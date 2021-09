Regionalsender ruft seine Hörer auf, Todesfälle durch Covid zu melden und erhält Zehntausende von Antworten über Todesfälle nach der Impfung

Der amerikanische Regionalsender WXYZ-TV veröffentlichte vor einigen Tagen einen Aufruf auf Facebook. Der Sender fragte die Menschen, ob sie nicht geimpfte Angehörige durch Corona verloren hätten. Dann geschah etwas Unerwartetes: Es gingen zahlreiche Reaktionen von Menschen ein, die tatsächlich jemanden verloren hatten. Aber nicht wegen Covid, sondern wegen des Impfstoffs.

Inzwischen gibt es mehr als 100.000 Reaktionen auf diese eine Nachricht. In den meisten Antworten geht es um Todesfälle durch Impfstoffe und Nebenwirkungen der Impfung. „Ich hätte beinahe eines meiner geimpften Familienmitglieder verloren!“ schreibt Carmen Marie.

Komplikationen am Herzen

„Ich habe einen geliebten Menschen verloren, der geimpft war, und ein anderer ist wegen des Impfstoffs am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt“, sagt Katelyn. Ryan B. berichte auch, er habe einen geliebten Menschen verloren, der geimpft wurde.

„Eine Klassenkameradin meines Sohnes hat ihre Mutter aufgrund von Herzkomplikationen durch den Impfstoff verloren“, schreibt Lani. „Meine Mutter ist vor drei Wochen an Corona gestorben, sie wurde im Januar vollständig geimpft“, fügt Kim hinzu.

Es gibt Tausende und Abertausende mehr wie diese

„Mein Vater starb drei Monate nach seinem zweiten Schuss“, sagt Alicia. „Ich habe einen vollständig geimpften Angehörigen verloren, und meine Frau liegt auf der Intensivstation“, schreibt Kimmy. „Ein Freund eines meiner Elternteile erlitt fast unmittelbar nach der zweiten Dosis einen Herzstillstand. Sie waren nicht in der Lage, sie wiederzubeleben“, sagt Katie.

Und so gibt es Tausende und Abertausende von Reaktionen. „Ich vermute, das sind nicht die Reaktionen, die Sie erwartet haben“, antwortet der politische Aktivist und Podcaster Spike Cohen.

Lesen Sie die Kommentare, bevor sie gelöscht werden.

