewegungen“ ausgeben.

In Syrien hat die Türkei nicht nur die Logistik für Dschihadistenkämpfer aus der ganzen Welt bereitgestellt, die in das Land kamen, um sich ISIS und al-Qaida anzuschließen, sondern sie auch ausgerüstet und unterstützt – sogar verletzte Kämpfer versorgt -, um einen langwierigen, schrecklichen Krieg gegen Assad zu führen.

Es gibt unwiderlegbare Beweise dafür, dass die Türkei die Kader des Islamischen Staates und von al-Qaida betreut hat.

In einer Meldung von CNN aus der Türkei im November 2013 hieß es: „Es ist außergewöhnlich, dieses Volumen an internationalem Verkehr aus Ländern, in denen al-Qaida eine bestätigte und beständige Präsenz hat, in einen NATO-Mitgliedsstaat zu beobachten… Viele dieser gläubigen Muslime glauben, dass sie sich der letzten Schlacht anschließen, die als in Syrien stattfindend prophezeit wird – bekannt als al-Scham – und die das Ende der Welt einläuten wird. Die Rekruten sind ekstatisch; sie hätten nie gedacht, dass dieser letzte Kampf noch zu ihren Lebzeiten stattfinden würde.“

„Wir standen an der türkischen Grenze und filmten einen abschreckenden Anblick: die Flagge von ISIS, die ruhig über einem Minarett ein paar hundert Meter entfernt in der syrischen Stadt Jarabulus weht – ein Zeichen, dass sie die Stadt kontrollieren. Die Türkei muss nun den scheinbar entspannten Verkehr von Dschihadisten in ihren Süden, die nach Syrien reisen – von denen viele das Ziel haben, ein Al-Kaida-freundliches Kalifat zu errichten – mit der Tatsache in Einklang bringen, dass sie Al-Kaida nun von ihrer Grenze aus sehen können. Näher konnte es nicht kommen.“

In einem Interview am 8. März letzten Jahres wurde James Jeffrey, der sowohl unter der republikanischen als auch unter der demokratischen Regierung als US-Botschafter und zuletzt unter der Trump-Administration als Sonderbeauftragter für Syrien diente, mit den Worten zitiert, dass HTS ein „Gewinn“ für Amerikas Strategie in Idlib, der nordwestlichen Provinz Syriens an der Grenze zur Türkei, gewesen sei.

Russland und der Iran haben wiederholt auf diese unheilige Allianz in Syrien zwischen den USA und der Türkei auf der einen Seite und den ISIS- und Al-Qaida-Gruppen auf der anderen Seite aufmerksam gemacht. Kurioserweise besteht diese unheilige Allianz auch heute noch.

Letztes Jahr im März lobte der inzwischen größte Zweig von Al-Qaida, die syrische Organisation, die früher Al Nusra hieß und sich jetzt Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) nennt, offen den türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan und seine Regierung dafür, dass sie sich für Al-Qaida und andere dschihadistische Organisationen einsetzen, die versuchen, die säkulare Regierung Syriens zu stürzen.

Um Jeffery zu zitieren: „Sie (HTS) sind die am wenigsten schlechte Option unter den verschiedenen Optionen für Idlib, und Idlib ist einer der wichtigsten Orte in Syrien, der im Moment einer der wichtigsten Orte im Nahen Osten ist.“

Tatsächlich versuchte Abu Mohammad al-Jolani, Anführer der HTS in Idlib, kürzlich in einem Interview mit der US-Regierungsmedienorganisation PBS, das amerikanische Publikum davon zu überzeugen, dass seine Gruppe keine Bedrohung für die USA oder den Westen darstellt, sondern im Gegenteil gemeinsame Interessen teilt.

Einige amerikanische Experten – z. B. Nicholas Heras, Senior Analyst und Programmleiter am Newlines Institute for Strategy and Policy, dem in Washington ansässigen Think Tank – haben HTS als „einen türkischen Geheimdienst-Asset und über einen Proxy von der Türkei in die USA beschrieben.“

Heras sagte letzte Woche dem türkischen Nachrichtenmagazin Ahval: „HTS kann ohne türkische Unterstützung nicht überleben, so einfach ist das.

Die erheblichen militärischen Investitionen der Türkei zum Schutz von Idlib sind der Schlüsselfaktor, der diese Region davor bewahrt, wieder unter die Kontrolle von Assad und seinen Verbündeten zu geraten.“

In der Tat hat die Türkei seit Ende 2017 erhebliche militärische Kräfte in Idlib stationiert und kontrolliert auch die wichtigsten Transitrouten für die von der HTS kontrollierten Teile Idlibs.

