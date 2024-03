Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben mehr als 13.000 Ausländer auf Seiten Kiews an den Kampfhandlungen teilgenommen, fast 6.000 von ihnen sind inzwischen tot.

Das russische Verteidigungsministerium hat ein Update über die Zahl der ausländischen Söldner veröffentlicht, die seit Februar 2022 im Kampf für die Ukraine getötet wurden.

Dem Ministerium zufolge sind mindestens 13.387 ausländische Söldner in die Ukraine gereist, um für Kiew zu kämpfen. 5.962 von ihnen wurden getötet.

Das westliche Nachbarland der Ukraine, Polen, das während des Konflikts zu den stärksten Unterstützern Kiews gehörte, stellte mit 2.960 Söldnern die mit Abstand größte Zahl, wie aus den Angaben des Ministeriums hervorgeht. Mehr als die Hälfte von ihnen, rund 1.497 polnische Staatsbürger, wurden bei den Kampfhandlungen getötet.

Die USA, wichtigster Sponsor und Geber von Militärhilfe für Kiew, stellten rund 1.113 Söldner. Nach Schätzungen des russischen Militärs wurden davon mindestens, 491 getötet.

An dritter Stelle steht Georgien, das etwa 1.042 Söldner stellte, von denen mindestens 561 getötet wurden. Während die Kaukasusnation in dem Konflikt eine neutrale Haltung einnahm und Aufforderungen Kiews, eine „zweite Front“ gegen Russland zu eröffnen, wiederholt zurückwies, beteiligten sich lokale Hardliner-Nationalisten aktiv an den Feindseligkeiten.

Dicht gefolgt von Georgien ist Kanada mit 1.005 identifizierten Söldnern, von denen mindestens 491 getötet wurden. In Kanada gibt es eine große ukrainische Gemeinschaft, die größtenteils aus der Nachkriegszeit stammt, als ukrainische Nazi-Kollaborateure vor der Verfolgung durch die Sowjetunion nach Kanada flohen.

Auch Großbritannien, Rumänien, Kroatien und Frankreich stellten eine beträchtliche Anzahl von Söldnern. Obwohl Paris seine Unterstützung für Kiew erklärt hatte, zogen nach russischen Schätzungen nur etwa 356 französische Staatsbürger in den Kampf, von denen etwa 147 getötet wurden.

Schwere Verluste hätten die französischen Söldner Mitte Januar erlitten, als ein „vorübergehender Sammelpunkt ausländischer Kämpfer“ in der ostukrainischen Stadt Charkow von einem russischen Präzisionsangriff getroffen wurde. Mehr als 60 Ausländer, vor allem Franzosen, seien bei dem Angriff getötet worden, teilte das russische Militär damals mit.