Das nächste Jahr wird für die französische Armee entscheidend sein, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat, um sich auf einen möglichen Konflikt mit Russland vorzubereiten, berichtet Politico.

Im kommenden Mai werden Tausende von französischen Soldaten an einer großangelegten Militärübung in Rumänien teilnehmen. Ziel der Übung ist es, festzustellen, wie schnell sie im Bedarfsfall die Ostflanke der NATO erreichen können, was von entscheidender Bedeutung wäre, wenn der russische Präsident Wladimir Putin ein verbündetes NATO-Land angreifen würde.

Der ungarische Nachrichtensender Magyar Nemzet weist darauf hin, dass das Vorgehen Frankreichs zeige, „dass Paris sich auf einen Weltkrieg vorbereitet. Der kriegsbefürwortende französische Präsident hat in den vergangenen Monaten bereits alarmierende Pläne vorgelegt, die eindeutig zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland führen könnten. Wie bereits berichtet, hat Emmanuel Macron auch die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen.“

Ungeachtet der potenziellen Bedrohung durch einen offenen Konflikt mit Russland, scheint sich die NATO auf diese Möglichkeit vorzubereiten.

„Früher haben wir Krieg gespielt. Jetzt gibt es einen designierten Feind, und wir trainieren mit Leuten, mit denen wir tatsächlich in den Krieg ziehen würden“, sagte General Bertrand Toujouse.

Solche Militärübungen „sind ein strategisches Signal“, fügte er hinzu.

In den vergangenen Jahren haben die französischen Bodentruppen eine „tiefgreifende Umgestaltung“ erfahren, um sich auf einen so intensiven Konflikt wie den Krieg in der Ukraine vorzubereiten.

Die größte Herausforderung besteht für die französischen Streitkräfte darin, Rumänien in so kurzer Zeit zu erreichen;

„Es gibt immer noch kein militärisches Schengen, und wir müssen die militärische Mobilität in Europa entscheidend verbessern“, sagte General Pierre-Éric Guillot.

Der erste Truppeneinsatz in Rumänien im Jahr 2022 wurde durch bürokratische Hürden, Grenzkontrollverfahren und unzureichende Züge für den Transport von militärischem Gerät behindert. Die betroffenen Länder haben inzwischen daran gearbeitet, diese Probleme zu beseitigen.

„Wir werden zwar immer noch durch einige Zollmaßnahmen behindert, aber wir haben große Fortschritte bei der Diversifizierung unserer Routen gemacht“, sagte Guillot gegenüber Reportern.