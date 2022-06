Vatikan verkauft jetzt Gedenkmünzen, um für die Notwendigkeit einer Impfung gegen COVID zu werben

Ein achtteiliges Set enthält eine 20-Euro-Silbermünze, auf der ein junger Mensch abgebildet ist, der mit einer Nadel gestochen wird.

„Die Vatikanstadt hat einen neuen Satz Münzen herausgegeben, von denen eine einen jungen Menschen zeigt, der geimpft wird, vermutlich gegen COVID-19.

#Vatican’s new 20-euro coin dedicated to “theme very close to #PopeFrancis’ heart…the need to be vaccinated…[he] has repeatedly stressed the importance of vaccination,…[& that it] is important to ‘continue efforts to immunize even the poorest peoples’.”https://t.co/tWyfKcJjsT pic.twitter.com/qRVB9MdK1W