Wenn Teheran in einen Parkplatz verwandelt wird, wird Israel bald folgen.

Mike Whitney

Dies ist ein Wendepunkt. Die Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten den Iran einschüchtern konnten, sind vorbei, vorbei, vorbei. Und dasselbe gilt für Israel. Israel kann morgen ausgelöscht werden. Der Iran ist bereit, innerhalb weniger Stunden 2.000 Raketen auf Israel abzufeuern. Diese Raketen würden die gesamte Infrastruktur Israels zerstören, einschließlich jedes Kraftwerks, jeder Wasseraufbereitungsanlage, alles, was mit der modernen zivilisierten Gesellschaft zu tun hat, wird eliminiert, weil es nicht verteidigt werden kann und weil Israel nichts hat, worauf es zurückgreifen kann. Sie werden buchstäblich in die Steinzeit zurückgebombt, und das, ohne Atomwaffen einzusetzen. Drei bis fünf Atomwaffen werden Israel vom Angesicht der Erde tilgen. Es wird kein Israel mehr geben. Das ist die Realität, mit der Israel heute konfrontiert ist. Das ist die Schwäche, die Benjamin Netanjahu über den israelischen Staat und das israelische Volk gebracht hat. Scott Ritter und Richter Napolitano: Der Nahe Osten ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 , You Tube; 10:15 min

Das gleiche Kalkül besteht heute. Joe Biden und Kamala Harris wurden bereits über diese Realität unterrichtet. Donald Trump ist bereits mit ihr vertraut. In einem konventionellen Kampf können wir den Iran nicht besiegen. Und hier ist der Knackpunkt: Der IRGC gab eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt: …. „Der islamische Glaube erlaubt es, dass sich die Dinge im Laufe der Zeit ändern, wenn eine Bedrohung gegen die Islamische Republik auftaucht. Und wenn sich diese Bedrohung manifestiert, wird der Iran seine Haltung zu Atomwaffen überdenken. Der Iran ist buchstäblich nur noch wenige Tage davon entfernt, eine Atomwaffe herstellen zu können. Wenn die USA oder Israel Nuklearspiele spielen wollen, ist der Iran bereit, dieses Spiel mitzuspielen. Und das ändert alles, weil Israel nicht mehr sagen kann: „Wir können euch atomisieren, aber ihr könnt uns nicht atomisieren“. Der Iran hat alle Teile zusammengefügt, und es wäre nur eine Frage von Tagen, bis sie einen funktionierenden Atomsprengsatz haben, der auf eine Rakete montiert werden kann, die nicht abgeschossen werden kann, und diese Rakete wird gegen Israel oder amerikanische Ziele in der Region abgefeuert werden.

Erinnern wir uns: Als Trump Präsident war, schossen die Iraner eine Global Hawk Drohne im Wert von über 100 Millionen Dollar ab. …., was Trump wütend machte. Und er sagte, dass wir die Luftverteidigungsanlagen angreifen müssen, die den Global Hawk abgeschossen haben. Das Pentagon sagte ihm, dass, wenn ‚wir das tun‘, Sie einen Zyklus der Eskalation in Gang setzen werden, der damit enden wird, dass der Iran jede einzelne unserer (Militär-)Basen (in der Region) zerstört und wir nichts tun können, um sie aufzuhalten. …sowie die Straße von Hormuz schließen und die weltweite Ölversorgung unterbrechen, was einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft auslösen wird . Und Sie werden uns befehlen, in den Iran einzumarschieren. Aber das können wir im Moment nicht tun. … .Wir würden Monate oder Jahre brauchen, um die Kräfte zu sammeln, die nötig sind, um die von Ihnen erwähnte Aktion durchzuführen, und selbst dann gibt es keine Garantie für einen Sieg. „Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen, Herr Präsident“? Und Trump sagte „Nein“.

Das Problem ist natürlich, dass die Vereinigten Staaten einen konventionellen Krieg gegen den Iran nicht gewinnen können, und wenn sie dies versuchen, werden ihre Militärbasen, Flugplätze und eine beträchtliche Anzahl ihrer Soldaten in einer schwarzen Rauchsäule verschwinden. Lesen Sie diesen Text von Scott Ritter, der erklärt, was vor uns liegt:

Man bedenke, dass es neun Tage her ist, dass der Iran Israel angegriffen und Militärbasen und eine Gasplattform vor der Küste des Gazastreifens schwer beschädigt hat. Die meisten Analysten erwarteten eine sofortige Reaktion Israels, was viele der israelischen Führer (einschließlich Netanjahu) auch versprochen hatten. Aber jetzt, mehr als eine Woche später, ist nichts passiert; und der Grund, warum nichts passiert ist, ist, dass es eine Spaltung zwischen den übereifrigen Israeli-Firstern im Außenministerium und im Weißen Haus und den nüchternen Realisten im Pentagon gibt. (Das Pentagon will keinen Krieg mit dem Iran.) Und obwohl die Angelegenheit bisher nicht geklärt ist, sieht es so aus, als würde Bibi den Abzug betätigen, mit oder ohne eine formelle Erklärung der US-Unterstützung. Wieder einmal geht Netanjahu davon aus, dass sich Onkel Sam dem Kampf anschließen wird, wenn Israel in Schwierigkeiten gerät – was zweifellos der Fall sein wird.

