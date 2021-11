Verblüffend: Amerikanischer General räumt bereits Niederlage gegen Russen und Chinesen ein

Die Rede von General Milley auf dem Aspen Security Forum ist eine wichtige Nachricht und regt zum Nachdenken an.

Wir leben in Zeiten des Medienwahnsinns, in denen es so leicht ist, zynisch oder desensibilisiert zu werden, selbst gegenüber den abscheulichsten oder theoretisch schockierenden Nachrichten. Es mag also schwer sein, sich über ein Zitat auf Twitter aufzuregen, das nichts mit Geschlechterfragen zu tun hat, aber ich bitte Sie inständig, die Resonanz einer Aussage zu bedenken, die der Vorsitzende des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika kürzlich auf dem Aspen Security Forum gemacht hat…

„Wir treten in eine tripolare Welt ein, in der die USA, Russland und China alle Großmächte sind. Allein durch die Einführung von drei gegen zwei erhält man eine erhöhte Komplexität.“

Dies ist keine Aussage eines Außenseiters, eines eingefleischten Eurasianisten oder eines Trump-Linkshänders. General Mark Milley ist ein absoluter Statist (aus der Perspektive der Biden-Ära), der bei jedem Trendthema gerne die Parteilinie verfolgt. Als Beweis für diese Position war er es, der aus irgendeinem Grund den Klimawandel“ als Verteidigungsaspekt ins Spiel brachte. Er hat sogar einen großen Bericht des Army War College in Auftrag gegeben, in dem ein Szenario der „Niederlage“ für Amerikas „Mission“ innerhalb von 20 Jahren nach der Veröffentlichung aufgrund des Klimawandels beschrieben wird. Obwohl Trump ihm seinen jetzigen Posten gab, forderte er Milley später zum Rücktritt auf, weil er es versäumt habe, „(das amerikanische Militär) vor den Linksradikalen zu verteidigen, die (die USA) und (ihre Flagge) hassen.“ Dies stand im Zusammenhang mit Milleys Unterstützung für die Einführung der „Critical Race Theory“ in den amerikanischen Streitkräften.

Der Niedergang Amerikas ist für die einen ein Grund zur Freude, für die anderen zum Leidwesen.

Das obige ist kein Angriff der Rechten auf die Person General Milley, sondern eine kurze Darstellung seines Charakters als jemand, der zumindest öffentlich große Unterstützung für die Höhen der guten alten liberalen Agenda gezeigt hat, über die jeder spricht. Das bedeutet, dass er mit seiner Position und seinen Ansichten sehr wie „das System“ in Uniform handelt. Und dieser Mann des Systems, der an der Spitze des Militärs steht (mit Ausnahme des Präsidenten natürlich), hat gerade gesagt, dass die monopolare, die Post-Kalter-Krieg-Periode der Pax Americana vorbei ist.

Die anderen Werte, für die Milley berühmt (oder berüchtigt) ist, wie die Kritische Rassentheorie und der Klimawandel im Verteidigungskontext, wurden nicht von ihm erfunden, aber dennoch von ihm vorangetrieben. Das zeigt, dass, wenn er jetzt „Multipolarität“ nachplappert, das Konzept in den Hallen der Macht in Washington zum Mainstream geworden sein könnte, wenn auch nicht aus leidenschaftlicher Begeisterung für die Idee, sondern aus trauriger Akzeptanz der Realität.

„Das haben sie sehr deutlich gemacht. Sie haben einen Traum von China, und sie wollen die so genannte liberale, auf Regeln basierende Ordnung in Frage stellen, die 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs in Kraft trat. Sie wollen sie revidieren. Wir haben es also mit einem … Land zu tun, das außerordentlich mächtig wird und die internationale Ordnung zu seinem Vorteil umgestalten will. Das wird in den kommenden 10 bis 20 Jahren eine echte Herausforderung sein, [und sie wird] wirklich bedeutsam sein.“

Dieses weniger bekannte Zitat aus der Rede unterstreicht einmal mehr Milleys Überzeugung, dass die Pax Americana tot ist.

Heute, so Milley, müssten die Vereinigten Staaten, Russland, China, Verbündete und Partner sehr vorsichtig und bewusst damit umgehen, wie sie in Zukunft miteinander umgehen, und eine koordinierte Kommunikation zwischen den Großmächten sei eine Notwendigkeit.

Vielleicht sollten wir alle aufatmen, denn die Ordnung nach dem Kalten Krieg hat, oder sollte ich sagen „hatte“, ein großes Potenzial für ein apokalyptisches Szenario, da die Protokolle und Einsatzregeln zwischen Moskau und Washington zusammengebrochen sind, während die Kriegsdrohung (in der Mitte der Putin-Zeit bis heute) nicht bestand. Wenn die USA wirklich gewillt sind, zu klären, wie dieser neue Kalte Krieg funktionieren soll, wird dies nur dazu beitragen, die Welt vor einem nuklearen Winter zu bewahren, der auf ein schrecklich schief gelaufenes Missverständnis zurückzuführen ist.

Die Notwendigkeit, mit dem großen Feind von gestern zusammenzuarbeiten und zu diskutieren, wird für Washington zur Realität.

Das ist ein Grund zum Optimismus, aber die Tatsache, dass General Milley den Aufstieg einer multipolaren Welt nur als Vorwand für einen neuen Kalten Krieg sieht, ist ein wenig deprimierend. Andererseits ist ein neuer Kalter Krieg ein Vorwand, um den Militärhaushalt in die Höhe zu treiben, während er andernfalls gekürzt werden könnte. Wie man so schön sagt: „Folge dem Geld“.

Eines der Verkaufsargumente für eine multipolare Weltordnung ist die Abschaffung der „Nullsummenspiel“-Logik des Kalten Krieges, bei der jede Nation auf der Erde entweder zu Team A oder zu Team B gehört, was bedeutet, dass sie alle bekämpft werden müssen, sonst bekommt die andere Seite den Platz. Die multipolare Vorgehensweise beseitigt auch die dem Globalismus innewohnende Tyrannei, bei der eine Gruppe die ganze Welt beherrscht und jeden Konkurrenten, der versuchen könnte, das Monopol zu brechen, vernichtet. Der Vorsitzende der Generalstabschefs sieht dies als eine Art hässliche Realität, die bekämpft werden muss, obwohl er nichts über die Wiederherstellung einer monopolaren Weltordnung gesagt hat, zumindest hat er noch nichts gesagt.

Aus den oben beschriebenen Gründen ist die Rede von General Milley auf dem Aspen Security Forum eine wichtige Nachricht und ein Denkanstoß. Sie könnte das massive Signal sein, auf das die Welt gewartet hat, dass sogar Washington und insbesondere das US-Militär eine multipolare Zukunft als unvermeidlich und bereits im Entstehen begriffen ansehen.