Die Uranbezüge der Vereinigten Staaten aus Russland haben sich seit dem letzten Jahr verdoppelt. In der ersten Jahreshälfte haben die USA 416 Tonnen Uran aus Russland gekauft, mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 und der höchste Stand seit 2005.

In Anbetracht der ständigen Dämonisierung Russlands durch die US-Regierung erscheint dies gelinde gesagt merkwürdig. RIA Novosti berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Daten des US-Statistikamtes über die Urankäufe. Einem Bericht von RT zufolge beliefert Russland die USA nur mit angereichertem Uran, einer wichtigen Komponente für die zivile Atomstromerzeugung.

Nach Berechnungen von RIA zahlten Washingtons Machthaber 696,5 Millionen Dollar für Uranlieferungen aus Russland, was den höchsten Wert seit 2002 darstellt. In der ersten Jahreshälfte stiegen die Kosten für die Lieferungen um das 2,5-fache, und der Anteil Russlands an den amerikanischen Importen stieg um 13 Prozentpunkte auf 32 %.

Deutschland und Kanada gehörten mit 13 % und 11 % der Einfuhren ebenfalls zu den fünf wichtigsten Uranlieferanten auf dem US-Markt. Einem aktuellen Bericht der New York Times zufolge wird etwa ein Drittel des in den USA verwendeten angereicherten Urans aus Russland importiert. Laut GHS Climate, einem Beratungsunternehmen für saubere Energie, wurde im vergangenen Jahr einer von 20 amerikanischen Haushalten und Unternehmen mit russischem Uran versorgt.

Fast die Hälfte des weltweit angereicherten Urans wird in Russland hergestellt, und die Bemühungen der USA, ihre Abhängigkeit von Importen aus diesem Land zu verringern, sind bisher gescheitert. Amerikanische Anreicherungsanlagen wurden nach dem Kalten Krieg stillgelegt, da es für Importeure wesentlich billiger war, russisches Uran zu kaufen. Derzeit haben nur zwei US-Anlagen – eine in Ohio und die andere in New Mexico – eine Lizenz zur Herstellung von hochgradigem Kernbrennstoff. -RT

Bereits im Januar berichtete die Washington Post, dass die Verhängung von Sanktionen gegen Rosatom, Russlands ziviles Nuklearunternehmen, die Uranexporte in die USA und die europäische Nuklearindustrie stoppen könnte. Die Abhängigkeit der USA von russischem Kernbrennstoff ist beträchtlich, aber amerikanische Unternehmen haben einige Möglichkeiten, wenn Rosatom von Sanktionen betroffen ist.

Es sieht so aus, als würden die USA immer versuchen, die von ihnen aufgestellten Regeln zu umgehen.