Vater, dessen Sohn an einer durch Impfung ausgelösten Herzentzündung starb, wird von Facebook zensiert

Ernest Ramirez, ein trauernder Vater, dessen Sohn nach der Corona-Impfung starb, wurde letztes Wochenende von Facebook zensiert. Ramirez erzählte von seiner Rede, die er vor dem Texas State Capitol in Austin gehalten hatte. Danach konnte er 24 Stunden lang nichts auf Facebook posten.

Kurz zuvor hatte Ramirez in der Alex Jones Show berichtet, dass sein Sohn Ernest Ramirez Jr. fünf Tage nach der Moderna-Injektion den Folgen einer Herzinfektion erlegen sei. Die Autopsie ergab, dass das Herz seines Sohnes doppelt so groß war wie normal.

Die Medien versuchen, diese Art von Zeugenaussagen unter den Teppich zu kehren. Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass Jungen nach der Einnahme von Coronapril von Pfizer ein 14-mal höheres Risiko haben, an einer Herzentzündung zu leiden.

Die Häufigkeit von Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, ist im Westen explodiert, seit die Impfung für 12- bis 15-Jährige zugelassen wurde.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Medien und Big Tech versuchen, jeden zu zensieren und zum Schweigen zu bringen, der sich gegen den Corona-Impfstoff ausspricht, selbst Menschen, die Familienmitglieder durch die Nebenwirkungen der Impfung verloren haben.

In dem folgenden Video wird Ramirez von der unabhängigen Journalistin Ivory Hecker interviewt, die Fox verlassen hat, um die Korruption in den Medien aufzudecken.