Heras sagte Ahval: „HTS ist der dominante Akteur in Idlib, und es wäre für die Türkei und die von der Türkei unterstützten syrischen Stellvertretergruppen ziemlich teuer in Bezug auf Verluste und Zerstörung, HTS von der Macht zu entfernen. HTS ist buchstäblich der einzige lokale syrische Akteur, der Idlib zu geringen Kosten für die Türkei kontrollieren kann. Die Türkei und diese mit der Al-Qaida verbundene syrische Gruppe haben eine symbiotische Beziehung, und HTS ist ein Gewinn für Ankara.“

Auch der bekannte US-Syrienexperte Professor Joshua Landis, Direktor des Zentrums für Nahoststudien an der Universität von Oklahoma, teilt diese Meinung.

Laut Landis unterstützen die USA die Türkei in Idlib und wollen Syrien in einen Sumpf sowohl für Russland als auch für den Iran verwandeln, indem sie verbündete Gruppen finden, die Damaskus daran hindern können, den Norden des Landes zurückzuerobern.

Außerdem dienen die HTS-„Assets“ und die Türkei beide „der US-Politik, Damaskus den Zugang zu Öl, Wasser und einem Großteil der besten landwirtschaftlichen Flächen Syriens zu verwehren“, so Landis.

Wenn man all das berücksichtigt, ist es die Mutter aller Ironien, dass die USA in Afghanistan die Türkei einspannen, um eine weitere Dschihadistengruppe, die Taliban, zu etablieren und sie in die Machtstruktur des Landes einzubinden.

Übrigens hat die UNO dokumentiert, dass die Taliban immer noch ihre alten Verbindungen zur al-Qaida beibehalten.

Vielleicht, der bizarrste Teil wäre, dass kein anderer als Vizepräsident Joe Biden hatte einmal die Türkei offen für seine schändlichen Verbindungen mit ISIS und al-Qaida in Syrien genannt.

Im Oktober 2014 sagte Biden während einer Veranstaltung an der Kennedy School of Government der Harvard University: „Unsere Verbündeten in der Region waren unser größtes Problem in Syrien. Die Türken waren großartige Freunde, und ich habe eine großartige Beziehung zu Erdogan … Was haben sie getan? … Sie haben Hunderte von Millionen Dollar und Dutzende von Tonnen Waffen an jeden geliefert, der gegen Assad kämpfen wollte – außer, dass die Leute, die beliefert wurden, al-Nusra und al-Qaida und die extremistischen Elemente der Dschihadisten waren, die aus anderen Teilen der Welt kamen.“

Biden fuhr fort: „Nun, Sie denken, ich übertreibe? Schauen Sie sich das an. Wo ist das alles hin? Also das passiert jetzt, ganz plötzlich, jeder ist erwacht, weil dieses Outfit namens ISIL (Islamischer Staat), die al-Qaida im Irak war, als sie im Wesentlichen aus dem Irak geworfen wurden, fand offenen Raum und Territorium in Syrien, die Arbeit mit al-Nusra, die wir eine terroristische Gruppe früh erklärt. Und wir konnten unsere Kollegen (die Türkei) nicht davon überzeugen, sie nicht mehr zu beliefern.“

Bravo! Jetzt, als Präsident, hat Biden seine Diplomaten angewiesen, die Türkei erneut einzuladen, Washington bei einem weiteren Regimewechsel-Projekt im Nahen Osten die Hand zu reichen, wohl wissend, dass Ankara in der Vergangenheit mit ISIS und al-Qaida in Konflikt stand.

Hätten die USA nicht ein anderes befreundetes Land mit einer tadellosen Bilanz in Bezug auf staatlich geförderten Terrorismus finden können?

Warum nicht Taschkent, das schon früher afghanische Friedenskonferenzen ausgerichtet hat?

Die Antwort ist einfach: Die Türkei ist gerade wegen ihrer abscheulichen Vergangenheit im Umgang mit ISIS und al-Qaida unverzichtbar.

Das sind die Referenzen, die die Biden-Administration heute bei einem Partner braucht, der den afghanischen Friedensprozess steuert.

Die Türkei ist ein Klon der USA in ihrer Genialität, „islamistische Terroristen“ als geopolitische Werkzeuge zu manipulieren – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie fiktiv ein muslimisches Land ist.

Man kann darauf vertrauen, dass sie die Dschihadisten am Hindukusch in den kommenden Zeiten in Richtung eines höheren Schicksals navigiert.