USA und China nähern sich immer mehr einer Kriegshandlung auf dem Meer

Chinesisches J-16-Kampfflugzeug schießt auf US-Aufklärungsflugzeug RC-135, während beide Seiten einem Konflikt im Südchinesischen Meer gefährlich nahe kommen

In dieser Woche haben die Vereinigten Staaten, Japan und die Philippinen in der Bucht von Manila angesichts der zunehmenden Spannungen im Südchinesischen Meer zum ersten Mal gemeinsame Übungen der Küstenwache abgehalten.

Die Übungen, an denen vier Schiffe der philippinischen Küstenwache (PCG) sowie ein Kutter der US-Küstenwache und ein Kreuzer der japanischen Küstenwache teilnehmen, zielen darauf ab, die Interoperabilität, die Such- und Rettungskapazitäten und die Strafverfolgungskapazitäten der drei verbündeten Nationen zu verbessern, zumal sich die PCG mit dem zunehmenden Eindringen Chinas in das Meer auseinandersetzen muss.

Die beispiellosen Küstenübungen sind Teil der umfassenderen Bemühungen der USA und ihrer regionalen Verbündeten, Chinas wachsende maritime Ambitionen einzudämmen. Zu Beginn dieses Jahres führten die Philippinen, die USA, Australien und Japan auf den Philippinen umfangreiche Kriegsspiele durch. Später in diesem Jahr sollen Seestreitkräfte der Philippinen, der USA und Australiens gemeinsame Patrouillen im umstrittenen Südchinesischen Meer durchführen, die sich gegen China richten.

Die Übungen der Küstenwache fanden nur einen Tag statt, nachdem das US-Kommando für den indopazifischen Raum Bildmaterial veröffentlicht hatte, das ein „unnötig aggressives Manöver“ eines chinesischen J-16-Kampfflugzeugs gegen ein US-Aufklärungsflugzeug RC-135 Rivet Joint am 26. Mai zeigte.

Das Pentagon behauptete, es führe lediglich „sichere und routinemäßige Operationen“ über dem Südchinesischen Meer durch, doch Peking konterte, indem es den US-Flugzeugen vorwarf, eine „ernste Gefahr“ darzustellen, indem sie „absichtlich in Chinas Trainingsübungen in dem umstrittenen Gebiet eindringen“.

Die zunehmenden Spannungen in der Seeregion haben den diesjährigen Shangri-La-Dialog in Singapur überschattet, bei dem hochrangige amerikanische und chinesische Beamte der internationalen Gemeinschaft ihre jeweiligen Visionen für die regionale Sicherheitsarchitektur vorstellen sollen.

Ein verräterisches Zeichen für die Verschärfung der Rivalität ist, dass der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu, der von den USA wegen angeblicher Verwicklung in High-Tech-Rüstungsgeschäfte mit Moskau sanktioniert wurde, Berichten zufolge ein vorgeschlagenes Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande des hochkarätigen Verteidigungskongresses abgelehnt hat.

Trotz der Entsendung des neuen chinesischen Gesandten in Washington, Xie Feng, gibt es kaum Anzeichen für einen diplomatischen Durchbruch. Der sich abzeichnende Neue Kalte Krieg könnte sich schnell in einen heißen Krieg verwandeln, wenn sich die beiden Supermächte nicht gemeinsam darum bemühen, ihre Rivalität auf einem ausgeglichenen Niveau zu halten.

Die Befürchtung, dass es tatsächlich zu Scharmützeln kommen könnte, wurde nach einer weiteren engen Begegnung zwischen den US-amerikanischen und chinesischen Streitkräften im Südchinesischen Meer deutlich.

Im Jahr 2018 manövrierte ein chinesisches Kriegsschiff bis auf 45 Meter an den Zerstörer USS Decatur der US-Marine heran und riskierte eine direkte Konfrontation. Diesmal fing ein chinesisches Kampfflugzeug ein US-Aufklärungsflugzeug teilweise ab, indem es direkt vor dessen Nase abschnitt.

Das aggressive Manöver verursachte so starke Turbulenzen, dass die RC-135 ins Wanken geriet, was unterstreicht, wie nahe sich die beiden Supermächte in den umstrittenen Gewässern wieder gekommen sind.

„Die Vereinigten Staaten werden weiterhin – sicher und verantwortungsbewusst – überall dort fliegen, segeln und operieren, wo es das Völkerrecht zulässt, und die US Indo-Pacific Joint Force wird weiterhin im internationalen Luftraum fliegen und dabei die Sicherheit aller Schiffe und Flugzeuge nach internationalem Recht beachten“, erklärte das US Indo-Pacific Command (INDOPACOM) in einer Erklärung, in der es auf der Rechtmäßigkeit seiner Operationen in dem Gebiet beharrte.

