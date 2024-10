Die Bewaffnung des Wetters: Wenn „Klimakontrolle“ als „Klimawandel“ vermarktet wird

Die Mainstream-Medien haben uns schon vor neun Jahren verraten, was die Regierung und ihre verrückten Wissenschaftler für uns geplant haben. Und ja, es geht um Wirbelstürme.

Leo Hohmann

Es gibt den Begriff „Klimawandel“ und den der „Klimakontrolle“. Ersteres wird oft als Fälschung dargestellt, während Letzteres tatsächlich existiert. Mainstream-Medien bezeichnen Berichte über gezielte Wetterveränderungen als „Verschwörungstheorien“. Doch bereits vor neun Jahren berichtete CBS News, dass von der Regierung finanzierte Wissenschaftler in der Lage waren, das Wetter absichtlich zu verändern. Ein aktuelles Beispiel ist der Hurrikan Milton, der sich in kurzer Zeit von einem Sturm der Kategorie 3 zu einem der Kategorie 5 verstärkt hat.

Dieser Hurrikan namens Milton kommt in einem sehr ungewöhnlichen Winkel auf Florida zu, nämlich horizontal von Mexiko kommend in Richtung Tampa, Florida. Der Sturm erzeugt im Moment Windböen von 200 mph. Niemand, kein Gebäude, kann das überleben. Wenn Sie im Großraum Tampa-St. Petersburg leben, würde ich Ihnen raten, jetzt zu verschwinden.

Ganz am Ende des obigen Videoberichts lässt der Professor vom City College of New York die Katze aus dem Sack, als er eine Reihe möglicher Anwendungen der Wetterveränderung aufzählt. Er sagt:

„Und sogar Hurrikane… all das könnte Gegenstand von Wetterveränderungen sein.“

In dem Bericht von CBS News wird auch angedeutet, dass die US-Regierung vor Jahrzehnten in Vietnam wetterverändernde Technologien gegen ihre Feinde eingesetzt hat.

Warum also sollte die Regierung diese Technologie heute nicht auch gegen ihre Feinde einsetzen?

Und wer wird von der Regierung mehr als Feind betrachtet als das eigene Volk?

Um zu beweisen, wen genau die Regierung als ihren gefürchtetsten Feind ansieht, müssen Sie nur das Bulletin ausgegeben am 7. Februar 2022, National Terrorism Advisory des U.S. Department of Homeland Security lesen. Hinweis: Es ist nicht Russland, China oder Iran. Es sind wir, das Volk.

Das Einzige, was die Regierung dazu veranlassen könnte, ein so aggressives, gegen das eigene Volk gerichtetes Dokument zu veröffentlichen, wäre pure Verzweiflung.

Diesem Bulletin aus dem Jahr 2022 zufolge wurden wir das Volk von Bürgern zu Terroristen umklassifiziert; wir, das Volk stellen eine ernste „Bedrohung“ für die Nation dar, weil wir uns der Förderung von „Falsch- und Fehlinformationen“ schuldig gemacht haben, was eine verschlüsselte Sprache für jeden ist, der die Politik der Regierung in Bezug auf Impfstoffe, die Integrität der Wahlen, endlose Kriege und theoretisch jedes andere brisante Thema kritisiert, zu dem sie Ihre Meinung nicht hören wollen.

Wussten Sie, dass wir im „freien“ Amerika nicht mehr das Recht haben, eine Meinung zu äußern, es sei denn, sie stimmt mit der Regierung und ihren Unternehmenspartnern überein, denen die alten Medien, Big Tech und Big Pharma gehören?

Al-Qaida, Boko Haram, ISIS, Iran oder die Kommunistische Partei Chinas werden in diesem Bulletin des US-Ministeriums für Heimatschutz aus dem Jahr 2022 nicht erwähnt. Aber es gibt viele Verweise auf Dinge, die normale, alltägliche Amerikaner jeden Tag tun, nämlich schreiben und öffentlich darüber sprechen, was sie sehen, was mit ihrem Land passiert.

Dass das DHS so weit gehen würde, alltägliche, geschützte politische Äußerungen zu verurteilen und zu kriminalisieren, zeigt, dass sie in den Seilen sitzen. Sie müssen erkennen, dass das Narrativ, das sie in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut haben, am Rande des Zusammenbruchs steht. Ihre Lügen wurden aufgedeckt und sie haben Angst, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden könnten.

Ich denke, wir können damit rechnen, dass mehr „Klimakontrolle“ für den öffentlichen Konsum als „Klimawandel“ ausgegeben wird.