Vater: Nach der zweiten Dosis des Impfstoffes hat sich das Leben für meinen 21-jährigen Sohn verändert

childrenshealthdefense.org: Ein Student aus New Jersey, dessen College, das New Jersey Institute of Technology, verlangt, dass alle Studenten vollständig geimpft sind, um im Herbst am Unterricht teilnehmen zu können, wurde innerhalb weniger Stunden nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna krank.

Ein 21-jähriger Student aus New Jersey erlitt eine schwere Herzentzündung, nachdem er seine zweite Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna erhalten hatte. Justin Harrington, dessen Schule verlangte, dass er den Impfstoff erhält, um im Herbst am Unterricht teilnehmen zu können, erlebte grippeähnliche Symptome, gefolgt von Herzschmerzen innerhalb von acht bis 12 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs.

In einem exklusiven Interview mit The Defender, sagte Justins Vater, Timothy Harrington, sein Sohn fühlte sich anders nach der zweiten Spritze. „Jedes Mal, wenn sein Herz schlug, tat es weh und er fühlte Druck“, sagte Harrington. „Dann bekam er die Herzschmerzen bis in beide Arme.“

Harrington sagte, dass sein Sohn, der keine zugrunde liegenden medizinischen Vorerkrankung hat, keine Herzschmerzen mit seiner ersten Dosis des Impfstoffs erlebt hat.

Am 24. Mai, zwei Tage nachdem Justin die zweite Impfung erhalten hatte, brachte ihn sein Vater in die Notaufnahme des Morristown Memorial Hospital, weil sich die Symptome verschlimmert hatten.

„Die Ärzte brachten es nicht mit dem Impfstoff in Verbindung, bis ich die Ärzte darüber informierte, dass mein Sohn gerade den Impfstoff erhalten hatte, und ihnen die Informationen mitteilte, die ich über Myokarditis gefunden hatte“, sagte Harrington. „Ich dachte nicht, dass die Ärzte dumm wären, aber Ärzte tragen manchmal Scheuklappen.“

Die Ärzte überprüften Justins Blutwerte, die hohe Proteinwerte aufwiesen. Abnormale Scans, einschließlich eines EKGs, führten zur Diagnose einer Myokarditis. Justin wurde für drei Tage ins Krankenhaus eingeliefert, während die Ärzte versuchten, den Zustand unter Kontrolle zu bekommen.

Harrington sagte, obwohl sein Sohn entlassen wurde, hat er immer noch Schmerzen in der Brust und sein Leben ist nicht mehr dasselbe.

„Er muss einen Herzmonitor tragen und sechs Monate lang vier verschiedene Medikamente einnehmen“, sagte Harrington. „Er muss gestützt schlafen, kann sich nicht anstrengen und verpasst eine der wichtigsten Zeiten seines Lebens.“

Harrington sagte, sein Sohn solle Praktika machen, „aber wie soll er eine Firma finden, die mit ihm arbeitet, wenn er sich nicht anstrengen kann? Er ist so klug und jetzt wird er auf die Seite gelegt. Die Ärzte wollen, dass mein Sohn drei bis vier Monate lang liegen soll.“

Was Justins Genesung angeht, sagte Harrington: „Er hat eine kleine Narbe an seinem Herzen und die Ärzte hoffen, dass sie es früh genug erkannt haben, damit es keine weiteren Probleme gibt – aber das ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.“

Das Mandat der Schule erlaubt keine Ausnahmen für Schüler, die bereits COVID hatten

Nach Justins Diagnose empfahlen die Ärzte Harringtons 19-jährigem Sohn, der eine Dosis des Moderna-Impfstoffs erhalten hatte, die zweite Spritze nicht zu bekommen.

Dennoch wurde beiden Söhnen gesagt, dass sie geimpft werden müssten, um die Schule besuchen zu können – obwohl beide bereits COVID hatten, sagte Harrington.

Wie The Defender letzte Woche berichtete, fand eine neue Preprint-Studie der Cleveland Clinic heraus, dass Menschen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren, weniger wahrscheinlich wieder infiziert werden als vollständig geimpfte Personen, die das Virus nie hatten – was darauf hindeutet, dass der Impfstoff für Menschen, die bereits COVID hatten, keinen Nutzen hat.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass der Impfstoff wahrscheinlich keinen Nutzen für diejenigen bringt, die das Virus bereits hatten, legen Studien nahe, dass Menschen, die zuvor mit COVID infiziert waren, ein höheres Risiko für schwere Nebenwirkungen haben.

