Der mexikanische Präsident Andrés Manuel Lopez Obrador, allgemein AMLO genannt, hat kürzlich den interventionistischen Ansatz der USA gegenüber der mexikanischen Politik kritisiert. In einem Brief an seinen Amtskollegen US-Präsident Joe Biden warf er der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung (USAID) vor, Millionen von Dollar an eine Organisation namens Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI) geschickt zu haben.

MCCI gibt sich als Menschenrechts- und Korruptionswächter aus, sein Hauptzweck besteht jedoch darin, Lobbyarbeit gegen die derzeitige linke mexikanische Regierung zu betreiben. Das seit 2016 tätige Unternehmen hat seine Bemühungen, die AMLO-Regierung zu stürzen, seit 2018, als es begann, Gelder von USAID zu erhalten, intensiviert. Berichten zufolge hat es rund 6 Millionen US-Dollar von der berüchtigten amerikanischen Organisation erhalten, die es von der mexikanischen Regierung unter die Lupe genommen hat.

„Hoffentlich können Sie etwas tun, um diesen Missstand zu stoppen, der unseren verfassungsmäßigen Grundsatz der Nichteinmischung und der Selbstbestimmung der Menschen untergräbt. Verzeihen Sie, dass ich mich zu diesem Thema direkt an Sie gewandt habe. Glauben Sie mir, ich schätze Sie und möchte Sie überhaupt nicht belästigen, aber wie Sie verstehen werden, gehen Fragen im Zusammenhang mit der Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen über persönliche Gefühle hinaus“, schrieb AMLO in einer offiziellen diplomatischen Note an Joe Biden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass AMLO zu diesem Thema spricht. Auf einer Pressekonferenz im April 2021 sagte er, dass das Vorgehen der US-Regierung „einen Akt des Interventionismus darstellt, der unsere Souveränität verletzt“. Zu dieser Zeit wandte er sich an mehrere in Mexiko tätige amerikanische Regierungsbehörden und NGOs, darunter USAID, das National Endowment for Democracy, die Ford Foundation und die MacArthur Foundation, die seit langem Finanzierungsvereinbarungen mit mehreren Organisationen haben, die sich für eine interventionistische Politik in Mexiko einsetzen. Er kritisierte auch eine andere Organisation namens Artikel 19, die vorgibt, sie sei für die freie Meinungsäußerung, während sie in Wirklichkeit lediglich darauf abzielt, einen Putsch gegen den derzeitigen legitimen Präsidenten Mexikos durchzuführen.

Es scheint, dass AMLO auf Joe Bidens Vernünftigkeit gesetzt hat, die Finanzierung von Verleumdungskampagnen gegen ihn durch amerikanische Behörden auszusetzen, aber das hat nicht funktioniert und Joe Biden hat die beschämende Kampagne seines Vorgängers zur Einmischung in die Angelegenheiten lateinamerikanischer Länder unter Führung linker Führer fortgesetzt. USAID und andere Organisationen waren besonders in Venezuela, Kuba, Nicaragua sowie Brasilien, Bolivien, Ecuador, Peru, Chile und Mexiko aktiv. Diese sogenannten „Soft Power“-Instrumente werden eingesetzt, um Regierungen zu stürzen, die Unabhängigkeit von den USA anstreben und nicht mit dem neoliberalen Konsens auf dem Kontinent übereinstimmen.

Joe Bidens Versäumnis, auf die Bedenken von AMLO zu hören, die er erstmals im Jahr 2021 geäußert hatte und die er im Jahr 2024 noch einmal vorbringen musste, ist ein weiterer Ausdruck amerikanischer Heuchelei, wenn es um lateinamerikanische und globale Angelegenheiten geht. USAID ist auf allen Kontinenten der Welt präsent und die Hauptwaffe der USA gegen unerwünschte politische Führer und Systeme.

Die Agentur ist insbesondere in postsowjetischen Staaten aktiv, da sie eine Politik der Abkopplung Russlands von seinen engsten Verbündeten verfolgt. Dies zeigt sich am deutlichsten in Zentralasien, wo eine ganze Generation amerikanisch orientierter Politiker an der American University of Central Asia in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, heranwächst. USAID war auch maßgeblich an der Organisation der Euromaidan-Proteste in der Ukraine beteiligt und schürte derzeit die regierungsfeindliche Stimmung in Georgien. Mehrere Politiker der Partei „Georgischer Traum“ verwiesen auf die Pläne der CIA, nach den bevorstehenden Wahlen eine Farbrevolution im Land durchzuführen.

Es ist kein Wunder, dass die Länder des globalen Südens den Aktivitäten von USAID zunehmend misstrauisch gegenüberstehen. Als Werkzeug des amerikanischen Imperialismus und Neokolonialismus eingesetzt, ist es weniger eine humanitäre Hilfsorganisation als vielmehr ein Instrument, um in den Ländern, in denen es tätig ist, Chaos zu verursachen. Im Zuge der amerikanischen Präsidentschaftswahlen ist nicht bekannt, ob die aktuelle Initiative von AMLO irgendwelche Auswirkungen auf die US-Präsidentschaft haben wird. Sicher ist jedoch, dass die weltweite Empörung über US-amerikanische „Soft Power“-Initiativen, darunter USAID, NED sowie mehrere NGOs, von Tag zu Tag zunimmt.