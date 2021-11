Warum wollen sie Kinder impfen?

„Das Beratungsgremium der FDA genehmigt den Impfstoff von Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren“, so lautete kürzlich eine Schlagzeile von NBC News.

Wie konnte ein Gremium, das sich angeblich aus rationalen, klar denkenden Wissenschaftlern zusammensetzt, eine solch unerklärliche Empfehlung abgeben?

Bedenken Sie die folgenden Fakten.

Laut einer Präsentation von Fiona Havers, die bei den „Centers of Disease Control and Prevention“ (CDC) arbeitet und Mitglied des COVID-19-Reaktionsteams der Behörde ist, gab es „im 12-Monats-Zeitraum vom 2. Oktober 2020 bis zum 3. Oktober 2021 66 COVID-19-assoziierte Todesfälle bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren“.

Ja, Sie haben richtig gelesen. In den letzten zwölf Monaten gab es in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika nur 66 Covid-bedingte Todesfälle in der Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren.

Zum Vergleich: Bei Kindern dieser Altersgruppe ist die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden, dreihundert Prozent höher (207 Todesfälle) und die Wahrscheinlichkeit, an Grippe und Lungenentzündung zu sterben, dreißig Prozent höher (84 Todesfälle) als die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben.

Zum Vergleich: Laut CDC starben 2019 „608 Kinder im Alter von 12 Jahren und jünger bei Autounfällen.“

Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind bei einem Autounfall stirbt, ist fast zehnmal höher als die, dass es dem SARS-CoV-2-Virus erliegt.

Bitte denken Sie über diesen Punkt gut nach. Bei Kindern unter 12 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, um fast 1000 Prozent höher als die, an Covid-19 zu sterben.

Ein weiterer Hinweis auf die Daten. Laut „Statista“ gab es 2019 in den Vereinigten Staaten 20 Tote und hundert Verletzte aufgrund von Blitzeinschlägen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind vom Blitz getroffen wird, ist also fast 200 Prozent höher als die, dass es an Covid stirbt.

Aber auch das sagt noch nicht alles, denn nicht alle dieser unglücklichen 66 Kinder, die mit Covid starben, starben an Covid. Die meisten von ihnen hatten schwerwiegende Grunderkrankungen, zu denen laut Fiona Havers folgende gehörten:

… Fettleibigkeit, chronische Stoffwechselerkrankungen, Abhängigkeit von Ernährungssonden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, Blutkrankheiten, immunsupprimierte Erkrankungen und ‚andere‘ Erkrankungen.

Somit litten die meisten – wenn nicht sogar alle – Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren, die an einer Covid-positiven Erkrankung starben, an schweren, lebensbedrohlichen Begleiterkrankungen.

Um es anders auszudrücken: Es ist praktisch unmöglich, dass ein aktives, gesundes Kind an Covid-19 stirbt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr gesundes Kind an dieser Krankheit stirbt, ist praktisch gleich Null.

Selbst die angstmachende „New York Times“ musste zugeben, dass für gesunde Kinder „die Gefahr einer schweren Covid-Erkrankung so gering ist, dass sie nur schwer zu quantifizieren ist“. Mit anderen Worten, das Risiko ist im Grunde nicht vorhanden.

Die offensichtliche Frage ist die folgende: Warum sollen gesunde Kinder massenhaft gegen Covid-19 geimpft werden, wenn für sie praktisch kein ernsthaftes Risiko durch diese Krankheit besteht?

Der einzige triftige medizinische Grund für die Impfung dieser Altersgruppe wäre, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

Dies kann jedoch nicht der Fall sein, da inzwischen allgemein bekannt ist, dass die Covid-Impfstoffe die Infektion nicht verhindern.

Dies wurde vor etwa drei Monaten von keiner Geringeren als der Direktorin des CDC, Rochelle Walensky, öffentlich bekräftigt. In ihrem CNN-Interview mit Wolf Blitzer am 5. August sagte Walensky über die Impfstoffe:

„Was sie nicht mehr tun können, ist die Übertragung zu verhindern.“

Die Kombination aus dem extrem niedrigen Covid-Risiko für junge Menschen und der Unfähigkeit der Impfstoffe, die Übertragung zu verhindern, macht die Impfung von Kindern aus Sicht der öffentlichen Gesundheit zu einem Non sequitur.

Dies hat nicht nur keinen wirklichen Nutzen, sondern ist auch mit erheblichen Risiken verbunden. Es ist allgemein bekannt, dass die Covid-Impfstoffe nicht ordnungsgemäß erprobt und getestet worden sind. Normalerweise dauert es zwischen 6 und 10 Jahren, einen Impfstoff zu entwickeln und zu testen, der als sicher und wirksam für den Masseneinsatz erklärt werden kann. Die Covid-Impfstoffe sind seit weniger als 18 Monaten auf dem Markt, so dass es unmöglich ist, ihre langfristigen Nebenwirkungen zu kennen.

