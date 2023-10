Die Pressesprecherin des chinesischen Außenministeriums antwortete auf den Vorwurf aus den USA, China verbreite global Desinformation, mit einer historisch fundierten und auf diplomatischer Ebene bemerkenswerten Erwiderung:

„In Wirklichkeit waren es die USA, die die Bewaffnung des globalen Informationsraums ins Leben gerufen haben. Das für diesen Bericht verantwortliche Zentrum des US-Außenministeriums betreibt unter dem Deckmantel des „globalen Engagements“ Propaganda und Infiltration. Es ist eine Brutstätte für Desinformation und das Kommandozentrum für „Wahrnehmungskriegsführung“.

Angefangen bei der Operation Mockingbird, bei der im Kalten Krieg Nachrichtenmedien für Propagandazwecke beeinflusst wurden, über ein Röhrchen mit weißem Pulver und ein inszeniertes Video der „Weißhelme“ als vermeintlicher Beweis für Kriegshandlungen im Irak und in Syrien zu Beginn des Jahrhunderts, bis zur Verbreitung falscher Informationen über Chinas Politik in Xinjiang – die USA haben sich immer wieder als „Imperium der Lügen“ erwiesen. Selbst einige US-Amerikaner, darunter Senator Rand Paul, haben zugegeben, dass die US-Regierung der größte Verbreiter von Falschinformationen in der Weltgeschichte ist.

Einige in den USA mögen glauben, dass sie den Informationskrieg gewinnen, solange sie nur genügend Falschinformationen verbreiten. Doch die Menschen weltweit können nicht getäuscht werden. Egal, wie sehr die USA versuchen, anderen Ländern das Label „Desinformation“ aufzudrücken, immer mehr Menschen erkennen den Versuch der USA, ihre Dominanz durch Verbreitung von Lügen zu wahren und andere zu diffamieren.