USA will nun private SMS-Nachrichten überwachen um „Impfstoff-Fehlinformationen“ zu unterbinden!

childrenshealthdefense.org: Weißes Haus fordert SMS-Anbieter auf, Impfstoff-Fehlinformationen“ in privaten Textnachrichten zu überwachen

Laut Politico geht die Biden-Administration möglicherweise einen Schritt weiter bei der Eindämmung von Impfstoff-Fehlinformationen, indem sie private soziale Medien und Textnachrichten überwacht.

Die Biden-Administration und verbündete Gruppen, darunter das Demokratische Nationalkomitee (DNC), „Planen nun Fakten-Checker einzusetzen die aggressiver mit den SMS [Short Message Service] zusammenarbeiten, um Fehlinformationen über Impfstoffe über soziale Medien und Textnachrichten zu kontrollieren“, so ein Bericht heute in Politico von White House Korrespondenten Natasha Korecki und Eugene Daniels.

Die Initiative ist Teil des Versuchs der Regierung, mehr Menschen gegen COVID impfen zu lassen, nachdem sie ihr Ziel, dass 70% der amerikanischen Erwachsenen bis zum 4. Juli mindestens eine Impfdosis erhalten sollen, nicht erreicht hat.

„Wir sind fest entschlossen, die Politik aus den Bemühungen herauszuhalten, jeden Amerikaner geimpft zu bekommen, damit wir Leben retten und unserer Wirtschaft helfen können, sich weiter zu erholen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Kevin Munoz, laut Politico. „Wenn wir absichtliche Bemühungen sehen, die Fehlinformationen verbreiten, betrachten wir das als ein Hindernis für die öffentliche Gesundheit des Landes und werden nicht davor zurückschrecken, diese zu unterbinden.“

Politico hat nicht klar definiert, was die Verwaltung von „Überwachung“ von Textnachrichten gemeint, einschließlich, wenn Nachrichten markiert werden würde oder wenn sie von der Übertrgung und Verbreitung verhindert werden würde.

Das Medienunternehmen hat auch nicht geklärt, wie die Verwaltung oder Social-Media-Plattformen bestimmen würden, was genau „Fehlinformationen“ darstellt.

Dies ist nicht das erste Mal, das nun das Weiße Haus seine Absichten signalisiert, mit Social-Media-Plattformen zu arbeiten, um zu überwachen oder Informationen zu unterdrücken, die sie glaubt, dass die Menschen davon abhalten, den Impfstoff zu bekommen.

Wie The Defender im Februar berichtete, forderte das Weiße Haus die Big Tech-Giganten Facebook, Twitter und Google von Alphabet Inc. auf, „Geschwätz, das von offiziell verteilten COVID-19-Informationen abweicht, auszuklammern“, so ein Bericht von der New York Post und andere Nachrichten.

Reuters berichtete, dass Biden, der besorgt ist, dass „die Angst vor der Einnahme des Impfstoffs sich als großes Hindernis“ für den Pandemieplan seiner Regierung herausgestellt hat, und er Hilfe von den Social-Media-Mogulen möchte, um zu verhindern, dass „Fehlinformationen“ viral werden.

Bidens Tür-zu-Tür-Impfkampagne

Die Biden-Administration sah sich letzte Woche mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem Präsident Biden Pläne ankündigte, die Bemühungen der Bundesregierung, mehr Amerikaner zu impfen, zu verstärken, indem er „von Tür zu Tür“ geht, um die Amerikaner zu ermutigen, sich impfen zu lassen.

Als Reaktion darauf warfen Kritiker der Regierung eine „tyrannische“ Übervorteilung der Regierung vor. Aber Dr. Anthony Fauci, Bidens Chefarzt Berater, antwortete Sonntag beschuldigt sie, dass sie das Biden Programm fehlinterpretieren.

„Die große Fehlinterpretation, die Fox News oder wer auch immer sonst sagt, ist, dass sie im Wesentlichen eine Reihe von Bundesangestellten vorstellen, die an Ihre Tür klopfen und Ihnen sagen, dass Sie etwas tun müssen, was Sie nicht tun wollen,“ sagte Fauci.

„Das ist absolut nicht der Fall, es sind vertrauenswürdige Boten, die Teil der Gemeinschaft sind, die das tun – nicht Regierungsbeamte“, fügte er hinzu. „Also ich denke das dies, was anderes ist.“

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bot in einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 9. Juli einen ähnlichen Vorstoß an, als sie nach dem Vorstoß des Gouverneurs von South Carolina, Henry McMaster, für das Gesundheitsministerium des Staates gefragt wurde, um „‚Tür-zu-Tür‘-Taktiken bei den laufenden Impfbemühungen des Staates zu verbieten.“

Letzte Woche schrieb der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, in einem Brief an das South Carolina Board of Health and Environmental Control: „Jemanden zu verführen, zu zwingen, einzuschüchtern, zu zwingen oder unter Druck zu setzen, sich impfen zu lassen, ist eine schlechte Politik, die das öffentliche Vertrauen in die Bemühungen des Staates verschlechtern wird.“

McMaster sagte, er werde der staatlichen Gesundheitsbehörde verbieten, die gezielten Taktiken der Verwaltung zu verwenden.

Psaki antwortete auf McMasters Brief und sagte, es sei ein Bärendienst für das Land, „ungenaue Desinformationen in einem Moment bereitzustellen, in dem wir immer noch gegen eine Pandemie kämpfen“ und dass „das Versäumnis, genaue Informationen zur öffentlichen Gesundheit bereitzustellen, einschließlich der Wirksamkeit von Impfstoffen und der Die Zugänglichkeit von ihnen für Menschen im ganzen Land, einschließlich South Carolina, Menschen buchstäblich umbringt, also sollten sie das vielleicht bedenken.“

Psaki sagte, die Verwaltung habe sich seit Monaten „mit lokalen Gemeindegruppen und Pastoren zusammengetan, um den Austausch von Informationen mit Nachbarn über die Impfstoffe von Tür zu Tür zu übernehmen“.

Laut Politico hat sich die Biden-Administration mit der COVID Collaborative zusammengetan, die sich selbst als ein „vielfältiges und umfassendes Team von Experten, Führungskräften und Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wirtschaft“ beschreibt, das daran arbeitet, „Konsensempfehlungen zu entwickeln und sich mit lokalen, staatlichen und nationalen Führungskräften zu engagieren.“

Die Collaborative, eine Initiative des Office of American Possibilities, hat die Impf-Zögerlichkeit nach Postleitzahlen kartiert und arbeitet daran, die Menschen zu überzeugen, sich im Rahmen einer Tür-zu-Tür-Kampagne impfen zu lassen.

Die COVID Collaborative hat Partnerschaften mit der CDC Foundation, die mit Pfizer und der Pfizer Foundation zusammenarbeitet. Außerdem bestehen Partnerschaften mit der American Medical Association, der American Academy of Pediatrics, der Rockefeller Foundation, der National Association of Manufacturers (die ebenfalls mit Pfizer zusammenarbeitet) und zahlreichen Organisationen, die von Pharmaunternehmen, die COVID-Impfstoffe herstellen, finanziert werden.

John Bridgeland, Mitbegründer von COVID Collaborative, sagte, seine Gruppe habe bereits eine Veränderung vor Ort gesehen, bei der die Leute Türen „vor der Nase schlossen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten“.

Bridgelands größte Sorge ist, „diese Gemeinschaften zu überzeugen, [die] bereits misstrauisch gegenüber den Impfstoffen sind, und so Sektoren des Landes schaffen, in denen das Virus einfach unter den Ungeimpften umherschwirrt.“