Kurzfristig haben wir jedoch allen Grund, uns über diese unzureichend getesteten Arzneimittel große Sorgen zu machen. Nach einer Analyse der Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) wurden zwischen Dezember 2020 und dem 15. Oktober dieses Jahres mehr als siebzehntausend Todesfälle und über achthunderttausend Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Impfstoffen registriert.

Diese Zahlen geben jedoch kein wahrheitsgetreues Bild wieder, da sie nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Fälle darstellen. Laut einer Harvard-Studie werden nur etwa ein Prozent der Impfstoffverletzungen in der VAERS-Datenbank erfasst. Rechnen Sie selbst.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass in jedem gemeldeten Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Gesundheitsschaden besteht. In einem erheblichen Teil der gemeldeten Fälle besteht jedoch ein solcher Zusammenhang. Wenn Sie sich die Ergebnisse der Harvard-Studie vor Augen halten, sollten Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie groß unsere Sicherheitsbedenken sein sollten.

Und trotz alledem hielten die Mitglieder des FDA-Beratungsgremiums es immer noch für eine gute Idee, Kindern, bei denen praktisch kein Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung besteht, diese unzureichend getesteten Substanzen zu injizieren.

Zu sagen, dass dies rücksichtslos und unverantwortlich ist, wäre eine Untertreibung.

Warum sollten sie so etwas tun?

Der Hauptgrund ist das Geld. Das Bestreben, Ihre Kinder zu impfen, wird in erster Linie von dem Wunsch angetrieben, die bereits immensen Gewinne der Pharmariesen, die diese Impfstoffe herstellen, weiter zu steigern.

Das Diktum „Folge dem Geld“ trifft hier gut zu. Eine aktuelle Schlagzeile der „US News“ sollte Ihnen eine gute Vorstellung davon vermitteln, worum es hier geht: „Pfizer erwartet 2021 und 2022 COVID-19-Impfstoff-Verkäufe im Wert von mindestens 65 Milliarden Dollar“. Der Impfstoff Covid von Pfizer steht kurz davor, das profitabelste pharmazeutische Produkt der Geschichte zu werden.

Man kann ihr Spiel leicht durchschauen, wenn man sich ansieht, wer in dem Beratungsgremium sitzt, das die Empfehlung ausgesprochen hat. Einem Bericht von Zero Hedge zufolge:

Aus dem Sitzungsplan geht hervor, dass zahlreiche Mitglieder des Ausschusses und zeitweilige stimmberechtigte Mitglieder für Pfizer gearbeitet haben oder enge Verbindungen zu Pfizer unterhalten. Zu den Mitgliedern gehören ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer Vaccines, ein aktueller Pfizer-Berater, ein aktueller Empfänger von Pfizer-Forschungsgeldern, ein Mann, der ein Mentor für eine derzeitige Top-Führungskraft für Pfizer-Impfstoffe war, ein Mann, der ein Zentrum leitet, das Pfizer-Impfstoffe ausgibt, der Vorsitzende einer Pfizer-Datengruppe, ein Mann, der stolz bei der Einnahme eines Pfizer-Impfstoffs fotografiert wurde, und zahlreiche Personen, die sich bereits für Coronavirus-Impfstoffe für Kinder ausgesprochen haben. Inzwischen sitzt der neue FDA-Kommissar Scott Gottlieb im Vorstand von Pfizer.

Als ob dies nicht schon schlimm genug wäre, war der amtierende Vorsitzende des Gremiums, das die Empfehlung aussprach, ein gewisser Arnold S. Monto, der bis 2018 ein bezahlter Berater von Pfizer war.

Dr. Robert Malone, der Erfinder von mRNA-Impfstoffen und ein echter und ehrlicher Wissenschaftler, nannte dies „einen erschütternden Interessenkonflikt“.

Es zeigt uns auch, wie dreist diese Leute sind, da sie dies in aller Öffentlichkeit getan haben. Dies ist Teil eines größeren Musters, bei dem fast alle Regulierungsbehörden der US-Regierung in die Hände derer gefallen sind, die sie eigentlich beaufsichtigen sollen. Dieser Prozess wird als „regulatory capture“ bezeichnet. Das Ergebnis ist, dass wir kein Vertrauen mehr in die staatlichen Stellen haben können, die die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung schützen sollen.

Die Gefährdung der Gesundheit von Kindern ohne medizinische Begründung und um des Profits willen ist eine Travestie von unsäglichem Ausmaß.