Bei einem Informationsgespräch in Peking konterte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, die Behauptungen der USA und warf dem Pentagon stattdessen vor, durch die regelmäßige Entsendung von Spionageflugzeugen in die von China beanspruchten Gebiete eine Krise heraufzubeschwören.

„Die provokativen und gefährlichen Manöver der USA sind die Hauptursache für die Probleme der maritimen Sicherheit. China fordert die USA dringend auf, solche gefährlichen Provokationen zu unterlassen“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Der Vorfall erinnerte an den Zusammenstoß zwischen einem amerikanischen Aufklärungsflugzeug und einem chinesischen Kampfjet über der Insel Hainan im Südchinesischen Meer im Jahr 2001, bei dem es ein Todesopfer gab und der zu einer ausgewachsenen diplomatischen Krise führte.

Im Gegensatz zu den bilateralen Beziehungen zwei Jahrzehnte zuvor, als der damalige chinesische Präsident Hu Jintao einen institutionalisierten bilateralen Dialog mit Washington begrüßte, befinden sich die beiden Supermächte derzeit in einem neuen Kalten Krieg, der auch handels- und technologiepolitische Komponenten enthält.

Eine ganze Reihe bilateraler strategischer Dialoge wurde nach den diplomatischen Spannungen im Anschluss an die Reise der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf die selbstverwaltete Insel Taiwan im vergangenen August ausgesetzt. Ein viel versprechendes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im vergangenen November ließ auf ein Tauwetter zwischen beiden Seiten hoffen.

Doch die Entscheidung der Regierung Biden, einen chinesischen Spionageballon abzuschießen, der sensible Einrichtungen auf dem amerikanischen Festland überflog, ließ die Hoffnungen auf eine Wiederherstellung der zerrütteten Kommunikationskanäle schwinden.

Diese Woche hat China Berichten zufolge die Bemühungen um ein Treffen zwischen Verteidigungsminister Austin und seinem chinesischen Amtskollegen Li auf dem Shangri-La-Sicherheitsforum in Singapur abgelehnt.

„Offen gesagt, ist dies nur die jüngste in einer ganzen Reihe von Ausreden. Seit 2021 hat die Volksrepublik China mehr als ein Dutzend Anfragen des Verteidigungsministeriums nach Treffen mit wichtigen Führungspersönlichkeiten, mehrere Anfragen nach ständigen Dialogen und fast zehn Treffen auf Arbeitsebene abgelehnt oder nicht beantwortet“, erklärte ein Pentagon-Beamter gegenüber der Presse unter der Bedingung der Anonymität.

Das chinesische Verteidigungsministerium betonte jedoch, dass Peking „großen Wert“ auf die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen zu Washington lege und dass es „keine Unterbrechung“ der Kommunikationskanäle gegeben habe, während es Washington für den Mangel an institutionalisiertem Dialog verantwortlich machte.

„Die Verantwortung für die gegenwärtigen Schwierigkeiten, mit denen die beiden Militärs in ihrem Austausch konfrontiert sind, liegt ausschließlich bei der US-Seite“, so Chinas Verteidigungssprecher Tan Kefei.

„Die USA behaupten, dass sie die Kommunikation stärken wollen, aber in Wirklichkeit missachten sie Chinas Bedenken und schaffen künstliche Hindernisse, die das gegenseitige Vertrauen zwischen den beiden Streitkräften ernsthaft untergraben“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf eine Reihe neuer US-Sanktionen, die gegen chinesische Technologieunternehmen und hochrangige Beamte, darunter Verteidigungsminister Li, verhängt wurden.

Berichten zufolge hat Peking die Aufhebung „illegaler einseitiger Sanktionen“, auch gegen seine Spitzenbeamten, als Vorbedingung für die Wiederaufnahme des Dialogs auf hoher Ebene gefordert. Die Regierung Biden hat jedoch auf einem bedingungslosen Dialog im Interesse beider Supermächte und der internationalen Sicherheit bestanden.

Die Unterbrechung des hochrangigen militärischen Dialogs zwischen den führenden Supermächten der Welt lässt die Alarmglocken schrillen, denn selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterhielten die USA und die Sowjetunion stabile Kommunikationskanäle.

Der durch die zunehmenden Spannungen alarmierte US-Außenminister Antony Blinken, der sich diese Woche auf einer Reise zum neuen NATO-Mitglied Schweden befand, warnte, dass der jüngste Zwischenfall im Südchinesischen Meer die Notwendigkeit „regelmäßiger, offener Kommunikationslinien“ unterstreicht, insbesondere „zwischen unseren Verteidigungsministern“.

„Das Gefährlichste ist, nicht zu kommunizieren und infolgedessen ein Missverständnis, eine Fehlkommunikation zu haben“, fügte Blinken hinzu.