Wie The Defender Anfang des Jahres berichtete, sagen einige Experten, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die Impfung von Menschen gibt, die bereits mit COVID infiziert sind, und dass die Impfung von Menschen, die die Krankheit bereits hatten oder kürzlich infiziert wurden, ein potenzielles Risiko für Schäden, einschließlich des Todes, darstellt.

Dennoch schreiben viele Colleges und Universitäten – darunter auch das New Jersey Institute of Technology (NJIT), wo Justin eingeschrieben ist – die Impfung für alle Studenten vor, mit wenigen oder gar keinen Ausnahmen.

„Justin befolgt die Regeln und er wurde unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen“, sagte Harrington.

Harrington sagte, als er den Dekan des NJIT vor der Impfung seines Sohnes anrief und fragte, warum die Schule junge Menschen, die kaum ein Risiko für eine ernsthafte Erkrankung durch COVID haben, dazu zwingt, sich impfen zu lassen, antwortete der Dekan, dass es eine Pflicht sei, es sei denn, sein Sohn habe eine gültige medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung.

„Ich bin kein Impfgegner“, sagte Harrington. „Ich bin gegen Zwangsimpfungen. Sie zwingen diese Kinder, sich impfen zu lassen, obwohl sie nicht von COVID betroffen sind oder bereits geimpft wurden.“

Laut Justin meldete er seine Myokarditis an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aber niemand von der Behörde ging dem nach.

Justin sagte, er würde „absolut nicht“ jedem empfehlen, sich impfen zu lassen, da er nicht möchte, dass dies einem seiner Freunde passiert. „Ich bin nicht hier, um Moderna zu beschimpfen, aber ich würde es nicht nehmen,“ sagte er.

Harrington sagte, dass er auch von einem Mädchen weiß, das eine Herztransplantation brauchte, nachdem es geimpft wurde, und glaubt, dass der Zustand seines Sohnes noch schwerer hätte sein können, wenn er ihn nicht rechtzeitig erreicht hätte.

Nach WLWT 5 News, unterzog sich 19-jährige Simone Scott einer Herztransplantation einen Monat nach dem Leiden ein Herz Komplikation von ihrer zweiten Dosis von Moderna und ist anschließend verstorben.

SUBSCRIBE to #TheDefender: https://t.co/zL66Edfiw5https://t.co/Ne1lq7CLsi — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 15, 2021

Moderna bestreitet Zusammenhang zwischen Impfstoff und Herzentzündung

Erst letzte Woche sagte Moderna, dass es keine Verbindung zwischen seinem COVID-Impfstoff und Fällen einer seltenen Herzentzündung gefunden hat, die bei jungen Menschen aufgetreten sind, die die Impfung erhalten haben.

Der Impfstoffhersteller sagte in einer Erklärung, dass er zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist, nachdem er „die bisher verfügbaren Sicherheitsdaten für den Moderna COVID-19-Impfstoff in Bezug auf Fälle von Myokarditis und/oder Perikarditis sorgfältig geprüft hat.“

Die CDC sagte während eines Treffens der US Food and Drug Administration (FDA) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee am 10. Juni, dass die Agentur 226 Berichte über Herzentzündungen identifiziert habe, die ihrer „Arbeitsfalldefinition“ von Myokarditis und Perikarditis nach den Impfungen entsprechen könnten, berichtete The Defender letzte Woche.

Nach Angaben der CDC wurden insgesamt 475 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis bei Patienten, die 30 Jahre und jünger waren und einen mRNA-Impfstoff erhielten, registriert. Das mittlere Alter der Menschen mit Myokarditis oder Perikarditis nach der ersten Dosis war 30, und nach der zweiten Dosis, 24 Jahre.

Moderna sagte, es „wird diese Berichte weiterhin genau beobachten und arbeitet aktiv mit den Gesundheits- und Zulassungsbehörden zusammen, um dieses Problem weiter zu untersuchen.“

„Wir haben hier eindeutig ein Ungleichgewicht“, sagte Dr. Tom Shimabukuro vom CDC’s Immunization Safety Office während der FDA-Sitzung am 10. Juni. Das Komitee traf sich, um Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der Verwendung von COVID-Impfstoffen bei Kindern im Alter von nur 6 Monaten zu diskutieren.

Die CDC hat eine Dringlichkeitssitzung ihrer Berater am 18. Juni anberaumt, um höher als erwartete Berichte über Herzentzündungen nach Dosen von Pfizer und Moderna COVID-Impfstoffen zu diskutieren.