Die hohen Tiere im Pentagon wissen das, ebenso wie viele in der Geheimdienstgemeinschaft. Sie wissen, dass ein Krieg mit dem Iran eine zu große Hürde darstellt und schnell in den Mülleimer der Geschichte führen würde. Deshalb hat Israel seinen Vergeltungsangriff auf den Iran so lange hinausgezögert, weil Tel Aviv und das Pentagon nicht auf derselben Seite stehen. Trotzdem stürmt Netanjahu voran und geht – völlig zu Recht – davon aus, dass die USA Israel retten werden, wenn dessen Überleben durch einen iranischen Raketenangriff ernsthaft bedroht ist. Aber täuschen Sie sich nicht, die US-Generäle und die militärische Führung wollen diesen Krieg nicht, und deshalb hat sich Israels Angriff auf den Iran verzögert. Es geht nicht nur um die Auswahl der geeigneten Ziele (wie die Medien glauben machen wollen), sondern um die Frage, ob die Vereinigten Staaten bereit sind, gegen den Iran und (möglicherweise) seine Verbündeten Russland und China in den Krieg zu ziehen. Es ist erwähnenswert, dass der russische Premierminister Michail Mischustin Teheran nur zwei Tage vor dem iranischen Raketenangriff auf Israel besuchte. Dies deutet darauf hin, dass der Iran von Moskau grünes Licht für eine Aktion erhalten hat, die der rechtlichen Definition von „Selbstverteidigung“ entspricht.

Die Amerikaner geben sich der Illusion hin, dass die Vereinigten Staaten in einem Krieg mit dem Iran siegen werden. Aber das ist nicht wahr. Der Iran bereitet sich seit über zwei Jahrzehnten auf einen Krieg mit den USA vor, und er ist bereit dazu. Sie haben eine Raketentechnologie entwickelt, die alles übertrifft, was derzeit im Arsenal des Pentagons vorhanden ist, und sie sind rundum darauf vorbereitet, einen langwierigen asymmetrischen Krieg zu führen, der eine katastrophale Unterbrechung wichtiger Versorgungslinien auslösen wird, gefolgt von einem donnernden Zusammenbruch der globalen Märkte. Unterm Strich: Wenn die USA den Iran angreifen, wird Washington einen vernichtenden Schlag erleiden, der seine Vorherrschaft in der Region und vielleicht in der Welt beenden wird.

Damit Israel seine regionalen Ambitionen verwirklichen kann, muss es die USA in einen Krieg mit dem Iran locken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Israel den Iran mit ausreichender Gewalt angreifen, um einen gewalttätigen und zerstörerischen Gegenschlag zu provozieren. Sobald es so aussieht, als ob Israel in Schwierigkeiten steckt, werden die USA mit „Waffengewalt“ zur Rettung eilen. Aber zuerst muss Israel eine Provokation starten, die groß genug ist, um das gewünschte Ergebnis sicherzustellen. Kurz gesagt, Israels eigentliches Ziel sind die USA, weil die USA dazu gebracht werden müssen, Israels Krieg zu führen. Bedauerlicherweise ist es das, was Israel am besten kann, Amerika zu täuschen.

Während Ritter in hervorragender Weise die potenziellen Fallstricke eines Konflikts mit dem Iran erläutert, haben sich andere Analysten auf die grundlegende Geografie des Schlachtfelds konzentriert und darauf, wie sie sich auf den Ausgang des Krieges auswirken könnte. Hier ist ein Auszug aus einem Artikel, der zeigt, wie verwundbar die US-Stützpunkte in der Region wirklich sind.

Viele US-Soldaten im Nahen Osten sind auf Stützpunkten entlang des Persischen Golfs in Katar, Bahrain, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und im östlichen Teil Saudi-Arabiens stationiert. Beispiele sind der Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar, die Naval Support Activity Bahrain und Camp Arifjan in Kuwait.

Die Aufrechterhaltung einer vorgeschobenen Militärpräsenz am Persischen Golf ist für die Sicherung der amerikanischen Interessen von entscheidender Bedeutung, aber diese Stützpunkte befinden sich genau in der Reichweite des zunehmend beeindruckenden Arsenals an ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen des Iran. Erschwerend kommt hinzu, dass der Iran und seine Stellvertreter in den vergangenen Jahren wiederholt gezeigt haben, dass sie in der Lage und bereit sind, alle drei Arten von Waffensystemen einzusetzen, um die Streitkräfte der USA und ihrer Partner in der Region anzugreifen.

Iran verfügt über das größte Arsenal an ballistischen Raketen in der Region, mit mindestens acht Typen von ballistischen Kurzstreckenraketen (SRBM), die alle in der Lage sind, vom iranischen Hoheitsgebiet aus US-Stützpunkte entlang des Persischen Golfs zu treffen. Ballistische Raketen sind besonders gefährlich, da sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzufangen sind als Marschflugkörper oder Drohnen (sobald sie entdeckt werden). Die meisten iranischen SRBMs verwenden Festtreibstoffe, was bedeutet, dass sie vor dem Start weniger Zeit für die Vorbereitung benötigen und für längere Zeiträume betankt und gelagert werden können….

Aber das ist nicht genug. Der Kongress sollte das Pentagon auch dazu drängen, lebenswichtige militärische Kapazitäten, die sich derzeit ausschließlich oder hauptsächlich auf großen, anfälligen Stützpunkten am Persischen Golf in der Nähe des Irans, insbesondere in Al Udeid, befinden, an anderer Stelle zu replizieren. Zu den Alternativen sollte eine Reihe kleinerer Stützpunkte in der Region gehören, die außerhalb der Reichweite einiger iranischer Kapazitäten liegen. Keine Überkonzentration der US-Streitkräfte im Nahen Osten, FDD