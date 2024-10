Israel will im Norden des Gazastreifens jüdische Siedlungen errichten, während die Annexion voranschreitet

Von Robert Inlakesh

Israel hat eine mögliche Annexion des nördlichen Gazastreifens ins Auge gefasst und ihn als „geschlossene Militärzone“ bezeichnet. Dies geschieht ein Jahr, nachdem dasselbe Gebiet einem umfassenden Bodenangriff ausgesetzt war. In Verbindung mit der neu eingerichteten „Pufferzone“ Israels und der Besetzung von zwei Korridoren im zentralen und südlichen Gazastreifen wird das Gebiet allmählich ausgehöhlt.

Ende Oktober 2023 startete Israel seine Bodeninvasion im Gazastreifen und konzentrierte sich dabei hauptsächlich auf den nördlichen Teil der belagerten Enklave. Gleichzeitig forderte Israel das medizinische Personal aller großen Krankenhäuser auf, ihre Einrichtungen zu verlassen.

Anschließend veröffentlichte Israel CGI-Bilder, die ein „Hamas-Hauptquartier“ unter dem Al-Shifa-Krankenhaus zeigten, was sich später als falsch herausstellte, nachdem die medizinische Einrichtung bombardiert und besetzt worden war. Es hatte auch etwa 1,1 Millionen Zivilisten angewiesen, in Richtung Süden zu fliehen, wo sich angeblich „Sicherheitszonen“ befanden. Heute hat Israel seinen Fokus erneut auf den nördlichen Gazastreifen verlagert, indem es die Zivilbevölkerung zur Flucht aufforderte und den verbleibenden Mitarbeitern der Krankenhäuser Kamal Adwan, Indonesian und Al-Awda signalisierte, dass sie das Gebiet sofort verlassen sollten, da sie sonst die Konsequenzen eines weiteren Militärangriffs zu spüren bekämen.

Israel hat seine Invasion des Jabalia-Flüchtlingslagers nun mit Spekulationen darüber verbunden, dass die Regierung einen Plan vorantreibt, der Berichten zufolge von Premierminister Benjamin Netanjahu bei geheimen Treffen im September in Betracht gezogen wurde. Dieser Plan, der öffentlich von bestimmten israelischen Mitgliedern der Knesset und ehemaligen Militärbeamten unterstützt wird, sieht vor, den nördlichen Gazastreifen zu besetzen und ihn zur „geschlossenen Militärzone“ zu erklären.

Laut Haaretz bereitet sich Netanjahus Regierung nun auf die „nächste Phase“ ihres Krieges gegen Gaza vor, die de facto zur Annexion des Gebiets nördlich des Netzarim-Korridors führen könnte. Dieser Korridor, der vom israelischen Militär besetzt wurde, teilt den Gazastreifen effektiv in zwei Hälften. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Scheitern früherer Waffenstillstandsgespräche, da Israel sich weigerte, einem dauerhaften Rückzug aus dem Gebiet zuzustimmen.

Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, jüdischen Siedlern die Errichtung von Kolonien im nördlichen Gaza zu erlauben. Seit Januar veranstaltet die Siedlerbewegung Konferenzen, um dieses Thema zu bewerben, und signalisiert damit eine wachsende Unterstützung für diese Idee.

Darüber hinaus marschierte das israelische Militär am 6. Mai, nachdem die Hamas einem Waffenstillstandsvorschlag zugestimmt hatte, sofort in den Grenzübergang Rafah im südlichen Gaza ein. Die Invasion dauerte an, bis die israelischen Streitkräfte das gesamte palästinensisch-ägyptische Grenzgebiet, bekannt als Philadelphia-Korridor, besetzt hatten. Dies und die Zerstörung der Infrastruktur und landwirtschaftlicher Flächen in den Außenbezirken von Gaza im vergangenen Jahr zur Schaffung einer neuen „Pufferzone“ haben den Gazastreifen effektiv zu einer noch kleineren Enklave gemacht. Über 1,5 Millionen Menschen leben nun zusammengepfercht in überfüllten, unhygienischen Zeltstädten.

Eine Karte von Gaza zeigt zerstörte Gebäude und Gebiete mit einem starken Rückgang der Gesundheit und der Pflanzendichte in der Nähe der Grenze zu Gaza zwischen Oktober 2023 und Mai 2024. Quelle | Amnesty International

Amnesty International veröffentlichte einen Bericht über Israels „Pufferzone“ und kam zu dem Schluss, dass das Gebiet etwa 16 % der gesamten Landmasse des Gazastreifens ausmachte. Die Gruppe forderte eine Untersuchung dessen, was sie als Kriegsverbrechen bezeichnete.

Im Juli tauchten Berichte auf, dass Israel versucht hatte, im nördlichen Gazastreifen „Hamas-freie Blasen-Zonen“ zu schaffen, mit dem Ziel, palästinensische Kollaborateure einzusetzen, um bestimmte Gebiete unabhängig zu kontrollieren und den Einfluss der Hamas zu untergraben. Als diese Strategie scheiterte, wurde im September ein neuer Ansatz verfolgt: Hunderttausende Zivilisten wurden ethnisch gesäubert, der Norden zur militärischen Sperrzone erklärt und die verbliebenen Widerstandskämpfer belagert.

Trotz des umfassenden Angriffs Israels auf Gaza – ein Vorgehen, das der Internationale Gerichtshof (IGH) als plausiblen Völkermord eingestuft hat – hat die Hamas erst am 7. Oktober 2024 ihre anhaltende Fähigkeit unter Beweis gestellt, M90-Raketen auf Tel Aviv abzufeuern. Es gibt keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas zu besiegen, erreichen kann, wie der israelische Militärsprecher Daniel Hagari eingeräumt hat. Dennoch lehnen die USA und Israel weiterhin Waffenstillstandsverhandlungen ab und verlängern stattdessen den Konflikt.